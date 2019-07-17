 Деоккупации Крыма "по кусочку" быть не может, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, комментируя подобное предложение бывшего постпреда президента в Крыму Бориса Бабина.

"Деоккупации "по кусочку" быть не может. Это просто модификация предательских идей о возобновлении подачи воды оккупантам. И речь идет о двух городах, в которых находятся заводы господина Фирташа. Поэтому этот фокус, о котором говорит Бабин, - это по заказу Фирташа", - отметил он

По мнению Сенченко, поэтапный запуск воды в случае деоккупации "не возможен категорически".

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Говоря о подаче Украиной электричества в АРК, Сенченко отметил, что блокада продолжается.

"Все заблокировано. Другое дело, что сперва власть не хотела это делать. Вы помните контракт, за который так никто и не сел, - о поставках электроэнергии в так называемый Крымский федеральный округ. Только когда начали падать столбы в 2016 году, власть прекратила поставки электроэнергии", - рассказал политик.

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