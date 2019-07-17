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 Общество, Здоровье
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 Лекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав

1 млн. 1517 пациентов получили "Доступные лекарства" по электронным рецептам. Активно пользовались программой в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской и Донецкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Минздрава. 

В Национальной службе здоровья Украины проанализировали, что наиболее часто программой пользуются люди, которым за 65. А вот место жительства фактически не имеет значения: самыми активными были жители больших городов, пгт и сел.

С апреля этого года врачи по всей стране выписали более 4 миллионов рецептов. Почти 80% из них - на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, 17% - сахарного диабета 2 типа, 3% - бронхиальной астмы. Пациенты получают лекарства в аптеках бесплатно или с незначительной оплатой.

Напомним, получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация. В случае, если вы еще не выбрали своего врача, декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

С инструкцией, как пациенту получить лекарства в аптеке по электронному рецепту, можно ознакомиться по ссылке.

Подробно о программе "Доступные лекарства"

Карта аптек, в которых можно получить "Доступные лекарства"

Дешборд НСЗУ о выплатах аптекам

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Доступные лекарства": Счетная палата говорит о неэффективном использовании госсредств, в Минздраве опровергают

Источник: https://censor.net.ua/n3138060
 
   
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Молодці. Слава МОЗ і Уляні Супрун! А щось підозріло затихла звєзда багамолєц? борецца з мєдєцинскай мафієй?))
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точно точно слава СУПРУН больницы закрывают врачи уезжают медицина не финансируется! ВЕЛИКАЯ СЛАВА СУПРУН! чтобы тут защитники не гавкали, смотрите статистику заболеваемости, это и есть показатель вашей СУПРУН!! Эпидемия КОРИ... больше ничего говорить не надо!!
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Ну конечно, при богатыревой и квиташвили больницы открывались, врачи не уезжали и получали огромные зарплаты,медицина финансировалась в достаточном объеме и с больных никогда не брали денег. Лекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9272
Эпидемия кори? Думаю ты хорошо осведомлен о причинах ее возникновения.
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при богатыревой таких масштабов закрытия и бегства не было!! все познается в сравнении, в данном сравнении СУПРУН достигла больших успехов, такого бегства врачей как при супрун не было никогда!!
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Ты этот бред своему психиатру расскажи.
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А скоко не получили?!! или это тайная инфа!!
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Говно это а не лекарства ,толковые врачи говорят ,что от того лекарства вреда ГОООраздо больше чем пользы ,просто необеспеченных людей тупо травят ускоряя их смерть !!!
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багамолєц, стара розкішниця, це ти?)))) от ти де))
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«Все є отрута, і ніщо не позбавлене отруйності; одна лише доза робить отруту непомітною», - Парацельс.
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Теперь врачу нужно потратить гораздо больше времени на оформление, а лекарства как выдавали частично, так и выдают. Больше их не стало.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав
 
 
 
 
 
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