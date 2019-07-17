 Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий

Об этом Парубий написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как Председатель Верховной Рады Украины неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц. Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной РадиУкраины. Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - разъяснил Парубий.