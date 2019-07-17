 Сейчас вопрос про обмен пленных украинских моряков не стоит, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Полозов сказал в комментарии Громадському ТВ.

В то же время, есть несколько вариантов, при которых моряков можно освободить

"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения при различных процессуальных основаниях как с одной, так и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день", - сказал адвокат.

"Список обмена это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. Каждого будут освобождать с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.д. ", - добавил он.

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Также Полозов добавил, что нужна только политическая воля, технических и юридических препятствий нет. По мнению адвоката, данный вопрос не будет решен до парламентских выборов. Он отметил, что Россия пытается оставить себе место для политического маневра.

"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытается оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока. А если не договорятся до этого времени? Всего неделя остается. Поэтому и продолжают, чтобы держать все под контролем ", - сказал Полозов.

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