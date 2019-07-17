Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен сообщила написала в Фейсбуке.
"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет ", - говорится в сообщении.
По словам Денисовой, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину".
"И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила Денисова.
Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен сообщила написала в Фейсбуке.
наши герои-моряки преступники ?
В смысле обязалась моряков в случае их освобождения доставить под конвоем аваковских ментов на следующее судебное заседание в РФ, если такое будет....
Я вот так понял...
если назад в рф под конвоем аваковских ментов то это по ЗЕЛЕбобски
--
ей цена рупь ведро
Это повысит рейтинг Зеленского!
Потом...., когда-нибудь...., половину.
Так что, можешь не напрягать кость в макитре.
\\\\\\\\\\
Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды. Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. «В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.). Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук. Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат. «Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько. Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин. «Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским. Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne. Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR1p6bqs2C9X5YNGJplAtj4OyZhI8yVlDOQmsfNiU6wi9G96uULkQAfDUMI\\\\\\\
Я же не утверждаю шо Зеля шутил над украинцами и издевался в своих сериалах, нет. Просто такое говорят. Да и видео есть. Или онивсеврут?
На выборы больше ни ногой. первый и второй тур с.г. тоже не ходил. настолько противно шо катились бы они все лесом.
Я уже х.з. кому можно верить то. Даже Антиколорадос не раз передергивает, а о Зеле так тупо врал/лгал пару раз. Хоть нихера не читай уже
По уровню лжи мы - стопроцентные братья парашникам.
Я даже в Москве когда то был. Так что, спалить теперь меня за это?
А в отношении Чекалкина, так и у него рыльце в пушку.
Не так давно, в 2018-ом Чекалкин утверждал что генофонд Украины ужастен, называл украинцев швондерами и шариковыми.
И к слову. Питается он с руки того самого коломойского, называя себя его соратником.
При чем ездил-не ездил? Базар за "ужастные" шутки Зели. Мне не оч. нравится.
Жаль только что марионетка окружения Бени....
Хорошо ты ЗЕБЕню отпетушарил
раньше сядут - раньше выйдут..
Главное, что живыми наши мальчики остались после того героического морского сражения, который они дали рашистам...
Як зазначається, тепер на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в "окремих районах Донецької і Луганської областей України", а й жителі цих областей загалом. Про це повідомляють російські ЗМІ. https://gazeta.ua/articles/world-life/_putin-zminiv-zakon-pro-gromadyanstvo-dlya-**********/916121
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
"Жгі" ще - це прикольно.
это значит признать что крым парашинский и моряки нарушили границу.