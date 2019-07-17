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 За рубежом
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Все про:интервью (128) Боинг-777 Malaysia Airlines (985) Цемах (6)

 YouTube-канал с интервью "зенитичка ДНР" Цемаха о "Буке" больше не существует

Подмосковное отделение партии "Родина" удалило YouTube-канал, на котором было опубликовано интервью с командиром ПВО Снежного Владимиром Цемахом, где он обмолвился о "Буке", вероятно сбившем малайзийский Boeing MH17 в июле 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", интервью с Цемахом в пропагандистском фильме "Брат на брата" все же сохранилось в кэше Google и пока доступно.

На видео Цемах заявил, что лично видел падение самолета и прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по версии Объединенной следственной группы, и был сбит рейс MH17 с 298 пассажирами на борту.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/n3138056
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи такі тупі, такі тупі, як ніж з пластиліну. 😊 Тепер скажуть:"А лакажітє, що відєа била!". 😁
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И что это уже изменит? Ох и дебилы кацапские.
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Теперь будут кричать "А где Ваши доказательства" . Мы в жизни такого видео не видели, а то что у Вас есть - подделка.
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Кацапи такі тупі, такі тупі, як ніж з пластиліну. 😊 Тепер скажуть:"А лакажітє, що відєа била!". 😁
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И что это уже изменит? Ох и дебилы кацапские.
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Они могут еще и самого Цемаха зачистить, бо с наших СБУшников такие охранники шо пипец. Было бы лучше передать его Нидерландам пока он живой
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Семен-Семены... он перепугано сорвал с головы фуражку, заполненную пачками бабла
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Это слишком гениально для умалишенных YouTube-канал с интервью "зенитичка ДНР" Цемаха о "Буке" больше не существует - Цензор.НЕТ 3527
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Теперь будут кричать "А где Ваши доказательства" . Мы в жизни такого видео не видели, а то что у Вас есть - подделка.
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Поздно пить Боржоми, впрочем московиты Боржоми более не пьют. Им их плешивы срарь пить Боржоми запретил. Московиты, пейте своё, исконно ордынско-срусское. Прокисший кумыс к примеру или мочу старого кремлёвского плешивого козла. YouTube-канал с интервью "зенитичка ДНР" Цемаха о "Буке" больше не существует - Цензор.НЕТ 1649
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У меня сомнения, относительно запрета продажи воды "Боржоми". Так, как торговая марка Боржоми принадлежит российской компании "Альфа-Групп".
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Так кацапи народжуються обісраними.Тому для них час не важливий
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Да к тому же есть еще один соучасник. Который и показал на этого недоношенного. Уже два непосредственных участника операции хранятся в СБУ. И это только то что мы знаем.
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Що потрапило в інтернет, залишилося навічно.
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уже и водила тягача подготовлен к Гааге, остался гиркин на очереди, но чую до Гааги не дотянет.
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"На видео Цемах заявил, что лично видел падение самолета и прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по версии Объединенной следственной группы, и был сбит рейс MH17 с 298 пассажирами на борту.Источник: https://censor.net.ua/n3138056"
Любой желающий может посмотреть приложенное видео и убедиться, что про Бук там не сказано, там есть запиканый кусок, в котором про какого то пацана Цемах сказал, что он "этого ... вытягивал", употребив короткое слово, в котором автор репортажа по губам видит в средине букву У. Разных пацанов часто называют коротким словом с буквой У в средине, но с вероятностью 99,99999999999% это не слово Бук.
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Любой желающий может посмотреть рашаТВ и убедиться, что Боинг сбил штурмовик СУ.
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именно "бук".причем четко видно и даже слішноС ВЕРОЯТНОСТЬЮ 100%."...я лично прятал єтот Б...........Так шо греби цапа ,крути педали YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує - Цензор.НЕТ 7525
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Да, именно так и делается пропаганда для идиотов, нужно просто 1000 раз назвать черное белым и оно станет белым. Авторы видеоматериала выше глухие и тупые, потому пригласили спеца по чтению по губам, а ты такой талантливый, что все слышишь через запикивание. Молодец! Главное материть врага и обвинять во всех грехах, пока не сдасться, т.е. всю оставшуюся жизнь.
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Вот ты кац и спалился,пока не сдастЬся, вы недоразвитые в школе собираетесь учитЬся? Или у вас в удмуртии школ нет? Вопрос риторический
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Кривенко , єто первое , о чем упьіря Ц. спросили на допросе , под протокол и видеозапись. Про "запиканное" слово . И я не думаю , что арестант не ответил , как и про " пацана" , которого он помог вьівезти из ДьіРьі.
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гиркина б еще отловили... для Гааги чтоб сберечь... а то ...мало ли
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Народ!!! Подивіться як гребана та обоссяна кацапня виправдовуе цю мерзоту.Не даремно ми їх в арміі 3.14здили як сволоцюг.Жалюгідні істоти,опариші
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государственные СМИ РФ (Первый канал, Россия1, Россия24, RT, НТВ, ТАСС, РИА-Новости, Вести-FМ, Радио России, и др.) первыми сообщили о том, что "17 июля 2014г. ополченцы днр сбили вблизи г. Торез очередной украинский транспортный самолет Ан-26". Более того, корреспонденты России1, и Первого побывали на месте падения лайнера и выпустили в эфир несколько репортажей, в которых видны останки Боинга. В их информации все указано совершенно точно: кто сбил, время сбития, способ - ракетой "земля-воздух", место падения.

Это означает, что руководители ФСБ и крупнейших гос. СМИ РФ были на 100% уверенны в том, что сбили самолет доблестные ополченцы. Вот только на месте падения нашли не Ан-26, а Боинг 777.
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СБУ задержала водителя автотягача перевозившего ЗРК Бук, сбивший MH17

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», - цитирует Маякова "Українськi Новини"
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Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила Українським Новинам, что задержанный боевик ДНР - не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука".(с)
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От дебилы таёжные, не палятся ни разу. YouTube-канала з інтерв'ю "зенітника ДНР" Цемаха про "Бук" більше не існує - Цензор.НЕТ 8360
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где он обмолвился о "Буке", вероятно сбившем малайзийский Boeing MH17

ЦЕНЗОР!!!! что значит твоё-"вероятно сбившем"???????? Сомневаешься?? Есть другая версия??? Совсем на ДНО опустился??
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомYouTube-канал с интервью "зенитичка ДНР" Цемаха о "Буке" больше не существует
 
 
 
 
 
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