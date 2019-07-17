 Лекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Минздрава.

В Национальной службе здоровья Украины проанализировали, что наиболее часто программой пользуются люди, которым за 65. А вот место жительства фактически не имеет значения: самыми активными были жители больших городов, пгт и сел.

С апреля этого года врачи по всей стране выписали более 4 миллионов рецептов. Почти 80% из них - на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, 17% - сахарного диабета 2 типа, 3% - бронхиальной астмы. Пациенты получают лекарства в аптеках бесплатно или с незначительной оплатой.

Напомним, получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация. В случае, если вы еще не выбрали своего врача, декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

С инструкцией, как пациенту получить лекарства в аптеке по электронному рецепту, можно ознакомиться по ссылке.

Подробно о программе "Доступные лекарства"

Карта аптек, в которых можно получить "Доступные лекарства"

Дешборд НСЗУ о выплатах аптекам

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