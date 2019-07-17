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 В зоне ООС нацгвардейцы задержали двух граждан, причастных к НЗФ наемников РФ

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие Национальной гвардии задержали двух граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпоста была задержана жительница Луганска - гражданка С., которая при проверке документов оказалось причастной к незаконному вооруженному формированию "Мир Луганщины".

В этот же день, было выявлен и задержан пассажир рейсового автобуса "Мариуполь-Донецк", житель Иловайска - гражданин С., который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ

Данные лица были переданы в правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3138043
 
 
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краще читається знайшли два тіла, які належали... далі по тексту...
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Только прчем тут Никопольский Завод Ферросплавов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ зоне ООС нацгвардейцы задержали двух граждан, причастных к НЗФ наемников РФ
 
 
 
 
 
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