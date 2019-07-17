EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Общество
  451  1
Все про:экзамены (113) Минобразования (1091)

 Выпускники магистратуры по 30 специальностям с 2020 года будут сдавать единый госэкзамен, - Минобразования

Кабинет Министров обязал выпускников магистратуры 30 специальностей сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на решение правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы, к сожалению, не имеем надежного, стандартизированного инструмента, чтобы "измерить" качество образования выпускников на выходе из университета, ведь в каждом учреждении свой подход к оценке. Таким инструментом должен стать единый государственный квалификационный экзамен - ЕГКЭ, предусмотренный законом "О высшем образовании". Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять. Итоги ЕГКЭ позволят объективно оценить как результаты обучения и профессиональной готовности выпускников, так и результаты образовательной деятельности университетов", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

По некоторым специальностям экзамен может проводиться в форме ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников украинских школ с 2021 года, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3138086
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВыпускники магистратуры по 30 специальностям с 2020 года будут сдавать единый госэкзамен, - Минобразования
 
 
 
 
 
 вверх