 Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом на своей странице в Фейсбук заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.
"Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит состоялся, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов.
Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет", - написала чиновница.
Климпуш-Цинцадзе констатировала, что все попытки Украины наладить диалог с Венгрией, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов.
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
А венгров естественно нужно жестко послать, тк они наступили на наши жизненые интересы!!! А они важнее всего!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
Нету. Тогда зачем об этом кричать громкими и пустыми словами в тысячный раз?
Кстати, поэтому в итоге уже никто из политиков на Западе даже не обращает внимания, что там хотят сказать из Украины...