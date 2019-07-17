 Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак

Об этом министр обороны Степан Полторак сказал во время посещения с президентом Владимиром Зеленским ГП "Николаевский судостроительный завод" 17 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня готовность корабля класса "корвет", который сейчас строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, достигает 32 процента. Для того, чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривен, а общая стоимость одного корабля составляет примерно 5,8 миллиарда гривен", - сказал Полторак.

На вопрос президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре.

А вот крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.

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В реализации этой программы, по его словам, будет задействовано до 100 предприятий со всей Украины, десятки тысяч людей получат работу.

"Более того, у нас сейчас идут переговоры с одной из стран, которая готова вложить средства в эту программу, чтобы впоследствии также строить на украинских заводах такие корабли для себя", - отметил Полторак и пообещал назвать страну в личной беседе с Президентом.

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Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. Сейчас судно находится в ГП "Николаевский судостроительный завод" и требует значительных вложений на свое содержание. Из-за этого на предприятии образовались долги по зарплате, которые в настоящее время составляют 53 млн грн.

Корабль класса "корвет" был заложен на ЧСЗ в 2011 году. В 2014 году финансирование проекта было прекращено.