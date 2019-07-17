 Заявление министра обороны Канады свидетельствует о том, что нашим союзникам надоедает украинская политика бессмысленности, - эксперт Джанашия

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал эксперт по национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

"Об этом неоднократно говорилось нашими волонтерами, солдатами и некоторыми политиками, но к этому не прислушивались и называли враньем. А теперь об этом в открытую заявляет министр обороны Канады, и сказать, что он врет, уже не получится. Конечно, Минобороны попытается это замять. Но это заявление очень серьезного. Нам об этом говорят уже чужие политики. Это показывает, что союзникам надоедает политика бессмысленности. Мы просим, а ничего в итоге не делаем. Мы берем тепловизоры, аптечки и складируем их вместо того, чтобы раздавать военнослужащим. Понятно, что мотивация военнослужащих из-за этого падает. Даже ходят слухи, что мы это продаем, и даже в Россию.

И это одна из причин, почему некоторые страны задерживают нам помощь. Это одна из причин того, почему США передало Украине 250 джавеллинов, а после этого сотрудничество заглохло. В основном эти джавеллины пылятся на складах, а на праздничные ивенты их иногда достают. По идее эти джавеллины должны концентрироваться в одной бригаде", - сказал он.

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Джанашия подчеркнул, что Саджан также заявил, что вместо артикуляции текущих потребностей в экипировке Украине нужно сосредоточиться на построении собственных оборонных институтов.

"Технически заявление было такого типа: если Украина соберет что-то там, а что-то здесь, и распихает понемногу в разные бригады, то от этого ничего не улучшится. Канада хочет помочь, поэтому просит Украину разработать адекватный план помощи.

По словам эксперта, такой план должно разработать Минобороны.

Напомним, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.