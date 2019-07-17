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 Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей. ДОКУМЕНТ

Глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ. Ранее упрощенная схема получения российского гражданства распространялась только на жителей оккупированных территорий.

"Внести... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - сказано в документе.

Таким образом, согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке предоставляется "гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине. ФОТОрепортаж

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей 01
Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138091
 
 
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Фуфік кличе всіх в "радную говень". Цей день настав.
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главное, шоп наш "главчёрт" не начал раздавать украинское гражданство кацапам, а то оно грозилось!
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чим більше ватних гнид виїде, тим краще для України
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ага, выедут они! когда это кацапы выезжали самостоятельно?
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Кто этому уроду позволяет выступать от имени Украины \


Светлана‏ @kis_svetlana 2 ч.2 часа назад

"Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе" Это реальная сдача интересов Украины . Конфликт на Донбассе-внутренний, но переговоры с Москвой!, Крым-Украина, но Москва не желает говорить!Санкции вредят торговле!
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Чим далі в ліс, тим більше видно що путькіну пофік всі договори...
садити медведчука, а ще краще безглузде самогубство...і так чоловік сто...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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