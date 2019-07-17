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 Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен сообщила написала в Фейсбуке. 

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет ", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину".

"И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Москве продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков

Источник: https://censor.net.ua/n3138107
 
 
 Топ комментарии
 
обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении

наши герои-моряки преступники ?
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Такое решение узаконивает суд паРаши и как бы выполняется решение трибунала с сохранением лица паРаши...
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В общем ты подтверждаешь , что Украина признает , что моряки нарушили закон и находятся под следствием законно и обещаешь за ними приглядывать , как бы чего не сперли ? Ты еще предложи поменять их на себя , сейчас это модно .
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обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении

наши герои-моряки преступники ?
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Такое решение узаконивает суд паРаши и как бы выполняется решение трибунала с сохранением лица паРаши...
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нет...
В смысле обязалась моряков в случае их освобождения доставить под конвоем аваковских ментов на следующее судебное заседание в РФ, если такое будет....
Я вот так понял...
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а, ну тогда ясно.
если назад в рф под конвоем аваковских ментов то это по ЗЕЛЕбобски
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Денисова предлагает сдать Крым ради освобождения моряков? Освобождать только на условиях Украины после возврата Крыма и Донба!
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В общем ты подтверждаешь , что Украина признает , что моряки нарушили закон и находятся под следствием законно и обещаешь за ними приглядывать , как бы чего не сперли ? Ты еще предложи поменять их на себя , сейчас это модно .
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Да ну какое кацапа, так,мразь мордовская, бутылки хоть чистые?
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Ты еще предложи поменять их на себя
--
ей цена рупь ведро Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 1983
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Как то стремно. Хотелось бы , что бы наши парни быстрее вернулись домой, но как то хреновенько.
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Накануне выборов нельзя!
Это повысит рейтинг Зеленского!
Потом...., когда-нибудь...., половину. Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 1352
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У зебилов повысит, а нормальные люди видят, что делаются уступки паРаше...
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Видят, несомненно.

Так что, можешь не напрягать кость в макитре. Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 7906
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Моряков безусловно отпустят ,Зеленский это не пэтя,он с ****** в поддавки играть не будет и я просто отчётливо понимаю ,что Зеленский путина порвёт на мелкие кусочки ,он молод и умён ,честен и амбициозен и в отличие от пэти любит Украину больше бабла !
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Ухххх, толсто))

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Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды. Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. «В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.). Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук. Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат. «Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько. Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин. «Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским. Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne. Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR1p6bqs2C9X5YNGJplAtj4OyZhI8yVlDOQmsfNiU6wi9G96uULkQAfDUMI\\\\\\\
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Ого,видать ты расширенную методичку получил Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 2980но сейчас не то время ,много текста ,даже читать никто не станет ,лаконичней надо быть ,лаконичней...
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Не, это ссылку Антиколорадос дал в свежей статье.
Я же не утверждаю шо Зеля шутил над украинцами и издевался в своих сериалах, нет. Просто такое говорят. Да и видео есть. Или онивсеврут? Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 2184
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Конечно врут ,беги голосуй за Слугу Народа ,Зеленский не подведёт.
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Лучше за корову проголосую.
На выборы больше ни ногой. первый и второй тур с.г. тоже не ходил. настолько противно шо катились бы они все лесом.
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А шо корова вошла в Радикальную партию ? Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 8149Голосовать за ляшковцев это признак слабоумия..
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Не, это если была бы партия с коровой во главе. Ака лидер политсилы(и больше никого кроме нее)
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Рассказал гражданин Израиля прикрывающийся украинским паспортом.
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И он тоже лжец?
Я уже х.з. кому можно верить то. Даже Антиколорадос не раз передергивает, а о Зеле так тупо врал/лгал пару раз. Хоть нихера не читай уже Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 4336
По уровню лжи мы - стопроцентные братья парашникам.
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Мы все когда то дружили. Вели общий бизнес. Приезжали друг к другу в гости.
Я даже в Москве когда то был. Так что, спалить теперь меня за это?

А в отношении Чекалкина, так и у него рыльце в пушку.
Не так давно, в 2018-ом Чекалкин утверждал что генофонд Украины ужастен, называл украинцев швондерами и шариковыми.
И к слову. Питается он с руки того самого коломойского, называя себя его соратником.
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не знаю, но Антиколорадос его хвалит. А он патриот, походу самый больший в стране.

При чем ездил-не ездил? Базар за "ужастные" шутки Зели. Мне не оч. нравится.
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да...- он очень хороший парень..

Жаль только что марионетка окружения Бени....
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Та какая там Беня ,Беня если успеет до Израиля доплыть то его счастье ,если нет поедет Фирташа в Штатах искать ...
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Молодец Охара !

Хорошо ты ЗЕБЕню отпетушарил Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 9258
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Кто-кто а Зеклоун молод ,но ума то ему от природы видимо недано.А порвать ху..ла ?? Так ху..ло его как комарика раздавит !!!
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Нет ватан,ваше ***** оно никакое ,понты там одни и больше ничего.
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Прикольная работа. Ездишь, скулишь, протираешь штаны. Иногда правда и по губам провести могут.(Как тогда шо *енисову чуть не сбил кортеж Москальковой - провели денисом по губам Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 1630 )
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Фигня все это, чем быстрее вынесут приговор тем быстрее можно будет обменять, а на её гарантии там плевать.
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А если не получится, то
раньше сядут - раньше выйдут..
Главное, что живыми наши мальчики остались после того героического морского сражения, который они дали рашистам...
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Приговора быть не должно , должны вернуть без всяких условий . Это дело принципа и плевать на ( морду ) лицо путина и расии . Жаль только у международного сообщества никаких принципов нет , только тупость и жажда денег
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***** так просто їх не відпустить. Або визнаєте що вони злочинці які порушили кордон запаребріка, або фігвам.
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що вносить поправки до закону про надання російського громадянства українцям за спрощеною процедурою.
Як зазначається, тепер на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в "окремих районах Донецької і Луганської областей України", а й жителі цих областей загалом. Про це повідомляють російські ЗМІ. https://gazeta.ua/articles/world-life/_putin-zminiv-zakon-pro-gromadyanstvo-dlya-**********/916121
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так в предыдущем или последущем?в предыдущем можно рискнуть
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Ця дрянота намагається таки виконати зобов'язання виродка перед Путіним! Першого разу йому завадив Клімкін,тепер,він пішов іншим шляхом !
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Уже не знаю куда деньги складывать. Может Вам перекинуть?
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Якби не "випєндрьож" дебільного чугункіна - наші моряки вже були б дома.
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Как нарушители " морских границ" рф, признать это перед всем миром . Если кацапы должны были просто освободить моряков без всяких там если..
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можу показати що ти не українець, свиня зелена.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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"Дизлайк" поставв.
"Жгі" ще - це прикольно. Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство - Цензор.НЕТ 7464
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бачиш, як нескладно показати, кацапу, шо він кацап.
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Что-то мозги путаются. "предыдущее рассмотрение, если такое будет". Это как? Это которое было, но еще будет? Наверное, чтобы запутать Путина.
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Труднощі перекладу, оригінальне "попередньому", тобто російською "предварительному", чомусь переклали як "предыдущее". Всі питання до редакторів Цензору.
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Ну и как она это представляет практически, получается через определенное время их должны доставить в московский суд чтоб получить срок, ну не дура.
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Под ху.ла ложишься, денисова, узаконивая беззаконие.
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с дуба впала?
это значит признать что крым парашинский и моряки нарушили границу.
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в принципе всё правильно сказала а главное упомянула их как военнопленных - это очень важно..... признай их (как раша хочет) пленниками за нарушение границы и мы автоматически признаём Крым аквафрэшным.... но раша врятли просто так их отдаст, захочет выменять на что-то очень не выгодное нам.......
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цікаво а як це виглядало під її забов"язання? забов"язення чого саме....? ДЕНІСОВА ДАСТЬ ЗАБОВ"язання що війскові моряки будут контролюватися нею під домашнім арештом...чі вони не підуть в море той строк на який рашка їм присудить. чі підуть на гражданку...? так вони на право і наліво всім меньше 15 років не дають...ляпнула ліжби що...((
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Тобто вона пропонує щоб хлопців відпустили на час розслідування, а після вироку вони поїдуть на колиму, супер! Клімкін не прогнувся, а ця бл#діна аж бігом.
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Вот что бывает когда тупых блондинок вытаскивают из под президента и назначают на должности! Опять ее в постель к Кучме там у нее наверное лучше получалось!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОмбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство
 
 
 
 
 
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