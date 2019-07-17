 Украина - пример эпического провала российской дезинформации, - аналитик Atlantic Council Фрид в Конгрессе США

Такой оценкой поделился исследователь Atlantic Council и бывший координатор политики санкций Госдепа США Дэниел Фрид, выступая во вторник на слушаниях Комитета Конгресса США по международным отношениям, посвященных урокам русского дезинформации в Европе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Из-за, возможно, еще одного эпического российского провала, украинский патриотизм выкристаллизовался в прозападном, проамериканском направлении, что при других условиях могло быть невозможным", - отметил он.

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Отвечая на вопрос конгрессменов о наиболее уязвимых странах для российской пропаганды, Фрид отметил, что Украина остается целью российских нападений. "Все они уязвимы, потому что их атакуют", - добавил эксперт.

Среди европейских стран, наиболее уязвимых для российской пропаганды, Фрид назвал Венгрию, Чехию и Сербию.

Однако Россия проводит информационные операции и в странах, которые не считаются уязвимыми, подчеркнул эксперт, приведя пример российской кампании вокруг каталонского референдума в Испании, или Брекзита в Великобритании.

"Солнечный свет - лучшая дезинфекция", - отмечает Фрид и призывает освещать российскую дезинформацию. Он привел успешный пример избирательной кампании президента Франции Макрона, которой удалось обратить внимание прессы на факт наличия русской кампании по дезинформации во время выборов, и общество обращало внимание на действия России по распространению данных кампании будущего президента Франции.

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