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Все про:Крым (21628) Сенченко (242) деоккупация (363) Бабин (51)

 Деоккупации Крыма "по кусочку" быть не может, - Сенченко

Идея о пуске воду в северную часть Крыма – на Армянск и Красноперекопск – в обмен на деоккупацию этой части полуострова неудачная.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, комментируя подобное предложение бывшего постпреда президента в Крыму Бориса Бабина.

"Деоккупации "по кусочку" быть не может. Это просто модификация предательских идей о возобновлении подачи воды оккупантам. И речь идет о двух городах, в которых находятся заводы господина Фирташа. Поэтому этот фокус, о котором говорит Бабин, - это по заказу Фирташа", - отметил он

По мнению Сенченко, поэтапный запуск воды в случае деоккупации "не возможен категорически".

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Говоря о подаче Украиной электричества в АРК, Сенченко отметил, что блокада продолжается.

"Все заблокировано. Другое дело, что сперва власть не хотела это делать. Вы помните контракт, за который так никто и не сел, - о поставках электроэнергии в так называемый Крымский федеральный округ. Только когда начали падать столбы в 2016 году, власть прекратила поставки электроэнергии", - рассказал политик.

Полный текст интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3138046
 
 
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В зоне боевых действий российско-украинской войны закончил свои дни очередной российский террорист. Стало известно о ликвидации 36-летнего боевика Александра Лантратова из России.
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а почему бы нет? патриоты к примеру зашли в джанкой или евпаторию зачистили отреформировали русню код корень. И все, дальше можно деокупировать.
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Воды в Крыму валом...целое чёрное море....пусть пьют! Пить пить не перепить……

«Вы что, хотите бандеровскую воду в канал?»
кам ни с неба и умереть в россии это ведь скрепно и по мордоровски почетно.
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Чому не вдала?
Розділяй і владарюй...

Veni vidi vici давно не актуально...

Але... На жаль...
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Водички захотели? В очередь, сукины дети! Сказано вам завтра, значит - завтра.
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Деоккупация и освобождение территорий всегда происходит постепенно и "по кусочку".
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Конечно не может - деоккупация только с москвой!
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о, так пэтька собирался воду давать крысянам. Однако патриот же, ему можно
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Есть большая разница между деоккупацией и перехода под контроль Украины. Прогресс в сознании на лицо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеоккупации Крыма "по кусочку" быть не может, - Сенченко
 
 
 
 
 
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