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Все про:оскорбление (77) Польша (4828) приговор (783) Волынская трагедия (108)

 Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ

В суде поляк объяснил оскорбления тем, что его дед "единственный из семьи из шести человек пережил Волынскую резню".

Любителя интернет-оскорблений судили в польском Вроцлаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинский мультимедийный портал в Польше "Простір".

По данным обвинения, поляк более 80 раз оскорбил в веб-сети иностранцев по поводу их этнической, расовой и национальной принадлежности.

Обвинения охватывают период с сентября 2017 года до февраля 2019. Помимо украинцев, Ярослав Ф. оскорблял евреев и немцев. В частности, от него досталось послу Израиля и консулу Германии.

Мужчина использовал в комментариях такие выражения, как "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "парша", "подвид человека" и другие.

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В суде поляк отказался давать объяснения и отвечать на вопросы. Суд зачитал его объяснения, которые он дал во время подготовительного производства. Обвиняемый сказал, что не понимал, что написание комментариев в такой форме является преступлением.

"Я не действовал с убеждением, что я совершаю какое-то преступление. Я считал, что нахожусь в пределах свободы слова. Я писал все это под влиянием эмоций, после прочтения публикаций. У меня к представленным в них событий эмоциональное отношение ввиду истории моей семьи. Мой дедушка - единственный из семьи из шести человек, кто пережил Волынскую резню", - сказал он.

Ф. признал, что его комментарии были вульгарными, за что, как сказал в объяснениях, ему стыдно. "Я никогда сознательно и умышленно не призывал бы к совершению преступлений (...), мои сообщения были только комментариями определенных событий и высказываний других лиц. Я жалею и мне стыдно", - признал он.

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Обвиняемый захотел добровольно понести наказание. Он попросил для себя два года общественных работ и освещение приговора в одной из местных газет.

Прокурор поддержал это наказание. "Этот вид преступления в последнее время широко распространен, но данное дело является беспрецедентным в масштабах страны по числу и значение этих высказываний", - сказала прокурор Юстина Тшцинська.

Источник: https://censor.net.ua/n3138066
 
   
 Топ комментарии
 
за такими звинуваченнями всіх форумчан Цензора можна пересаджати Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 9998
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пережив різню, бо таємно працював на НКВС?
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как в том анекдоте:
- Пришли немцы и сказали - или расстреляем или изнасилуем!
- И что же ты выбрал, дедушка?
- Меня расстреляли!
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Дивно якщо дідусь один вижив... То звідки внук?
Дідо був гермафродит?)

Думаю, що хапанув пацан через послів...
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пережив різню, бо таємно працював на НКВС?
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как в том анекдоте:
- Пришли немцы и сказали - или расстреляем или изнасилуем!
- И что же ты выбрал, дедушка?
- Меня расстреляли!
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походу тут інакша ситуація. дідо єврей та дідо німець народили поляка...
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Якби в нас був такий КК, то пів країни засудили би за образу *****...
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Хоча... Завдяки одному судовому процесу, пов'язаному з образою можновладця, українці розширили свої знання французької фантастичної літератури. Тепер треба терміново перекласти та видати у нас його твори Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 2405
На вікіпедії вже додали цей цікавий факт )))


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глядишь, страну б вычистили благодаря общественным работам 😂 и *****
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А хто заважає дати дефініцію "*****" та виняток внести в текст?
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Засудили підлогу країни за образу *****? Та ви що таке кажете... Люди взяли б стовбури усіх калібрів та цибулі зі стрілами і знесли нахрін такий державний будуй Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 4742
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за такими звинуваченнями всіх форумчан Цензора можна пересаджати
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За що ж їх саджати "оні же дєрево", ой - боти під ніками. А поляк під справжнім. Окрім того - він не писав гидоту про своїх, на відміну від цензорят.
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він писав про євреїв.... на святеє святих спокусився швидше за все - це і стало приводом
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Почему за 80 комментов дают 2 года, а человек который публично называл и называет 74% избирателей агентами кремля, второсортными гражданами и т.д. на воле баллотируется в ВР ?
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Зачем тогда рваться руководить страной, в которой по твоему глубочайшему убеждению 73% идиоты и агенты кремля ?
Вот Вы бы могли добровольно потратить кучу бабла (или даже бесплатно), чтобы пойти в дурдом и стать там самым влиятельным человеком среди тамошнего контингента ?
Почему порошенко имея деньги, до сих пор не покинул этот по его мнению дурдом, более того тратит своё бабло чтобы остаться в "дурдоме" ?
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Не завадило б те саме зробить з бульбашами, які ********* Україну. Але в їхньому звіринці не ті закони щоб якось реагували.
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Артисты-пианисты люди обидчивые и ранимые. Что должно быть закреплено законом и судьи выносили приговоры не сомневаясь,радостно и уверенно /26.06.19 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
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Это такой же поляк, как недавно "немец" отжигал Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 2017
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Бажано, щоб громадські роботи "уродзонного пана" були асенізаторного характеру Гражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ - Цензор.НЕТ 8508
Поляки наші близькі родичі, але в даному випадку "шляхетний гонор" перейшов у патологічну форму.
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а 2 роки - це скільки годин, так щоб прикинути цінник за камент?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГражданина Польши, оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев об украинцах, приговорили к 2 годам общественных работ
 
 
 
 
 
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