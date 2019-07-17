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 Политика Украины
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 Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Приезд в Закарпатье делегаций из Венгрии и главы венгерского МИД Петера Сийярто в разгар горячей избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит состоялся, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов.

Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет", - написала чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД

Климпуш-Цинцадзе констатировала, что все попытки Украины наладить диалог с Венгрией, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов.

Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе 01

Читайте также: Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне выборов в Раду недопустим, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3138070
 
 
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам
щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по
сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
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- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його
як лясну!
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Ну так что? Запретили въезд, или утёрлись?
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У нас что,погранцов нема,или они есть ,когда мама с ребёнком летит на отдых и нету какой-то справки?
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Еще раз напишу! Являясь последовательным идеологическим Порохоботом, мне нравится позиция Венгрии!!! Мы должны взять себе это на заметку! Мне нравится позиция Польши!!! Свои интересы нужно отстаивать!!! Самое дорогое, что у нас есть это Украина!!! А интересы Европы, ЕС, Мира во всем МИРЕ, и тем более России это двадцатое! ДА!!! Мы должны считаться с подчеркиваю с "сегодняшним" раскладом!!!! Но, мы должны понимать , что все проблемы мира не стоят одной маленькой проблемы Украины!!!!
А венгров естественно нужно жестко послать, тк они наступили на наши жизненые интересы!!! А они важнее всего!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
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Если это грубое нарушение украинского законодательства и покушение на суверенитет, где официальная нота с последствиями?
Нету. Тогда зачем об этом кричать громкими и пустыми словами в тысячный раз?
Кстати, поэтому в итоге уже никто из политиков на Западе даже не обращает внимания, что там хотят сказать из Украины...
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Бред какой-то. Не страна,а проходной двор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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