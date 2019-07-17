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 Политика Украины
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 Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рекомендует президенту Владимиру Зеленскому переписать свое обращение о созыве внеочередного заседания Рады.

Об этом Парубий написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как Председатель Верховной Рады Украины неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц. Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной РадиУкраины. Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - разъяснил Парубий.

Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138051
 
   
 Топ комментарии
 
как щенка шкодливого носом в законы тычут..

яке ж воно тупеньке... и его юристы - то же. Юризд...
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Не може бути, щоб Богдан із Портним того не знали. Тоді що то було? А був черговий піар для мобілізації зебілів. "Ось дивіться, погані депутати саботують всі хороші ініціативи нашого душечки Володі".
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Это какой козел удаляет мои комментарии ?????????????? Ауууууууууу
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Новачок, Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 6600 00-Валерий Олейник Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 2034
Це може робити лише модератор. Може і забанити...
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А три роки "з гідністю працювати" всупереч вимогам Конституйції реглямент дозволяє? Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 9450
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Щоіколипорушилинаведетезістаттямирегламенту?
Так?/Ні?
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Буквинавчисьписатиспершу - може тоді й читати навчишся. Конституцію, регламент, рішення КС... Чи у мінСтецьких вже часу не залишилося - навіть на пробілах економлять, щоббільшевлізло?
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Злив НЕ зараховано, ЗЁбіку. ПРАЦЮЙ ЩЕ
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Печально президент не знает законов, руководит " по понятиям".....

Позор!!!
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Верить Пагубию и порошне - все равно, что доверить кредитную карту жулику на рынке.
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Каждый раз, когда слышу очередной перл от Зели, вспоминается Хам с его "лучшим геноцидом страны".

Кандидат в президенты Украины Виктор Янукович во время визита во Львов назвал жителей города лучшими "геноцидами" страны. С подсказки помощников Янукович поправился и объяснил, что имел в виду слово "генофонд". "Да, и генофонд тоже", - сориентировался Янукович. Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 8085

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братья по вакууму ))))) Звідки в них обох розум?)))
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і ростом різні. Як Штепсель і Тарапунька. Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій - Цензор.НЕТ 1354
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Порохоботы , скоро вам и вашему жирному борову писец.
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Вспомнилось: некий рыг рыбак до сих пор не осужден за не созыв внеочередного заседания Рады. И парашенка хотел, чтобы за него голосовали?
Не за зеленского, но и тем более не за парашенку, вот имхо, правильная позиция.
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Вот Парубий в очередной раз продемонстрировал свою антигосударственную позицию... Проявил характер - перегукивается с Президентом "через забор", вместо того чтобы в рабочем порядке соблюсти все формальности... Нет! Он нам так, а мы ему... с "левой резьбой". Страна ведет войну, а в Парубия своя война и он "зруртовує" на другую войну, он как бы делает вид что подрывной деятельности Кремля в углублении ХАОСА нет... https://echo.msk.ru/blog/yshulipa/2465217-echo/
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Не формальності а закон, це в мордви п.. моржова нагибає Думу по своїм забаганкам.
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Учись неук, может азы политики и одолеешь,когда нибуть..Возможно,но нет..поздно..
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Пане Андрію, як раз наіочікуванє: невіска всралася
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Може вже Офіс в оренду віддали і орендатор листи пише для Гаранта?
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Ahmad‏ @AlAhmediyya

Ти що, дулний? Ми на челгове засідання не ходили, а ти хочеш на позачелгове? Палубий
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Мудель картавый... Через пару недель на помойку...
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Я им бы только не работать. Ссылаться на закон железная отмазка)
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А пропихати Югіка в крісло генітального плокулола за забаганкою соєвого - це було законно? А тримати роками косату тварюку на посаді в.о. Мінстра охорони здоров'я - законно?
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значит голосовать 21 раз регламент дозволяе, а собрать раду нет???, от жеж мерзота....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий
 
 
 
 
 
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