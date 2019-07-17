 Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook, который также баллотируется в народные депутаты на этом округе в качестве мажоритарщика от партии "Слуга народа".
Он сообщил, что сегодня граждане с Васильковского района написали заявление в Нацполицию по факту того, что им последнюю неделю предлагали по две тысячи гривень за голосование на парламентских выборах за кандидата-самовыдвиженца Игоря Кононенко.
Эту информацию подтверждает и соответствующий документ, который появился в распоряжении УНИАН.
Биология-с, сэр.
https://m.zn.ua/POLITICS/poroshenko-soobschil-ob-uspeshnosti-reform-i-fantastichnosti-perspektiv-ukrainy-229116_.html
То есть когда Петя говорил «мы проводим», он имел в виду не мы, а они? 😁
Все в стиле Пети и его будки.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/07/17/zhurnalysti_zayavyly_o_skupke_golosov_kandydatom_v_nardepi_ot_slugy_naroda_1607871
Пусть полицию вызывают