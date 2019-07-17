 В зоне ООС нацгвардейцы задержали двух граждан, причастных к НЗФ наемников РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпоста была задержана жительница Луганска - гражданка С., которая при проверке документов оказалось причастной к незаконному вооруженному формированию "Мир Луганщины".

В этот же день, было выявлен и задержан пассажир рейсового автобуса "Мариуполь-Донецк", житель Иловайска - гражданин С., который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР".

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Данные лица были переданы в правоохранительные органы.