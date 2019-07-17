 YouTube-канал с интервью "зенитичка ДНР" Цемаха о "Буке" больше не существует

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", интервью с Цемахом в пропагандистском фильме "Брат на брата" все же сохранилось в кэше Google и пока доступно.

На видео Цемах заявил, что лично видел падение самолета и прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по версии Объединенной следственной группы, и был сбит рейс MH17 с 298 пассажирами на борту.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.