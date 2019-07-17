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 12 полицейских привлекли к ответственности, шестерых - уволили в связи с расследованием убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

По результатам проверки в рамках дела об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком к ответственности привлекли 12 полицейских, шестерых руководителей районного отдела полиции уволили.

уОб этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еще шесть руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

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"Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяславе-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3138090
 
 
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Щойно читав статтю про те, що поліція одразу почала неупереджене розслідування. Хто ж бреше?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12 полицейских привлекли к ответственности, шестерых - уволили в связи с расследованием убийства 5-летнего Кирилла Тлявова
 
 
 
 
 
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