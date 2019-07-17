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 Суд в Москве продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков

В Российской Федерации Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков - Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Владимиру Терещенко, Сергею Цибизову, Андрею Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными.

Во время заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, приложение Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюции ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Ранее 17 июля суд в Москве продлил арест на три месяца, до 24 октября, третьей группе моряков - Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.

Также суд продлил арест на три месяца второй группе украинцев: представителю СБУ Василию Сороке и шести украинским морякам - Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулиби и Виктору Беспальченко.

Кроме того, суд продлил арест на три месяца первой группе украинцев - представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам - Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Источник: https://censor.net.ua/n3138074
 
 
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скоти кацапські, коли ж морське право почне справді діяти?
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че там п..здуны до 21 освободят кричали, че вова унизился перед вовой по телефону, сломайте вышинскому ноги в прямом эфире, а, забыл поезда отменить нельзя ибо в евросоюзе озаботятся, да возмите медведчука в плен а его жену отдайте пехоте на ширлане побаловаться на трое суток глядишь )(уйло и подобреет, с кем вы пытаетесь договориться с дикарями?
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Почитай, что ты пишешь. Ты и сам дикарь и быдло тупое.
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Где там ванга наша мальдивская? до выборов пророчил
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Петя- гнида кто тебя за язык твой шоколадный тянул,что бы ты вообще в парламент не попал.. Суд у Москві продовжив арешт на три місяці останній групі українських моряків - Цензор.НЕТ 1937
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в Москве продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков
 
 
 
 
 
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