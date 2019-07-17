 Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей. ДОКУМЕНТ

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ. Ранее упрощенная схема получения российского гражданства распространялась только на жителей оккупированных территорий.

"Внести... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - сказано в документе.

Таким образом, согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке предоставляется "гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям".

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Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



