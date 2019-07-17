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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1385) экология (1142)

 В Украине необходимо установить экологические посты, - "Экопатруль"

В Украине необходимо установить экологические посты, которые будут отслеживать состояние экологии. К такому выводу пришли активисты и экологическое сообщество в Днепре во время круглого стола по вопросам защиты окружающей среды.

"Мы решили как общественное формирование, как люди, которые занимаются правонарушениями, потому что мы работаем в полях. Мы не можем потом с правоохранительными органами ничего сделать, потому что у нас нет данных, мы не можем начислять убыток. Мы хотим это объединить на едином ресурсе вместе с другими субъектами экологического мониторинга и предоставить возможность общественности использовать эти данные", - говорит Татьяна Лампика, председатель общественного формирования "Экопатруль", - сообщает 112.

В настоящее время предприятия, которые занимаются мониторингом экологической ситуации, делают это исключительно по собственной инициативе, заявили на круглом столе.

Как сообщалось ранее, во время визита президента Зеленского в Кривой Рог экологические активисты обратили его внимание на проблемы экологии.

Источник: https://censor.net.ua/n3138072
 
 
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От всех благих инициатив власти...кошелек у народа становится все худее
А маетки панов все больше
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"Экопатруль" это понял и рвется в бой, естественно за экологию.
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Вы хотели сказать кормушки для чиновников?
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Значить так, будемо берегти екологію. Ось тобі любий народе велосипед, на а я на теслу перейду.
В Украине необходимо установить экологические посты, - "Экопатруль" - Цензор.НЕТ 4426
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экологические посты нужны, потомуша некому деньги собирать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине необходимо установить экологические посты, - "Экопатруль"
 
 
 
 
 
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