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 Полицию Киевской области возглавил Андрей Небытов

Ранее Андрей Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил коллегам нового главу полиции Киевской области Андрея Небытова. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова.

"По результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении полиции.

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Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс .

"Именно блок безопасности - наша величайшая ответственность. Событие, которое привело к смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком, легло черным клеймом на всю работу полиции. Однако мы ежедневно должны возвращать доверие людей", - подчеркнул Князев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138076
 
 
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Одни кацапы и маланцы на должностнях)))
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