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 Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция. ФОТО

17 июля сотрудники полиции задержали 27-летнего харьковчанина, который сбывал огнестрельное оружие иностранного производства, переделанное под нарезное огнестрельное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция 01

В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали 4 факта продажи.

Полицейские изъяли у злоумышленника три единицы огнестрельного оружия и 23 тыс. гривен, полученных за сбыт. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138101
 
   
 Топ комментарии
 
Самому можно переделать за пару часов ,в интернете полно видео на эту тему а Кулибина надо устроить на оружейный завод ,пусть работает !!! Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8270
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У всех нормальные же надписи на бронниках и жилетках, и только одному чуток не свезло

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2560
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не забувай Павло!!!В украінців від природи золоті руки.Тому вони і користуються шаленим попитом там де треба кваліфіковані працівники.Інша річ що не завжди вони використовують свій природній дар на добрі справи,але то вже інше питання
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У всех нормальные же надписи на бронниках и жилетках, и только одному чуток не свезло

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2560
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Самому можно переделать за пару часов ,в интернете полно видео на эту тему а Кулибина надо устроить на оружейный завод ,пусть работает !!! Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8270
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ну не знаю, похоже что пистоли из серии - получи затвором в лоб после переделки
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да,стволы говно ,дешёвые турецкие пугачи и риск получить травму после выстрела конечно есть ,но умелые руки творят иногда чудеса ..
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его и устроят,лет на пять минимум.БУДЕТ из алюминиевых ложек холодное оружие делать Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 310
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Ну ты блин и наивный ,если у него денюжка есть то цена вопроса пару штук баксов и уже никто никуда не идёт ... Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6134
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Нихрена не понял в статье? Он гладкоствол нарезал? Нереально, в домашних то условиях, бред
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Ну мне кажется, качественно сделать невозможно. Это же оружейная сталь
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не забувай Павло!!!В украінців від природи золоті руки.Тому вони і користуються шаленим попитом там де треба кваліфіковані працівники.Інша річ що не завжди вони використовують свій природній дар на добрі справи,але то вже інше питання
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так берется жеж для разовых операций, для менее 100 метров, а вообще лохи, купить качественный 3д принтер и ваять стволы, правда пружины и магазины где взять, но с другой стороны вальнул три секунды ствол разобрал пружину и магазин в карман
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Это стартовые пистолеты. По ходу менял ствол.
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Сложность в том, как найти мин. 50 000 долларов для покупки станка и как его привезти в страну, поскольку все они только импортного производства
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Да ну не гоните, долбежные станки массово выпускались в СССР и их полно в продаже, думаю за пару штук баксов можно найти очень даже в хорошем состоянии.
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дорн никто не отменял)). специалист почти на коленке может нарезать, вернее пробить, почти качественно. но это - вряд-ли. за такую цену вам предложат поделие из ЦАМа а-ля огнестрел, почти как у взрослых пацанов.
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из одной винтовки трехлинейки получится 4-5 пистолетных стволов 7.62 с готовой нарезкой
в свое время так делали стволы для ТТ
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Так делали стволы для Нагана. Для ТТ вряд ли - там прилив в районе серьги и он не приварен, а цельный.
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зараз у китайців можна за 50 т гр. купити нормальний станок.Трошки над ним попрацювати і вуаля.Інша річ на хіба?????Зараз і так зброі вистачає
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