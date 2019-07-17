 Заявление министра обороны Канады свидетельствует о том, что нашим союзникам надоедает украинская политика бессмысленности, - эксперт Джанашия

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал эксперт по национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия.
"Об этом неоднократно говорилось нашими волонтерами, солдатами и некоторыми политиками, но к этому не прислушивались и называли враньем. А теперь об этом в открытую заявляет министр обороны Канады, и сказать, что он врет, уже не получится. Конечно, Минобороны попытается это замять. Но это заявление очень серьезного. Нам об этом говорят уже чужие политики. Это показывает, что союзникам надоедает политика бессмысленности. Мы просим, а ничего в итоге не делаем. Мы берем тепловизоры, аптечки и складируем их вместо того, чтобы раздавать военнослужащим. Понятно, что мотивация военнослужащих из-за этого падает. Даже ходят слухи, что мы это продаем, и даже в Россию.
И это одна из причин, почему некоторые страны задерживают нам помощь. Это одна из причин того, почему США передало Украине 250 джавеллинов, а после этого сотрудничество заглохло. В основном эти джавеллины пылятся на складах, а на праздничные ивенты их иногда достают. По идее эти джавеллины должны концентрироваться в одной бригаде", - сказал он.
Джанашия подчеркнул, что Саджан также заявил, что вместо артикуляции текущих потребностей в экипировке Украине нужно сосредоточиться на построении собственных оборонных институтов.
"Технически заявление было такого типа: если Украина соберет что-то там, а что-то здесь, и распихает понемногу в разные бригады, то от этого ничего не улучшится. Канада хочет помочь, поэтому просит Украину разработать адекватный план помощи.
По словам эксперта, такой план должно разработать Минобороны.
Напомним, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.
Кто-кто сказал? Какого института? А что делает его экспертом? И фамилия такая интересная...
P.S. никто из общественности достоверно не знает на каких условиях передавалась эта помощь, что можно сразу использовать, что только в определенных ситуациях. Но видимо канадцы хотят увидеть, что их добро ещё не превратилось "надлишкове майно ЗСУ"
Выпускник Одесского национального экономического университета, получил степень магистра по специальности "Банковское дело".
Выпускник Дипломатической академии Украины при МИД Украины, степень магистра по специальности "Внешняя политика"
Имеет опыт работы в МИД Украины и в Верховной Раде.
В 2016 - 2017 годах вместе с Гленом Гранот работал в течение года над проектом "Реформирование системы жилищного обеспечения военнослужащих" при финансовой поддержке Великобритании.
Непонятно только, что его делает экспертом именно в области "безопасности и обороны"? Политик или экономист - да, безопасность и оборона - очень сомнительно.
Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
Это саботаж еврейской госвертикали, которая настроена промосковски.