 Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ

Любителя интернет-оскорблений судили в польском Вроцлаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинский мультимедийный портал в Польше "Простір".

По данным обвинения, поляк более 80 раз оскорбил в веб-сети иностранцев по поводу их этнической, расовой и национальной принадлежности.

Обвинения охватывают период с сентября 2017 года до февраля 2019. Помимо украинцев, Ярослав Ф. оскорблял евреев и немцев. В частности, от него досталось послу Израиля и консулу Германии.

Мужчина использовал в комментариях такие выражения, как "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "парша", "подвид человека" и другие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

В суде поляк отказался давать объяснения и отвечать на вопросы. Суд зачитал его объяснения, которые он дал во время подготовительного производства. Обвиняемый сказал, что не понимал, что написание комментариев в такой форме является преступлением.

"Я не действовал с убеждением, что я совершаю какое-то преступление. Я считал, что нахожусь в пределах свободы слова. Я писал все это под влиянием эмоций, после прочтения публикаций. У меня к представленным в них событий эмоциональное отношение ввиду истории моей семьи. Мой дедушка - единственный из семьи из шести человек, кто пережил Волынскую резню", - сказал он.

Ф. признал, что его комментарии были вульгарными, за что, как сказал в объяснениях, ему стыдно. "Я никогда сознательно и умышленно не призывал бы к совершению преступлений (...), мои сообщения были только комментариями определенных событий и высказываний других лиц. Я жалею и мне стыдно", - признал он.

Также на Цензор.НЕТ: Польские дипломаты и политики трактуют Волынскую трагедию "однобоко и политизированно", - МИД

Обвиняемый захотел добровольно понести наказание. Он попросил для себя два года общественных работ и освещение приговора в одной из местных газет.

Прокурор поддержал это наказание. "Этот вид преступления в последнее время широко распространен, но данное дело является беспрецедентным в масштабах страны по числу и значение этих высказываний", - сказала прокурор Юстина Тшцинська.