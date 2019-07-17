 Начальника Госгеокадастра Новомосковского района и ее заместителя задержали на взятке: полиция ищет пострадавших

За изготовление землеустроительной документации по восстановлению границ 4-х земельных участков, участники коррупционной схемы требовали неправомерную выгоду в размере 9 тысяч долларов США, которую должен был передать посредник, а еще 10 тысяч гривен –на карточный счет заместителя районного госгеокадарстра, пишет Информатор.

На данный момент решается вопрос о предъявлении подозрения по ч. 3, ст. 368 УК Украины. Если вину докажут, фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на странице Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщает ОО "Антикоррупционная правозащитная рада", согласно информации с единого реестра юридических лиц Украины, начальником Управления Госгеокадаства в Новомосковском районе является Омельницкая Алеся Дмитриевна, а ее заместитель – Белый Максим Игоревич.

По информации правоохранителей, такая коррупционная деятельность могла иметь системный характер. Полиция ищет возможных пострадавших от "работы" указанных чиновников. Если вы владеете какой-либо информацией по этому поводу, просим сообщить на горячую линию Управления защиты экономики: (067) 520-77-00 или (067) 565 – 66 – 14.







