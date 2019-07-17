 Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Порошенко рассказал в комментарии для журналистов.
"В эти дни происходит первая встреча Европарламента, избирается руководство. Мы имели уникальную встречу, когда впервые собралась группа друзей Украины. Почти 30 депутатов Европарламента - это беспрецедентная группа - все приняли активное участие, несмотря на то, что встреча длилась почти два часа. Это - свидетельство интереса, который Европарламент проявляет к Украине", - убежден Петр Порошенко.
Он отметил, что чрезвычайно важно сохранить тот тренд, который был основан в Европейском парламенте предыдущего созыва.
"Среди участников группы друзей были 4 бывших премьер-министра, 3 бывших министра иностранных дел, были представлены различные партийные группы", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"На внешнем фронте должны выступать единой командой. Как я и обещал, я буду делать все для того, чтобы защитить интересы Украины. Завтра мы будем участвовать в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция Европарламента по Украине. С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины - это точно неправда. Надо работать и держать Украины высоко в повестке дня", - убежден Петр Порошенко.
Он сообщил, что украинская делегация обратилась к евродепутатам с несколькими предложениями по завтрашней резолюции.
"Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение - а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление санкций против России. Чтобы ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ. Это было твердое и настойчивое обращение. Вторая позиция - призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. Мы отметили, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море.
Мы также обратились с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на незаконно оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа трибунала ООН - чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций", - отметил Петр Порошенко.
Он отметил, что это именно та работа, которую и должен сегодня проводить Украины на всех международных площадках.
Даже будучи с позорным счетом вышвырнут с должности все равно все время договаривается, улучшает, напоминает, агитирует, клеймит, просит, борется, призывает, молится, встречается, старается, учится на собственных ошибках, находит новые пути, собирает соратников, грозит врагам, прячется от следствия(если не лгут), ездит в поездах, делает "селфи", улыбается, машет...
Яку офіційну посаду він займає?