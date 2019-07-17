 Суд в Москве продлил арест второй и третьей группе украинских моряков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Громадське".

Сначала суд продлил арест второй группе украинских моряков - представителю СБУ Василию Сороке и шести украинским морякам - Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулиби и Виктору Беспальченко.

Позже суд также продлил арест третьей группе моряков - Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклад Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюции ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Как сообщалось, 17 июля суд в Москве также продлил арест на три месяца первой группе украинских моряков - представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам - Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".