 Зеленский предложил в качестве эксперимента направить в Николаевский аэропорт диспетчеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта отметил, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, вызывающая много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы - судебные дела в отношении фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.
Присутствующие журналисты и активисты призвали Президента помочь, чтобы было проведено расследование относительно использования средств на ремонт аэропорта. Кроме того, отмечалось, что в области существует проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.
"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и пришли в первый раз. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?.. Все говорят, что Николаев бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к присутствующим николаевским чиновникам Президент.
Напомним, что сегодня, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области.
Во время визита Президент Владимир Зеленский попросил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня уволиться по собственному желанию.
Скорее всего у 95-го квартала дела шли на спад, сватов тоже не смотрели, вот Зеля и решился на авантюру. Туда ему и дорога.
(орган власти)
Интресно, жтот дэбил вообще в курсе, как работает экономика, образование и всё такое?
Статья 106. Президент Украины:1. обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
...
32. Назначает диспетчеров в Николаевский аэропорт.
...
33 предупреждать граждан про мошенников.
Дописать не можно))
это радует...
За ихними руками
Хотя - нет , это лишнее .
Вспоминается "культ карго" у аборигенов Океании , они без самолётов обходились .
Без них не обойтись .
Вон , в Орде только на шамана и надежда .
Как дойдёт до Мацквы , так и всё - свобода и процветание , спадут оковы рабства ...
Тест на совпадение ваших политических взглядов с кандидатами в Раду від Комітету виборців України.
Очень интересный инструмент для тех, кому лень читать программы партий --> https://provybir.in.ua/
Повелеваю обязать всё взрослое население г. Николаев летать минимум раз в месяц самолетами «МАУ» в оба конца.»
17.07.2019 Препизидент Зеленский В.С.
Зеленский пообещал помочь с запуском рейсов МАУ в Николаев
https://www.youtube.com/watch?v=BRsF0jd5Ow8