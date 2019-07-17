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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1410) Порошенко (17672) Евросоюз (12533)

 Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге

Сегодня в новоизбранном Европарламенте прошла первая встреча группы "Друзей Украины" и команды пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Порошенко рассказал в комментарии для журналистов.

"В эти дни происходит первая встреча Европарламента, избирается руководство. Мы имели уникальную встречу, когда впервые собралась группа друзей Украины. Почти 30 депутатов Европарламента - это беспрецедентная группа - все приняли активное участие, несмотря на то, что встреча длилась почти два часа. Это - свидетельство интереса, который Европарламент проявляет к Украине", - убежден Петр Порошенко.

Он отметил, что чрезвычайно важно сохранить тот тренд, который был основан в Европейском парламенте предыдущего созыва.

"Среди участников группы друзей были 4 бывших премьер-министра, 3 бывших министра иностранных дел, были представлены различные партийные группы", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"На внешнем фронте должны выступать единой командой. Как я и обещал, я буду делать все для того, чтобы защитить интересы Украины. Завтра мы будем участвовать в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция Европарламента по Украине. С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины - это точно неправда. Надо работать и держать Украины высоко в повестке дня", - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что украинская делегация обратилась к евродепутатам с несколькими предложениями по завтрашней резолюции.

"Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение - а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление санкций против России. Чтобы ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ. Это было твердое и настойчивое обращение. Вторая позиция - призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. Мы отметили, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море.
Мы также обратились с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на незаконно оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа трибунала ООН - чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что это именно та работа, которую и должен сегодня проводить Украины на всех международных площадках.

Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге 01
Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге 02
Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге 03
Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге 04
Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге 05

Источник: https://censor.net.ua/n3138113
 
   
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А може лідер нації? ні? а хто лідер нації? Зєлєнскій?
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Ну точно що не продажний ганебний барига......... Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 9482
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А кто лидер наций на Западе? И живут себе люди без культов личностей
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Его ГБР ждет, чтобы снять показания по восьми делам.
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европейцы и соя: "у тебя петрилло скучное лицо - тебе никто денег не даст"
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А ми робимо все щоб барига якнайшвидше опинився у в'язниці за всі скоєні ним злочини.
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"..Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.."
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От брехливое существо ,угомонись уже ,никто тебе не верит и не поверит никогда !!!
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Скиньте Пете на вайбер в Страсбург повестку в ГБР.
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Эх как же не хочется Пете становиться аппазицией)))
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Пусть наколки делает с трезубом - станет авторитетом на Зоне.
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Прошла встреча "бывших", которые ничего не решают, но для важности надо надеть пиджаки и наделать сурьйозных фото.
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Вот это настоящий патриот!
Даже будучи с позорным счетом вышвырнут с должности все равно все время договаривается, улучшает, напоминает, агитирует, клеймит, просит, борется, призывает, молится, встречается, старается, учится на собственных ошибках, находит новые пути, собирает соратников, грозит врагам, прячется от следствия(если не лгут), ездит в поездах, делает "селфи", улыбается, машет...
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А хто таких нині Порошнко, що він робить заяви від імені держави Україна?
Яку офіційну посаду він займає?
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Посаду "бувшого", там всі такі зібрались, "Среди участников группы друзей были 4 бывших премьер-министра, 3 бывших министра иностранных дел .
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Ну не хочуть твого зебіла там бачити, не хочуть... Хоч всрись..
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Петя-брехунець всі п'ять років своєї нікчемної каденції ніжно пестив та плекав вільну економічну зону "Крим" - це все, що нам потрібно знати про бажання петі посилити санкції проти кацапні.. Просто петя панічно втік сьогодні від допиту в ДБР в Страсбург - і вже звідти проголошує полум'яні промови, котрі жодним чином не були підкріплені петіними справами протягом його каденції..
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за це я і голосую за вас Петро Олексійович,що ви завжди домовитесь з Європою в тяжкі часи для України в які нас втягує ЗЕбанда!!!
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Ты что, пропустил сегодня прием галоперидола?
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Мы делаем все, чтобы протестировать диспетчеров. Зеленский.
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Кримский пакет санкцій, Донецький пакет санкцій, Азовський пакет санкцій.....Харківський пакет санкцій....
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Не пойму, что оно там может решать, если его туда никто не звал??
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Туда дозвонились журналисты: петю никто не приглашал! Оно сбежало от ДБР...
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дивина. а ще зранку Зе біли кричали шо пєця втік від допиту в ДБР, і шо виклик від європарламенту фальшивка...тож панове які тепер ваші дії???
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зеля отзовись,ты где?пистеть не мешки ворочать "нас не слушают!"может вас и не слушают,делом когда займетесь гаспадин президе-нт
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Хоть кто-то действует, а не на гастролях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге
 
 
 
 
 
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