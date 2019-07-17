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Все про:корвет (9) крейсер (33) Полторак (1153)

 Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак

Оборудование на крейсере устарело, а сам он предназначен для ведения боя на океанских просторах. Тем временем первый из четырех необходимых Украине корветов готов почти на 1/3.

Об этом министр обороны Степан Полторак сказал во время посещения с президентом Владимиром Зеленским ГП "Николаевский судостроительный завод" 17 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня готовность корабля класса "корвет", который сейчас строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, достигает 32 процента. Для того, чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривен, а общая стоимость одного корабля составляет примерно 5,8 миллиарда гривен", - сказал Полторак.

На вопрос президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре.

А вот крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин

В реализации этой программы, по его словам, будет задействовано до 100 предприятий со всей Украины, десятки тысяч людей получат работу.

"Более того, у нас сейчас идут переговоры с одной из стран, которая готова вложить средства в эту программу, чтобы впоследствии также строить на украинских заводах такие корабли для себя", - отметил Полторак и пообещал назвать страну в личной беседе с Президентом.

Также на Цензор.НЕТ: План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. Сейчас судно находится в ГП "Николаевский судостроительный завод" и требует значительных вложений на свое содержание. Из-за этого на предприятии образовались долги по зарплате, которые в настоящее время составляют 53 млн грн.

Корабль класса "корвет" был заложен на ЧСЗ в 2011 году. В 2014 году финансирование проекта было прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/n3138062
 
   
 Топ комментарии
 
я теж в шоці. Які нафіг корвети, якщо бабки можно витратити на новий офіс із позитивною аурою?
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китайці купують. Вони так і авіаносець наш купили.
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А спорим что и крейсер продадут и корветы не построят а денежки тю-тю в офшоры. Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 5105
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Оборудование устарело, корпус поржавел ...
Найти бы лоха, который купит.
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китайці купують. Вони так і авіаносець наш купили.
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Так "Варяг" строился примерно в те же годы, что и "Украина". И купили его китайцы 20 лет назад. Достроили, модернизировали и приняли на вооружение. А "Украина" в это же время тихо ржавела. И теперь этот крейсер китайцам нужен только как и всем - на металлолом
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Один ТАКР кацапы украли, второй чето за 30млн. китайцы купили, пообещав что сделают музей. Сейчес он - Ляонин, как тренировочный центр. Но говно, ни рыба ни краб.
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у варяга готовность была кажется % 85
отец мой строил,продали с дуру
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Я так понял ищут лоха который купит у непэтиной кузни катера.
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Когда сам полторашка принял ржавый сейнер как "развед корабль"?
Надо чтобы Николаевцы продали крейсер Кузне или Богдану..... Тогда можно и принять , только покрасить обязательно.
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"29 лет" - не такий вже великий термін і "готов на 95%". Не знаю.
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я теж в шоці. Які нафіг корвети, якщо бабки можно витратити на новий офіс із позитивною аурою?
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Сумна картина з військовим суднобудуванням.. До речі - коли вже спустять на воду найновіше судно-розвідник, котре з такою помпою було презентоване на колишній петіній "Кузні"?
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Петя кузню подарил своему корешу Тигипку. Неужели ты думаешь что прокремлевский сепар Тигипко даст чтобы из Кузни хоть одна еденица военной техники сошла?
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набить пластидом - и на таран керченского моста
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ПРОДАТЬ КОРАБЛЬ, ГОТОВЫЙ НА 95% (СКАЖЕМ, МИЛЛИАРД ГРИВЕН) И ВЛОЖИТЬ ВЫРУЧЕННЫЕ КАК ЗА ЛОМ ДЕНЬГИ (СКАЖЕМ, МИЛЛИОН ГРИВЕН) В СТРОИТЕЛЬСТВО КОРВЕТА - ЗАШИБИСЬ ИДЕЯ!
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Может кого-нибудь раскулачить и достроить. Кандидатов очень много. Рвутся в раду. Пусть купят лотерейку.
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Lucretia Black вооружение этого корабля можно взять только у России - это просто плавающий металлолом , а насколько он готов и в состоянии ли Украина его достроить неизвестно.
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ЛИЧНО Я НЕ ВЕРЮ В ТО, ЧТО ЭТО ВСЁ НЕРЕШАЕМО.
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ТАК НАДО ПРОСЧИТАТЬ ЧТО НА ВЫХОДЕ
МОЖЕТ ЛУЧШЕ ДОПЛАТИТЬ ЕЩЕ МИЛЛИАРД И ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИЛИ ПРОДАТЬ ЗА КОПЕЙКУ И ВКИНУТЬ В КОРВЕТЫ, КОТОРЫЕ ХРЕН ЗНАЕТ КОГДА БУДУТ (И БУДУТ ЛИ ВООБЩЕ).
ПРОДАТЬ ЗА БЕСЦЕНОК ЛЮБОЙ ДУРАК МОЖЕТ
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Навіть якщо добудувати і ввести в стрій крейсер, то все рівно до нього треба і корвети. Сам по собі без кораблів супроводу він ніщо. А кораблем супроводу у нас може бути лише Гетьман Сагайдачний.
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будет под прикрытием береговой батарей и авиации, и пусть ходит с кораблями нато
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Про берегові батареї весело. Скільки їх у нас? і скільки там дальність стрільби?
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ну Турчинов говорит дальности достаточно чтоб снести керч. мост
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ПРОДАТЬ ГОТОВЫЙ КОРАБЛЬ МОЖНО ГОРАЗДО ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА НЕГО ПОТРАТИЛИ И В РАЗЫ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРОДАВАТЬ КУЧУ МЕТАЛЛОЛОМА. НЕ СОГЛАСЕН?
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Так, але спочатку треба визначитися з покупцем, щоб поставити на корабель озброєння. Бо в Китаї, Індії чи Пакистані системи озброєння різні і покупець захоче встановити свою.
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ЭТО УЖЕ ЧАСТНОСТИ. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ, ШО МЫ ПОТЕРЯЕМ, ЕСЛИ ОН БУДЕТ ГОТОВ НА 100%? НИЧЕГО КРОМЕ ДЕНЕГ - БУДЕТ НАША ГОТОВАЯ БОЕВАЯ ЕДИНИЦА.
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Всю дорогу Николаев-Кропивницкий Зеленский нюхал дорогу
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Ну добре хоч не катерів...
Але на металолом це щось дивує... при сьогоднішньому суспільстві полторак явно ризикує...
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а продавайте все - и крейсер "Украина" и саму... Украину, что уж там мелочиться..
(за нее может больше дадут)
(это сарказм, если что... со слезами на глазах, если что)
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Даже Янукович не продал крейсер Украина! а зеля второй месяц, ездит по городам присматривается, чо продать, шо почем?
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Дык и не мудрено, если не забывать национальность зебила, это у них в крови

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Полторак моряк папай?))
Як що сурйозно то тут треба ще помізкувати військовим експертам від флоту який тип кораблів потрібен ВМС України, а який ні. В океані корабель використовувати нормально, а в Чорному і Середземному морі ні?
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Почему, использовать нормально, только дорого. Согласитесь, гонять машину в несколько тысяч тонн, сжигать десятки тонн топлива, с экипажем в полторы тысячи человек (которым надо платить зарплату) чтобы отгонять катера ФСБ? Представьте, что США отправят АУГ для борьбы с шайкой пиратов. Безусловно, группировка легко справится с задачей, но оправданы ли будут такие усилия?
И появление одного такого крейсера не изменит расстановку сил на Чёрном море. У кацапов один только флагман Черноморского флота - крейсер "Москва" - брат-близнец "Украины", не считая десятков других судов. Идея на счёт более мелких корветов вполне разумная.
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у крейсера Москва ходовой ресурс исчерпан, никуда он уже не поплывет. Катера ФСБ не подойдут к такому "зверю". Крейсер Украина может ходить в составе групы кораблей нато
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5 июня вышел на ходовые испытания после капитального ремонта силовой установки. Вероятно отгонят на "Звёздочку" и будут модернизировать.
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На вопрос президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре.

А с кем мы на море воевать собираемся? Браконьеров ловить? Пять лет назад пастор обосрался - подарил флот кацапам, потом петя - две лодки с экипажами отстегнул, сейчас, я так понимаю, свирепый зеля... Может, нам лучше на эти бабки человека купить, который не буксонёт, когда на море что-нибудь выстрелит?
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КАКИЕ ДВЕ ЛОДКИ? У НАС ОДНА БЫЛА (ЗАПОРОЖЬЕ) И ТА - НЕ НА ХОДУ.
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Ну, кого-то ж там заловили под мостом.
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У ахметки были проблемы с металлоломом... Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 6911
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А доделать и продать готовый не судьба или руки из жопы, нужно сдать китайцам по цене металолома?
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Да все мешало, надо было как можно больше успеть офшоров баблом набить, это вам не что либо как...
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А спорим что и крейсер продадут и корветы не построят а денежки тю-тю в офшоры. Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 5105
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Непонятно, в каком состоянии этот крейсер. Сколько он лет на стапелях ржавел? А вообще идея здравая. Корабль такого класса Украине пока не нужен. А вот корветов нужно даже больше четырех. Так шо продать крейсер не Китаю, так Индии, и на эти деньги построить корветы. Только переименовать перед продажей....
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Как это непонятно - не бит, не крашен, с нулевым пробегом.
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Китайцям продайте,вони швиденько його до ума доведуть...
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мда уж..... пришло токое время когда недостроеную "Украину" нужно продать а бабки распилить.... уроды....
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Предлагаю вместо ракет вооружить крейсер 95 кварталом
Зеленский как барон Мюнхгаузен летел бы на ядре и в полете записал бы селфи-видео на миллионы просмотров
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Ну что, соевые, будете шутить про "избыточное имущество"?
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смотрят шо ещё продать можно.. барига не встиг
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Снова ПЕПа ЗЕбобам в штаны насрал?
Ай да подлец))))
И когда он успевает?
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Це означає лиш одне,Поросятники планували його продати,і вже є покупець.Нагадайте який крейсер є флагманом російського флоту?
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Дай угадаю...покупатель это некий гражданин Израиля шо любит ПРИВАТ от ЗЕбобов!?))))
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Нет, лучше построить сотни катеров типа Гюрза - Ленкузне загрузка будет обеспечена лет на десять.
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Полторак - "... чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривен..." Источник: https://censor.net.ua/n3138062 Это ему Новинский с Фединым подсказали?
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Ворюга советует, что и как делать.
Лучше достроить.... Такой один большой корабль будет очень нам нужен.
И 10ть корветов ... и 300 пусковых установок Нептун с 1000 ракет.
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начинить техникой использовать как командный центр, ну можно найти применение, стоит на воде готовый
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Новинский там давно разрушил ЧСЗ, теперь балотируется чтоб разрушить Украину
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Нужно продать полторака на органы, а на вырученные деньги купить еды для бездомных животных
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Спочатку Полтарака потрібно розстріляти.
Що Стьопі заважало п'ять років тому продати крейсер? Хоч на голки продати, аби не накопичувати борги держпідприємства.
Тема продажу останнього 1164 піднялась знову, як флагман рф однотипний крейсер Слава (москва) став до стінки 13 заводу в Севастополі.
Криворукі кацапи так і не змогли в Рибинську налагодити випуск турбін для кораблів.
На крейсері турбіни стоять законсервовані і кажуть, що регламентні роботи на них проводять.
Не знаю, що кацапи пообіцяли Полтараку, але з 2017 року він ярий адепт демілітаризації та продажу крейсера.
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???? Не понял... Его до сих пор не продали....даже на металлолом?
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переименовать в "Аврору" и йо...нуть по кремлю Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 8373
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???? Не понял... Его до сих пор не продали....даже на металлолом?
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Такой корабль немало стоит порезать на металл. Едва ли сдавая его в металл можно что то заработать. Скорее даже затраты не окупишь.
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Я предлагаю продать Полторака... Бесполезный кусок просто...
Я просто в шоке... цена корветов устаревших лет на 30 уже дороже чем самые дорогие и современные корветы в мире...
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полторак сделает корветы, перекрасит рыбаловные корабли
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Деньги на корветы нужно взять у олигархов,а океанский переделать на черноморский
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Кому? Он и России то не сильно нужен. А кому то кроме - и подавно. Без России его не достроить, а зачем ей позволять Украине строить корветы? Крейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак - Цензор.НЕТ 2138
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необязательно оружие ставить на него, такой громадиной можно просто "дави его ***..ть дави..."
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А где же деньги что выделялись на постройку етого крейсера? Где же наши налоги, Карл? Никто даже не хочет поинтересоваться и заглятуть в отчеты? Понять и простить и еще заплатить?
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б*же, да ему 29 лет, это совок строил. ты читать умеешь? да и так можно было бы знать - срачей насчет этого корыта хватало
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Лучше продать за 5,8 миллиарда гривен и купить на эти деньги влагопоглощающие мочалки в Китае. Они осушат два моря и вражеский флот окажется на дне!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрейсер "Украина" нужно продать, а вырученные деньги вложить в производство корветов, - Полторак
 
 
 
 
 
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