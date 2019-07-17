 Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США

Такой оценкой поделился исследователь Atlantic Council и бывший координатор политики санкций Госдепа США Дэниел Фрид, выступая во вторник на слушаниях Комитета Конгресса США по международным отношениям, посвященных урокам русского дезинформации в Европе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Из-за, возможно, еще одного эпического российского провала, украинский патриотизм выкристаллизовался в прозападном, проамериканском направлении, что при других условиях могло быть невозможным", - отметил он.
Отвечая на вопрос конгрессменов о наиболее уязвимых странах для российской пропаганды, Фрид отметил, что Украина остается целью российских нападений. "Все они уязвимы, потому что их атакуют", - добавил эксперт.
Среди европейских стран, наиболее уязвимых для российской пропаганды, Фрид назвал Венгрию, Чехию и Сербию.
Однако Россия проводит информационные операции и в странах, которые не считаются уязвимыми, подчеркнул эксперт, приведя пример российской кампании вокруг каталонского референдума в Испании, или Брекзита в Великобритании.
"Солнечный свет - лучшая дезинфекция", - отмечает Фрид и призывает освещать российскую дезинформацию. Он привел успешный пример избирательной кампании президента Франции Макрона, которой удалось обратить внимание прессы на факт наличия русской кампании по дезинформации во время выборов, и общество обращало внимание на действия России по распространению данных кампании будущего президента Франции.
Такой оценкой поделился исследователь Atlantic Council и бывший координатор политики санкций Госдепа США Дэниел ФридИсточник: https://censor.net.ua/n3138109"
Они запоздали с таким докладом, уже далеко не так.
Всі ті бредні про "європейський шлях" нині викликають лише роздратування і огиду.
барига завдав найбільше шкоди Україні. Ця падлюка навіть церкви продало в Стамбул.
- Фирташ
-Ахметов
- Бойко
- Кернес
- Добкин
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55% голосов в первом туре
Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
Рост зарплаты простого украинца до 342 миллионов гривен в год (мама Кобелева подтвердит)
не сумел помешать ?
а вообще тошнит от вашей рошеновской блевотины
ЭТО ЧОТА НОВОЕ! СОЯ, БРАВО!
Сотрудник Института массовой информации Роман Головенко в своей статье на «Зеркало недели» обратил внимание на тот факт, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в прошлом работал на сайте РИА «Новости-Украина», где главредом был скандальный Кирилл Вышинский. Так, в период с 2014 по май 2018 года на скандальном сайте появилось 385 статей, автором которых является Разумков
Очевидно, многочисленные цитаты Разумкова совпадали с идеями, убеждениями РИА "Новости".
Можливо воно було неофіційне.
если на то будет воля народа (94-го изб. округа).
https://www.youtube.com/watch?v=djwOCK0j16Q
Очевидно, что Кононенко и подрядил порохоботов на эту атаку на Дубинского, надеясь
с помощью фейкометания удержаться у дерибанного корыта.
Его таким не считают даже его коллеги.
Читайте одну из свежих историй о его чесности.
Александр Грановский 5 липня о 12:50 ·
В 2015 г я украл у жены в Турции 5 детей и вывез их в неизвестном направлении. Во всяком случае, журналисты канала 1+1 были в этом совершенно убеждены и даже не поленились выпустить сюжет на эту тему. Канал, 1+1, сюжет, на эту тему, выпустили, не поленились, прайм тайм...
Чести ж сколько, а.
А что здесь такого, вы спросите. Ну бывает, в конце концов. Кто ж 5 детей не крал в своей жизни...
Понятное дело, я, мягко говоря, "удивился" посмотрев этот ролик. Речь шла об Александре Грановском из г Одесса, схожесть с именем которого мне принесла не мало бед, честно говоря. Но ведь телезрители не просто так "удивились" вместе со мной.
В сюжете (он ниже в письма по ссылке) очень наглядно журналисты показывают мои фотографии (тогда во мне было на 25 кг больше чем сейчас), а не другого одесского Александра.
Мои действия?
Будучи вполне уравновешенным человеком, я официально в письменном виде обратился в редакцию с просьбой заменить снимки и извиниться. Не представляете какое количество угроз и проклятий я выслушал от неизвестных мне разгневанных мамочек и в фейсбуке, и просто по телефону, который все они случайно в одночасье раздобыли. Было не сильно приятно, откровенно говоря. В ответ - дуля с маком.
Ладно, подумал я и пошел в суд. Пошел защищать честь и достоинство. Казалось бы, что может быть логичней и проще в подобной ситуации. Больше того, судиться я умею, подумал я тогда. Мне даже трудно было представить, что я могу такой суд проиграть.
Как? Карл, как можно проиграть этот иск? Никак ведь.Я специально прикладываю к этой публикации решение суда 1 инстанции. Я проиграл. Нет проблемы вовсе. Никакой. Нету и все. Ничего не показывали. Грановский сошел с ума. На этот раз не одесский, а автор этих слов.
Была и ссылка, и свидетели в лице моих коллег из парламента, а проблемы не оказалось.
Подал иск в 15, в 16 проиграл в 1 инстанции, а буквально несколько дней тому и в апелляционном суде. Скорость, между тем, рассмотрения дела тоже обнадеживает.Чего это я вдруг сейчас разразился. Начиная со вчерашнего дня, контрацептивы местного производства из окружения кандидата от партии "Слуга Народа" по округу 169 в Харькове начали в СМИ раздавать эту новость 2015 г выпуска, чтоб непременно читателю и, думаю, скоро и телезрителю напомнить о событиях тех далеких дней.
Кушайте на здоровьеhttps://www.youtube.com/watch?v=4JzstNERwkI
А то, что Портнов - гнида и предатель родины - это так херня. Ведь враг моего врага - типа мой друг, не смотря что калированный ган*он. Правда? Классная логика дегенератов.
Рассказывали там как рф будет гореть в аду и про лишние хромосомы
Какой от этого эффект кроме разжигания ненависти и собственного зомбирования?
(С)
@JoN_TM
🤔
Гадили в Тимошенко и фальсифицировали за Порохло - получили Зеленского, как ответ народа на ваши прохоботские манипуляции. Историю не обманешь - ваше место, порошистов, вместе со скрепной руснёй - в скотомогильнике истории.
.
Убеждаюсь в успехе такой пропаганды. Даже здесь на Цензоре она проявляется в достатке.
Хотя как ни пост от якобы украинца пишущего на украинском - так последователь Зе.
Явно это кремлёвские боты работают.
https://www.youtube.com/watch?v=RSPgd2rVkdU
еще очень советую посмотреть :
Что скрыл немец Владимир Даль от русского народа
https://www.youtube.com/watch?v=fvloSVKeUnk
Оказывается, русского языка в древности не было. Его не существовало в природе. Это фантом. Арифметика здесь простая, как дважды два. Ошибиться очень сложно. Если из этой книги убрать западноевропейские слова, так же убрать тюркские и финские то, книга приобретёт чистые страницы.
это для "любителей" руского языка