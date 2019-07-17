 Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации: налоговик с использованием посредника наладил схему вымогательства и получения взяток в размере 1,2 евро за каждую пачку сигарет, переправленную в страны Европейского Союза международным почтовым каналом.
Налоговика задержали при получении взятки в сумме 1 250 долларов. Перед этим он уже получил 350 долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. З68 Уголовного кодекса Украины ( принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.