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 Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко. ДОКУМЕНТ

В полиции зарегистрировали дело из-за подкупа избирателей на 94 избирательном округе в пользу кандидата Игоря Кононенко, депутата ВР 8-го созыва и близкого соратника экс-президента Петра Порошенко. Игорь Кононенко баллотируется в Раду по 94 мажоритарному округу, в который входят Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook, который также баллотируется в народные депутаты на этом округе в качестве мажоритарщика от партии "Слуга народа".

Он сообщил, что сегодня граждане с Васильковского района написали заявление в Нацполицию по факту того, что им последнюю неделю предлагали по две тысячи гривень за голосование на парламентских выборах за кандидата-самовыдвиженца Игоря Кононенко.

Смотрите также: Против Дубинского из "Слуги народа" агитировали в Киевской области, полиция открыла производство. ФОТОрепортаж

Эту информацию подтверждает и соответствующий документ, который появился в распоряжении УНИАН.

Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138063
 
   
 Топ комментарии
 
не может быть, это клевета на святого человека по политическим мотивам.
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да что ж такое, как ни подкуп избирателей, так обязательно псиной смердит
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Расплачивались 200-гривневыми банкнотами, украденными из банкоматов днр и лнр.
Все в стиле Пети и его будки.
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не может быть, это клевета на святого человека по политическим мотивам.
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Дубінському вірити - себе не поважати. Провокація, бо Кононенко не дурак, щоб так підставлятися.
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я не знаю, хто такий Дубинський, і розумію, що Кононенко - не дурень. але з ним борються тими методами, які він і його подільники самі впровадили: поливання брудом всіх без розбору.
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Не треба відмазувати Кононенко, є певний прошарок депутатів,що думають всіх засипати грошима і пройти, в нас так робить Бурбак.
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Кругом враги, наговаривают на патриота Украины!
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да что ж такое, как ни подкуп избирателей, так обязательно псиной смердит
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Это все враки! У партии Европейская Солидарность рейтинг 180%, им такое не нужно!
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ПЕСина привлекает гнидок.

Биология-с, сэр.
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перед выборами президента кто только на кого заяв про подкупы не писал,наверное одна моя собака осталась Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 1844
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ну так дубінский самий чесний, і поліція в нас опора преЗедента.
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Поліція реформована Петром Порошенко))
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та невже? тобто ви справи авакова ,найефективнішого міністра за версією Зе і бєні, припусуєте пєці??? чудні ви
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Ще пів року тому,всі поросятники цілували у дупу сАбакова,а тепер відхрещуєтесь))
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Запам'ятайте, Порощенко встиг реформувати лише офшори...
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полиция не парафия президента уважаемый Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 6788 аваков
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Поліція парафія каоліції,і каоліція було у Петра Порошенко.
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аваков-батькивщина,не позорься видно что ты разумник
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Дубінський молодець,потопе Петрусевого посіпаку як Му Му.
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по перше не факт. по друге там ще є мосійчук- і у випадку мочила цих двох в нього є непогані шанси. і по третє-до пєці він давно відношення немає...
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таких жизнь не поменяет. дякуємо петрилле и его группировке.
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Прелестно: квакваковские полицаи вступаются либо за зю либо против Петра и так уже с марта. Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 1900
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Поліцію реформував Петро Порошенко,не треба зменьшувати його заслуги перед Україною.
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загугліть і не несіть дурні. ато кругом вам пєця ввижається...ви б поменше нюхали
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Я так зрозумів що Петро зовсім нічого не робив всі п"ять років,то все сАбакови та Гройсмани))
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Нам говорили, что нельзя начинать столько реформ, а проводить их последовательно. Нет. Мы одновременно проводим реформу сектора безопасности и обороны, полиции, реформу экономики, реформу госзакупок, децентрализацию… и все делается совместно с общественностью и именно это залог нашего успеха. Я в нем убежден", - подчеркнул президент
https://m.zn.ua/POLITICS/poroshenko-soobschil-ob-uspeshnosti-reform-i-fantastichnosti-perspektiv-ukrainy-229116_.html

То есть когда Петя говорил «мы проводим», он имел в виду не мы, а они? 😁
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и Порошенко виноват в том, что квакваков начал активно лизать зю? да?
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Соблюдать закон - это не лизание. Так и должно быть.
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шестнадцатилетнюю девочку винтить как опасного рецидивиста, когда она ничего не нарушила - это соблюдение закона? да?
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в КИЕВЕ "Слуга народа" подкупает избирателей Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко - Цензор.НЕТ 5737
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Расплачивались 200-гривневыми банкнотами, украденными из банкоматов днр и лнр.
Все в стиле Пети и его будки.
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Жители столичной Оболони жалуются на попытки подкупа избирателей со стороны кандидата в народные депутаты от политической партии «Слуга народа» на избирательном мажоритарном округе №217 (Киев). Деньги платят ради построения «сетки» по скупке голосов.

Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/07/17/zhurnalysti_zayavyly_o_skupke_golosov_kandydatom_v_nardepi_ot_slugy_naroda_1607871
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А на ЗИКе ссылка на канал Прямой 😁

Пусть полицию вызывают
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Zik - це той, що тепер належить портньору порошенка і куму пукіна - медведчуку?
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Огенти кримля підкинули. Щоб скомпрометувати його самого і його другана-патріота.
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У меня претензии к Кононенко!!! Игорь!!!! Почему вы раньше не подали раньше аналогичное повидомлення!!!! Вы что не понимали, что сепарская Зе команда это сделает??? Все знают, что отец Дубинского сепар!!! А БРАТ!!!! Видомый боевик ДНР!!!!????
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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