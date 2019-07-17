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 Политика Украины
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 Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры были против его звонка президенту России Владимиру Путину.

Об этом он сказал в интервью, показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины отметил, его "все пугали этим разговором" с Путиным. "Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?", - подчеркнул он.

"Знаете, в чем дело и почему оно очень сложное (вопрос прекращения войны на Донбассе. - Ред.)? Потому что все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории (Донбасса. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".

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Источник: https://censor.net.ua/n3138115
 
   
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ну это и понятно!, ведь они даже Россию в ПАРЕ не пустили!)))
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У меня уже на конкретных клавишах буквы постирались: з, е, д, э, б, и, л. Придётся выгравировать теперь.
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они правы,не вам звонить,потом стыда не оберемся
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Та нічого дивитись на цих "партнерів".
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"розумію, що роблю щось не те, але зупинитися не можу" - вова шаурма Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2231
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я теж проти! ба розум і логіка проти!!!знаючи слабкість преЗедента і досвідченність пуйла
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Проблема не в том, что главный зебил решил забить на всех. Проблемы будут когда все забьют на главного зебила. Проблемы будут не только у него, но и у страны. Вы обкурились, зебилье? Так же ж нельзя выставлять дураками тех, кто тебя поддерживает.
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Правильно все зробив. Треба мати свою точку зору і відстоювати її. Тільки тоді Державу будуть поважити і західні партнери також. Західні партнери не дурні.
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Галантерейщик и кардинал - это сила(из кинофильма о мушкетёрах). Интересно, можно ли в этом случае, считать их партнёрами???
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А ти самий вумний чхати на всіх хотів. Нє?
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