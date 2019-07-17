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Все про:Луганщина (4121) перевозки (330) СБУ (13609)

 Заблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок между временно оккупированными районами Луганщины и подконтрольной украинской власти территорией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Заблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в ЛНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес житель Луганска, который имеет лицензию на осуществление международных пассажирских перевозок с бессрочным сроком действия, выданную в 2013 году. Позже злоумышленник зарегистрировался как субъект хозяйствования, получил разрешительные документы в "Министерство транспорта ЛНР".

Для организации нелегальных перевозок он привлек двух жителей Киева. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска.

Также задокументированы факты предоставления организатором материальной поддержки незаконным вооруженным формированием террористической организации "ЛНР". В частности, предоставлялись транспортные средства для перевозки боевиков и платились "налоги и сборы" в бюджет псевдогосударственного образования.

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Заблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в ЛНР, - СБУ 02

Правоохранители провели в Киеве санкционированные следственные действия в жилых и нежилых помещениях и транспортных средствах фигурантов уголовного производства. По результатам обысков изъята документация и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных перевозок.

Сейчас трем соучастникам противоправной схемы объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, наложен арест на транспортное средство, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138061
 
   
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К чему фото флешек ?

Они что пассажиров на флешках перевозили ?
Или флешка это уже тоже орудие преступления ?
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в зависимости от того что там на самой флешке
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И чего там секретного может быть на той флешке,первая десятка Бпп-ЕС? Как правило у водителей на флешке любимая музыка,потому что на ФМ станциях слушать нечего.
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Ну это ж типа новость её нужно если и дополнять фотоматериалом то по теме, это ж а не "Черный ящик" на "Поле чудес".
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Взяли одног,а таких десятки.Погранцы,если захотят, вычилят на раз-два.Идет автобус из Днепра,Киева или Харькова якобы в Белгород или Воронеж.На Гоптовке погранцы проверяют документы.Там 100% пасажиров из ОРДЛО.Их,что Господь по всей Украине в один автобус собирал?Нет.Просто они все этим автобусом едут,через РФ в ОРДЛО.Если погранцы этого не замечают,значит в доле.Можно их уверенно брать за жабры.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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