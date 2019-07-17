 Суд в Москве продлил арест второй и третьей группе украинских моряков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Громадське".
Сначала суд продлил арест второй группе украинских моряков - представителю СБУ Василию Сороке и шести украинским морякам - Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулиби и Виктору Беспальченко.
Позже суд также продлил арест третьей группе моряков - Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклад Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюции ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.
Как сообщалось, 17 июля суд в Москве также продлил арест на три месяца первой группе украинских моряков - представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам - Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".