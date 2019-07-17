 Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак

Об этом министр обороны Степан Полторак сказал во время посещения с президентом Владимиром Зеленским ГП "Николаевский судостроительный завод" 17 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня готовность корабля класса "корвет", который сейчас строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, достигает 32 процента. Для того, чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривен, а общая стоимость одного корабля составляет примерно 5,8 миллиарда гривен", - сказал Полторак.
На вопрос президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре.
А вот крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.
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В реализации этой программы, по его словам, будет задействовано до 100 предприятий со всей Украины, десятки тысяч людей получат работу.
"Более того, у нас сейчас идут переговоры с одной из стран, которая готова вложить средства в эту программу, чтобы впоследствии также строить на украинских заводах такие корабли для себя", - отметил Полторак и пообещал назвать страну в личной беседе с Президентом.
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Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. Сейчас судно находится в ГП "Николаевский судостроительный завод" и требует значительных вложений на свое содержание. Из-за этого на предприятии образовались долги по зарплате, которые в настоящее время составляют 53 млн грн.
Корабль класса "корвет" был заложен на ЧСЗ в 2011 году. В 2014 году финансирование проекта было прекращено.
Найти бы лоха, который купит.
отец мой строил,продали с дуру
Надо чтобы Николаевцы продали крейсер Кузне или Богдану..... Тогда можно и принять , только покрасить обязательно.
МОЖЕТ ЛУЧШЕ ДОПЛАТИТЬ ЕЩЕ МИЛЛИАРД И ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИЛИ ПРОДАТЬ ЗА КОПЕЙКУ И ВКИНУТЬ В КОРВЕТЫ, КОТОРЫЕ ХРЕН ЗНАЕТ КОГДА БУДУТ (И БУДУТ ЛИ ВООБЩЕ).
ПРОДАТЬ ЗА БЕСЦЕНОК ЛЮБОЙ ДУРАК МОЖЕТ
Але на металолом це щось дивує... при сьогоднішньому суспільстві полторак явно ризикує...
(за нее может больше дадут)
(это сарказм, если что... со слезами на глазах, если что)
Як що сурйозно то тут треба ще помізкувати військовим експертам від флоту який тип кораблів потрібен ВМС України, а який ні. В океані корабель використовувати нормально, а в Чорному і Середземному морі ні?
И появление одного такого крейсера не изменит расстановку сил на Чёрном море. У кацапов один только флагман Черноморского флота - крейсер "Москва" - брат-близнец "Украины", не считая десятков других судов. Идея на счёт более мелких корветов вполне разумная.
А с кем мы на море воевать собираемся? Браконьеров ловить? Пять лет назад пастор обосрался - подарил флот кацапам, потом петя - две лодки с экипажами отстегнул, сейчас, я так понимаю, свирепый зеля... Может, нам лучше на эти бабки человека купить, который не буксонёт, когда на море что-нибудь выстрелит?
Зеленский как барон Мюнхгаузен летел бы на ядре и в полете записал бы селфи-видео на миллионы просмотров
Ай да подлец))))
И когда он успевает?
Лучше достроить.... Такой один большой корабль будет очень нам нужен.
И 10ть корветов ... и 300 пусковых установок Нептун с 1000 ракет.
Що Стьопі заважало п'ять років тому продати крейсер? Хоч на голки продати, аби не накопичувати борги держпідприємства.
Тема продажу останнього 1164 піднялась знову, як флагман рф однотипний крейсер Слава (москва) став до стінки 13 заводу в Севастополі.
Криворукі кацапи так і не змогли в Рибинську налагодити випуск турбін для кораблів.
На крейсері турбіни стоять законсервовані і кажуть, що регламентні роботи на них проводять.
Не знаю, що кацапи пообіцяли Полтараку, але з 2017 року він ярий адепт демілітаризації та продажу крейсера.
Я просто в шоке... цена корветов устаревших лет на 30 уже дороже чем самые дорогие и современные корветы в мире...