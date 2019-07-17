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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 За рубежом
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 Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США

Украина ранее была наиболее уязвимой страной для российской дезинформации в Европе, но теперь в стране распространены прозападные и проамериканские настроения.

Такой оценкой поделился исследователь Atlantic Council и бывший координатор политики санкций Госдепа США Дэниел Фрид, выступая во вторник на слушаниях Комитета Конгресса США по международным отношениям, посвященных урокам русского дезинформации в Европе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Из-за, возможно, еще одного эпического российского провала, украинский патриотизм выкристаллизовался в прозападном, проамериканском направлении, что при других условиях могло быть невозможным", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации

Отвечая на вопрос конгрессменов о наиболее уязвимых странах для российской пропаганды, Фрид отметил, что Украина остается целью российских нападений. "Все они уязвимы, потому что их атакуют", - добавил эксперт.

Среди европейских стран, наиболее уязвимых для российской пропаганды, Фрид назвал Венгрию, Чехию и Сербию.

Однако Россия проводит информационные операции и в странах, которые не считаются уязвимыми, подчеркнул эксперт, приведя пример российской кампании вокруг каталонского референдума в Испании, или Брекзита в Великобритании.

"Солнечный свет - лучшая дезинфекция", - отмечает Фрид и призывает освещать российскую дезинформацию. Он привел успешный пример избирательной кампании президента Франции Макрона, которой удалось обратить внимание прессы на факт наличия русской кампании по дезинформации во время выборов, и общество обращало внимание на действия России по распространению данных кампании будущего президента Франции.

Также читайте: Созданы правовые условия для справедливого судебного рассмотрения уголовных дел против исполнителей в деле МН17, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3138109
 
   
 Топ комментарии
 
какие-то они слоупоки... У нас тут ручкаться уже с кацапами собрались, с чистого листа где-то посредине...
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В цьому епічному провалі кацапської дезинформації немає жодної заслуги мінстеця, котрий всі п'ять років нікчемної петіної каденції був зайнятий виключно жагучим гріховним зализуванням петі, замість протидії кацапській інформаційній агресії.. Заслуга в цьому епічному провалі - саме українського народу, котрий не сприйняв на віру не тільки дезинформацію кацапні, а й дезинформацію кацапського побратима по брудному ремеслу дезинформації та брехні - мінстеця..
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какие-то они слоупоки... У нас тут ручкаться уже с кацапами собрались, с чистого листа где-то посредине...
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Все верно. Украина ранее была наиболее уязвимой страной для российской дезинформации в Европе, но теперь в стране распространены прозападная и проамериканская свобода слова. Украина провела реформы, жизнь становится все лучше и лучше.
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"Украина ранее была наиболее уязвимой страной для российской дезинформации в Европе, но теперь в стране распространены прозападные и проамериканские настроения.
Такой оценкой поделился исследователь Atlantic Council и бывший координатор политики санкций Госдепа США Дэниел ФридИсточник: https://censor.net.ua/n3138109"
Они запоздали с таким докладом, уже далеко не так.
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Після п'яти років безчинств маріонеточного режиму продажного бариги - все навпаки.
Всі ті бредні про "європейський шлях" нині викликають лише роздратування і огиду.
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Украинцы оценили, кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 9062
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На такі побрехеньки вже ніхто не звертає увагу.
барига завдав найбільше шкоди Україні. Ця падлюка навіть церкви продало в Стамбул.
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Предположу что список участников этого опроса примерно такой:
- Фирташ
-Ахметов
- Бойко
- Кернес
- Добкин
..................
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Да ладно. 1 место - Кравчук (создал независимое украинское государство); 2 место - Путин (объединил украинцев в ненависти к нему и сформировал нацию). Остальные не сделали ничего кардинального, тупо пилили бабло. Разве что Ющенко немного больше других внес вклад, а Зеленского оценивать рано.
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Ничего не сделал ? А ну-ка, возрази:

55% голосов в первом туре
Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО

Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
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Все верно. Только надо добавить:
Рост зарплаты простого украинца до 342 миллионов гривен в год (мама Кобелева подтвердит)
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почему ж тогда такого выдающегося президента не переизбрали на новый срок ? А его партия панамских патриотов имеет все шансы пролететь даже мимо Рады на выборах. Почему народ Украины не ценит эту глыбу мировой политики ?
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Все это типичный пример порохоботской дезинформации. Если рассмотреть каждую похвальбу отдельно, то все получается совсем наоборот. Начиная от фиктивного томоса, и заканчивая еще более тупым фейком -"Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен".
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а в чём конкретно заслуга ?
не сумел помешать ?
а вообще тошнит от вашей рошеновской блевотины
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********** ВКЛАД СЧИТАТЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ БУЛАВУ МЕНЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ И НЕ ИМЕЕТ СВОИХ СТАВЛЕННИКОВ, ПРОПИСАННЫХ В КОНСТИТУЦИИ?
ЭТО ЧОТА НОВОЕ! СОЯ, БРАВО! Україна - приклад епічного провалу російської дезінформації, - аналітик Atlantic Council Фрід у Конгресі США - Цензор.НЕТ 7921
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Вчерашняя новость о окружении Зели для снятия всех вопросов

Сотрудник Института массовой информации Роман Головенко в своей статье на «Зеркало недели» обратил внимание на тот факт, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в прошлом работал на сайте РИА «Новости-Украина», где главредом был скандальный Кирилл Вышинский. Так, в период с 2014 по май 2018 года на скандальном сайте появилось 385 статей, автором которых является Разумков
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Офигеть! Несколько тысяч людей работали в скандальной корпорации "Рошен", где собственником является скандальный Порошенко. И ничего, живут пока.
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Не автором, а цитувався.В период с 2014 года по май 2018-го на сайте РИА «Новости-Украина», где главредом был скандальный Кирилл Вышинский, появилось 385 статей, в которых цитировался нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Ну Вятровича они вряд ли столько цитировали.
Очевидно, многочисленные цитаты Разумкова совпадали с идеями, убеждениями РИА "Новости".
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Звісно що Разумков ворог, просто не треба добавляти в цитати своє, бо тоді пропадає довіра.
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Але все одно є питання, чи могли на сайті з'явитись аж 385 статей без співпраці автора з сайтом. Сумнівно.
Можливо воно було неофіційне.
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Украина - пример эпического провала..........
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***** твоё, пример эпического маразма
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Да нет, не полный провал, Зеля тому типичный и явный пример.
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что-то не замечаю,у нас зеленая сопля уже малорос,если что
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Сын депутата от партии Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину" Восколович-младший заявил, что "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат.

Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 6495
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Ну так чем Дубинский от "слуги урода" лучше?
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Та кроме Дубинского есть рашист украинофоб Макс Бужанский, гнида еще та.
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Просто честный человек, который уберет коррупционного порошиста Кононенко из Рады,
если на то будет воля народа (94-го изб. округа).
https://www.youtube.com/watch?v=djwOCK0j16Q

Очевидно, что Кононенко и подрядил порохоботов на эту атаку на Дубинского, надеясь
с помощью фейкометания удержаться у дерибанного корыта.
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Почему Вы решили, что Дубинский честный человек?
Его таким не считают даже его коллеги.
Читайте одну из свежих историй о его чесности.

Александр Грановский 5 липня о 12:50 ·

В 2015 г я украл у жены в Турции 5 детей и вывез их в неизвестном направлении. Во всяком случае, журналисты канала 1+1 были в этом совершенно убеждены и даже не поленились выпустить сюжет на эту тему. Канал, 1+1, сюжет, на эту тему, выпустили, не поленились, прайм тайм...
Чести ж сколько, а.
А что здесь такого, вы спросите. Ну бывает, в конце концов. Кто ж 5 детей не крал в своей жизни...
Понятное дело, я, мягко говоря, "удивился" посмотрев этот ролик. Речь шла об Александре Грановском из г Одесса, схожесть с именем которого мне принесла не мало бед, честно говоря. Но ведь телезрители не просто так "удивились" вместе со мной.

В сюжете (он ниже в письма по ссылке) очень наглядно журналисты показывают мои фотографии (тогда во мне было на 25 кг больше чем сейчас), а не другого одесского Александра.
Мои действия?
Будучи вполне уравновешенным человеком, я официально в письменном виде обратился в редакцию с просьбой заменить снимки и извиниться. Не представляете какое количество угроз и проклятий я выслушал от неизвестных мне разгневанных мамочек и в фейсбуке, и просто по телефону, который все они случайно в одночасье раздобыли. Было не сильно приятно, откровенно говоря. В ответ - дуля с маком.
Ладно, подумал я и пошел в суд. Пошел защищать честь и достоинство. Казалось бы, что может быть логичней и проще в подобной ситуации. Больше того, судиться я умею, подумал я тогда. Мне даже трудно было представить, что я могу такой суд проиграть.
Как? Карл, как можно проиграть этот иск? Никак ведь.Я специально прикладываю к этой публикации решение суда 1 инстанции. Я проиграл. Нет проблемы вовсе. Никакой. Нету и все. Ничего не показывали. Грановский сошел с ума. На этот раз не одесский, а автор этих слов.
Была и ссылка, и свидетели в лице моих коллег из парламента, а проблемы не оказалось.
Подал иск в 15, в 16 проиграл в 1 инстанции, а буквально несколько дней тому и в апелляционном суде. Скорость, между тем, рассмотрения дела тоже обнадеживает.Чего это я вдруг сейчас разразился. Начиная со вчерашнего дня, контрацептивы местного производства из окружения кандидата от партии "Слуга Народа" по округу 169 в Харькове начали в СМИ раздавать эту новость 2015 г выпуска, чтоб непременно читателю и, думаю, скоро и телезрителю напомнить о событиях тех далеких дней.
Кушайте на здоровьеhttps://www.youtube.com/watch?v=4JzstNERwkI
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Если они посадят гаранта коррупции Порошенко и очистят Раду от коррупционеров-порошистов, то улучшат и свою карму и карму Украины.
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Руки прочь от Великого Кормчего Майдана Петра Порошенко!
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Портнов- зам главы АП Яныка, автор мутных схем по играм Яныка с конституцией, автор диктаторских законов 16 января, автор переходной конституции Крыма для аннексии последнего Рашей, специалист по работе с судами для освобождения беркутни и ех-рыгов из тюрьмы, специалист по работе с судами для возврата Бене всего отобранного государством.

А то, что Портнов - гнида и предатель родины - это так херня. Ведь враг моего врага - типа мой друг, не смотря что калированный ган*он. Правда? Классная логика дегенератов.
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Зачем ты выкладываешь тут свои фотки , зебил .?? Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 2335 .
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Петекантроп то же так ссыт на Украину?
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У зебобика тоже папа - пропагандон навААроссии?
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Дезинформация началась с переименования Московии на "Россию".
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думаю раньше, с проавославия в Киеве, имхо, которое подцепила и будущая русня, выродившайся в Мордор под влиянием Орды, немчуры большевизма.
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А скажіть з Великої Янісолі Дубинський вам не рідня?
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В цьому епічному провалі кацапської дезинформації немає жодної заслуги мінстеця, котрий всі п'ять років нікчемної петіної каденції був зайнятий виключно жагучим гріховним зализуванням петі, замість протидії кацапській інформаційній агресії.. Заслуга в цьому епічному провалі - саме українського народу, котрий не сприйняв на віру не тільки дезинформацію кацапні, а й дезинформацію кацапського побратима по брудному ремеслу дезинформації та брехні - мінстеця..
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Вы правы. Вот теперь можно сказать, что украинский народ состоялся.
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Мабуть правильніше, що відбулася українська нація, як державницький народ, бо сам український народ існує вже дуже давно.
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А как стецькт должны были противодействовать? Они ходили кстати все как один на российские форумы
Рассказывали там как рф будет гореть в аду и про лишние хромосомы
Какой от этого эффект кроме разжигания ненависти и собственного зомбирования?
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Сударыня, что вы имели ввиду, под словом собственное зомбпрование? Сами себя, что ли зомбировали? А в это время ольгинская мразь была зерцалом честности и объективности
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Когда вы ходите на российские ресурсы и смотрите российские новости, на вас точно так же влияет российская пропаганда, как и на россиян
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Не может быть! Интеллектуальные порохоботы на порядок умнее всех высокопрофессиональных политтехнологов в мире.
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На заре путинизма, остатки вменяемых людей в Кремле, строили Россию по книжкам Пелевина, потом пришли более вороватые отморозки и стали тупо следовать Войновичу, «Незнайке на Луне» и журналу «Крокодил», сейчас амёбы во властном ********** ****** прям по сказке «Чиполлино».
(С)
@JoN_TM
🤔
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Украина, как и США, это пример эпической спецоперации по получению пророссийского президента.
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Ты опоздал на 5 лет, когда Пуйло, напав, принудило Украину проголосовать зе первого попавшегося - коррупционную Барыгу.
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Толи дело *****, никто, якобы за него не голосует, а он как кащей, бессменен,бессмертен?
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Навіть сама росія не може отримати проросійського президента.
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Не согласен. ***** это и есть лицо Роисси. Благосостояние людей для неё всегда вторично. Первична независимость империи.
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Ваше право, я вважаю що він наносить шкоду росії, в тому числі і її імперським амбіціям.
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Без этих амбиций Московия развалилась бы ещё 500 лет назад.
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Так я і кажу, що він своїми слоновими вчинками поклав хрест на імперських амбіціях.
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Россия нам пропихивала в Президенты Бойко, а сейчас пытается пропихнуть его в Премьеры, а Мудведчука в спикеры. Только хрен им, и тогда, и сейчас.
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Чтобы этого не случилось и СН не остался один на один с рыговским ЗЖ и ПЕСовским барыжьём, голосовать надо за Батькивщину. "Голос" - подПЕСики, лезущие в Раду в расчете на легковнушаемых площадным псевдопатриотизмом.
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Но они же выбрали вам Зеленского, а вы еще хохотали с молдаван, когда они "выбрали" себе Додона.
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Украинской дезинформации, кстати, тоже.

Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 4864
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победу Зеленского во многом обеспечила путинская пропаганда.Иван Петрович Сидоров, партизанящий в сайтах РФ, перепечатал здесь антипорошенковские комменты здешние и сайтов РФ и предложил читателям указать комменты сайтов РФ. Читатели сделать это не смогли.
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януковщина и порошенковщина - следствие пропагандистского и не только воздействия Русни на Украину. Зеленский - следствие десятилетия нападок на Тимошенко со стороны ющеров, янучар и порошни, v унисон с кремлевской пропагандой и "наказами" Пола Манафорта.

Гадили в Тимошенко и фальсифицировали за Порохло - получили Зеленского, как ответ народа на ваши прохоботские манипуляции. Историю не обманешь - ваше место, порошистов, вместе со скрепной руснёй - в скотомогильнике истории.
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Судя по результату последних выборов, там не провал, а феерический успех.
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Украинцы хорошо поработали, чтоб отразить многолетнюю грязную пропагандонскую атаку на Украину. Теперь я призываю хорошо поработать украинцам, чтоб обрушиться интеллектуальной компанией на козломордых, обернуть их снова в русских и поработить как минимум до Волги. Чи мы не хохлы?
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Такие как вы, повергая дракона, сами становятся драконом.
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Всё правильно,конечно.Особенно прикольно сейчас слушать про "ватный реванш" из каждого петиного утюга.За него в 14-ом проголосовало больше половины тех,кто пришел к урнам.Эти люди никуда не делись.Просто спустя пять лет снова пришли и поставили "неуд" тому,кому они поверили.То,какими выражениями их называют-верх скотства.Но-не проблемаСобаки лают-караван идёт.
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УКРАЇНА - була, є і буде... до поки є життя на Землі !!!!
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Пиантковский прав когда он сказал что в Украине сейчас кремлёвская пропаганда представляет Пороха как партию войны, а Зе как партию мира, хотя Украина ни на кого не нападала и потому не может быть партии войны. Есть партия сопротивления и партия капитулянтов. Сами догадайтесь кто в какой.
Убеждаюсь в успехе такой пропаганды. Даже здесь на Цензоре она проявляется в достатке.
Хотя как ни пост от якобы украинца пишущего на украинском - так последователь Зе.
Явно это кремлёвские боты работают.
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Да барыга твой петя, по которому тюрьма плачет.
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ПЕС (оно же БПП - блок панамских патриотов) - это не партия войны, это партия барыг, воров и мародеров
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Россиянам поправили корону: лопатой, как положено
https://www.youtube.com/watch?v=RSPgd2rVkdU
еще очень советую посмотреть :
Что скрыл немец Владимир Даль от русского народа
https://www.youtube.com/watch?v=fvloSVKeUnk
Оказывается, русского языка в древности не было. Его не существовало в природе. Это фантом. Арифметика здесь простая, как дважды два. Ошибиться очень сложно. Если из этой книги убрать западноевропейские слова, так же убрать тюркские и финские то, книга приобретёт чистые страницы.
это для "любителей" руского языка
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зелемойский президент в чем провал российской дезы?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США
 
 
 
 
 
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