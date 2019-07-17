 В Эстонии работодателей, эксплуатирующих украинцев, будут наказывать при помощи больших штрафов

Минимальный размер штрафа, предусмотренный для фирм-нарушителей - 64 000 евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание "ERR". Сейчас законодательные поправки направлены на межведомственное согласование.

Согласно действующему законодательству, сейчас работодатель должен платить иностранному работнику зарплату не менее средней по стране - то есть как минимум 1310 евро в месяц. Однако, по данным МВД, так делают далеко не все предприниматели. Происходят и другие нарушения, например, связанные с регистрацией работников.

Власти также обещают усилить контроль за предприятиями. В том числе и на стадии рассмотрения ходатайств о выдаче иностранным работникам разрешения на краткосрочную работу в Эстонии. Если сейчас чиновники тратят на это 10 дней, то уже с 1 сентября, если поправки вступят в силу, данный срок увеличат до 15 дней. Изменение необходимо, чтобы чиновники могли более тщательно изучить ходатайство.

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины

По состоянию на 15 июля в этом году право на краткосрочную работу в Эстонии получили 18 993 иностранца. Большинство разрешений (14 913) получили граждане Украины. Среди всех иностранцев, получивших разрешение на работу, только 154 человека относятся к специалистам высшего звена, которым эстонские работодатели должны платить не менее 2620 евро в месяц.