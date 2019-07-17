" Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение "

Как передает Цензор.НЕТ, текст законопроекта опубликован на сайте ВРУ.
В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на "введение института взыскания в доход государства необоснованных активов [чиновников]".
"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение [чиновником] активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тыс. грн) превышает его законные доходы", – говорится в пояснительной записке.
Также проект предлагает законодательно урегулировать процедуру конфискации незаконных активов.
"В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в 500 и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц )", – говорится в записке.
Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, право обращения в суд – Национальному антикоррупционному бюро после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
"Принятие проекта закона позволит внедрить правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обогащении, а также для взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – добавили авторы законопроекта.
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новлипецкой фабрике,
о "Сватах"
Источник: https://censor.net.ua/n3138096
Казнь коррупционеров.
Учимся у Китайцев борьбой.
Особливо з огляду на те, що Закон зворотньої сили не має.
Отже почне працювати саме проти "нової ЗЁманди".
Отже БАЙДУЖЕ ХТО ЩО РОБИВ.
А те що ЗЁбіки нароблять (під себе) - жодних сумнівів навіть у них самих не викликає. Тому вони і поквапились з виборами до ВР. Так поквапились, що аж урізали ВР строк "життя" на 8 місяців і тиждень.
Таки отожмут Рошен у мародера
В отличии от твоего ЗЕ-нарика.
Хотілось би подивитися на тих викладачів... Вони, можливо, такі ж...
КВН важней учебы.
Завершаться вибори до ВР і через рару місяців буде остаточно видно: Зе просто дорвався до корита влади та грошей, як у випадку з Порошенко, чи насправді буде в цій країні врешті решт щось змінюватись на краще.
Порохосрань и тут будет против.
Почему Вы не баните откровенные фото и картинки позорящие нашего
ПРЕЗИДЕНТА , выбранного 74 % голосов Украинских Граждан ?
N UA 7395a7cc для примера ;
или Ю. Бутусов уже успел переобуться
Сам распустил Раду, теперь законопроекты подает.
Стучись
зеленый попугайдятел, может откроют.
Хіба-що залишили "на десерт"...
А Бени КАЛОмойские нажили ВСЁ честным трудом?
Как вы думаете, неужели песики не взвоют? Это же беспредел по их мнению!
Говорят, раз в 100 лет и палка стреляет... Неужели дождемся?
если это не пиар.перед выборами
-Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва? (зрада, истерика)
-Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ (зрада, истерика)
-Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни (зрада)
-Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. (фсе нитак)
...
(таку фантастику верзе, наче оцей французький письменник)