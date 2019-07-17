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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2085) Зеленский (2176) конфискация (406)

 Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля внес в Верховную Раду законопроект №10461 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Как передает Цензор.НЕТ, текст законопроекта опубликован на сайте ВРУ.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на "введение института взыскания в доход государства необоснованных активов [чиновников]".

"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение [чиновником] активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тыс. грн) превышает его законные доходы", – говорится в пояснительной записке.

Также проект предлагает законодательно урегулировать процедуру конфискации незаконных активов.

"В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в 500 и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц )", – говорится в записке.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, право обращения в суд – Национальному антикоррупционному бюро после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Принятие проекта закона позволит внедрить правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обогащении, а также для взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – добавили авторы законопроекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/n3138096
 
   
 Топ комментарии
 
Начнут с Коломойского, я полагаю?
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Красава,первый на очереди в конфискацию конечно же должен быть потрох и его верные свинарчуки.
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ну да бєню та ахмєтку трусити сцикотно Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение - Цензор.НЕТ 8571
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Дебил тут ты, даже Парубий сказал что Рада соберется но только после официального требования президента а не по просьбе.
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Парубій сказав не так, Рада може зібратись на позачергове засідання лише між двома сесіями, а сесій більше не заплановано, тому Зеленському треба призначати позачергову сесію, а вже Парубій призначить позачергове засідання.
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Зебилоид, да открой ты полудурок регламент, и прочитай, жертва аборта, как законы принимаются, и глянь на календарь, отрыжка гегемона)))
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Вова, расскажи о своей

новлипецкой фабрике,

о "Сватах" Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 1830
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Будки не построил, а уже конфисковать хочет!!!
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Строить будки не входит в обязанности президента. Это Свинарчук путал бизнес с должностью президента, вот его будки и будут конфисковывать.
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Хммм...какой...интересный законопроект!.А он Бени не касается? А Ринатика? А самого Зеленского? Поправьте меня дальше...
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Почему не касается? Разве в этом законопроекте есть исключения для Бени, Ринатика или Зеленского?
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" уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления "

Источник: https://censor.net.ua/n3138096
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Так полюбий уже ответил мы на пленарные сесси не ходили а тут не пленарное не не будет
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Деловой Китай .
Казнь коррупционеров.



Учимся у Китайцев борьбой.

Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 6611
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Лучше учиться не у китайцев...там коррупция процветает буйным цветом - да, наказывают их жестко, но крайне редко, а потому неэффективно.
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Добре, ЗЁбіку. Дуже добре!
Особливо з огляду на те, що Закон зворотньої сили не має.
Отже почне працювати саме проти "нової ЗЁманди".
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Це свідчить про те, що Зеленський не боїться, а значить, ні в чому такому, що підпадає під дію цього закону, не робив.
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Закон зворотньої сили не має.
Отже БАЙДУЖЕ ХТО ЩО РОБИВ.
А те що ЗЁбіки нароблять (під себе) - жодних сумнівів навіть у них самих не викликає. Тому вони і поквапились з виборами до ВР. Так поквапились, що аж урізали ВР строк "життя" на 8 місяців і тиждень.
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Ти сам зрозумів, що написав? Я ні. Що у цьому законі "ЗЁбіки" можуть зробити під себе?
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Значення крапок, ком, тире тощо вивчи
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Мав на увазі Раду нового, 9-го скликання
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А шо тут понимать это и есть люстрация.Начнут с рады остальные разбегутся.
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" Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение "

Таки отожмут Рошен у мародера Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 9963
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Зе-тыпил, Рошен совершенно ЗАКОНЕН и платит ВСЕ налоги!
В отличии от твоего ЗЕ-нарика.
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На пианино играть пипиской легче чем делать конфеты с мировым брендом.
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Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. Только ловля на горячем и реальные сроки могут навести порядки, но на это нужна крепкая воля.
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Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва?
Хотілось би подивитися на тих викладачів... Вони, можливо, такі ж...
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Та ни где он не вчився.
КВН важней учебы.
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та я би хотів подивитися на викладачів, які ставили оцінки в залікову...
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Он не способен к обучению, только кривляться над другими под аплодисменты
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На 200 тысяч больше дохода? Не примут. Для чиновника 200 тысяч это разок на шоппинг сходить
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Щось мені підсказує, що це все закінчиться, як і у випадку з сивочолим гетьманом...
Завершаться вибори до ВР і через рару місяців буде остаточно видно: Зе просто дорвався до корита влади та грошей, як у випадку з Порошенко, чи насправді буде в цій країні врешті решт щось змінюватись на краще.
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Дайте угадаю.
Порохосрань и тут будет против.
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Обожаю свининку, сочную на шампуре с помидорчиком с маринованными грибочками. Вкуснятина! Да и холодную водочку, да на природе, супер. А ты дурак и хам Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3681
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АДмины Ю.Бутусова .
Почему Вы не баните откровенные фото и картинки позорящие нашего
ПРЕЗИДЕНТА , выбранного 74 % голосов Украинских Граждан ?
N UA 7395a7cc для примера ;
или Ю. Бутусов уже успел переобуться Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3381


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Тебе за поребрик, там на карлуху кто молится, кто рукоблудит
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Фотожаби на Порошенко теж не банили свого часу.
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Хутина тоже жабили,так он потом когда стал диктатором, то...
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кацапа, у тебе в слове Президент несколько ошибок. Правильно писать нужно: припиЗедент.
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Это кто Голобородько или Зеленский? Я помню по фильму Президент был серьёзней,наверное так и надо в кино,ведь его смотрят миллионы
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ВОВА- если не кому подсказать, так скажу- ОСТАНОВИСЬ. Нет уже ВРУ. Обиратели народа (только так можно назвать за последние два месяца работы- зарплаты, содержание самой ВР) давно заняты своими проблемами ,выборами.
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пук!пук!что не сделаешь что бы поднять рейтинг Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 966
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Агов, нема часу читати вісі коменти. Як там порохоботи ? Вже стали горою за все те, що нажито їхніми кумирами непосильним трудом? Вже волали, , що це реванш? Що Україна цього не витримає? Про наркомана згадували?))) Тобто, все як завжди?
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а шо закон у вас уже принят?ну и как?знебужиння пройшло?
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чего вы тут обсуждаете уважаемая?закон?он что принят? речь о том для чего он вноситься на рассмотрения в Раду после закрытия сессии за три дня до выборов?раньше или позже ну никак нельзя?на внеочередную сессию?думай-те
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Оно зебильное, там если лоботомию провести, так ещё и поумнеет)
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У него мосх есть вообще?
Сам распустил Раду, теперь законопроекты подает.
Стучись зеленый попугай дятел, может откроют.
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А то помешает принять этот закон новому составу Рады?
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Зебилоид, регламент ВР прочитать не судьба, там же не про сватов и картинок нет
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лох не должен догадаться,мозговой штурм выручит Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 2836
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Соевые дебилы думают что если эта Рада не примет то закон уже недействительный, да там законопроекты могут сколько угодно ждать рассмотрения.
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А не подскажите, почему Зе не подписал поданный им и принятой ВР закон про ВСК и импичмент президента? Надо полагать шо закон таки вступил в силу? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 8792 15 дней давно прошли, а статью 94 Конституции Украины ни кто не отменял.
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Але ще не опублікували...
Хіба-що залишили "на десерт"...
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за оскорбления в бан пойдешь,и второе последний раз в такой спешке януковощ раду собирал даже ночью во время Майдана
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Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни, шо с них возьмёшь? Зебилы!
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Надо полагать что по этому законопроекту от Зе конфискуют у всех олигархов, в том числе и у Коломойского ВСЁ, что нажито ими "непосильным трудом, начиная с 1991 года и по сей день? Ну и у кравчуков, кучм, ющенков, януковичей, кернесов, вилкулов, рабиновичей, тимошенок, порошенков, гриценков, кузьмуков, стеценков, затынаек, антонцов, бижанов... Я просто не хочу тратить 7 суток на перечисление всех "героев" с 1991 года.
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А перечисленные мною разве не занимали государственные должности? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 3731
А Бени КАЛОмойские нажили ВСЁ честным трудом? Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання - Цензор.НЕТ 5129
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Вы тока вчитайтесь: "...относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Как вы думаете, неужели песики не взвоют? Это же беспредел по их мнению!
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Зебилоид, сразу видно, что если тебе сделать лоботомию, то то только на пользу)))
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Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ
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Ну какой же молодец Зеленский!
Говорят, раз в 100 лет и палка стреляет... Неужели дождемся?
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І у яке місце той дрючок йому стрельне?
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паххаха это у беНи будет забирать!?ну ок.скоро будет новый парламент..мы увидим как он это принимать будет.
если это не пиар.перед выборами
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Зебільня тішиться... Через місяць ви про ці закони будете згадувати як про лісапет зеленського. От тільки буде пізно.
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Ой что же это деется, зрада, зрада зрадницкая, ущимляются канституционные права чиновникав, наших мальчикав толстоморденьких, риванш, риванш, аж плакать хочитца, . *****************, я правильно говорю?
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Видишь ли, зебилоид, мы, порохоботы, спокойны как удав. Ведь если нас после 21-го не будет, а закон раньше не примут, то распространяться он будет только на "новые" лица старых доп рыгоаналов,типа разумкова
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Да ну? А это что?
-Цікаво. може, хто зголоситься, чи хто знає викладачів, які вчили його конституційному праву? І основам депжавного будівництва? (зрада, истерика)

-Закони для нього не писані. Головне, що йому хочеться ШОУ (зрада, истерика)

-Соевые читают регламент ВР, а зебилы в это время пускают слюни (зрада)

-Да они через жен или родственников все узаконят, закон не будет работать даже если его примут. (фсе нитак)
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Хрін знає вкотре пересвідчуюся, що президент - рідкісний Гандон
...
(таку фантастику верзе, наче оцей французький письменник)
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