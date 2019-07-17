 Работы вели коммунальщики, а деньги из бюджета получала частная компания, - журналисты о коррупционной схеме с участием вице-премьера Кистиона на родине Гройсмана

Об этом говорится в статье-расследовании "Апострофа", передает Цензор.НЕТ.



Как сообщает издание, "схема Гройсмана-Кистиона" выглядит следующим образом: из государственного и местного бюджетов выделялись средства на ремонт, реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Далее, по данным издания, местная власть проводила тендеры. По данным издания, на них подавались несколько фиктивных фирм - и одна реальная, которая и становилась победителем. К примеру, утверждает издание, ООО "Микс Лайт", руководство которой было на прямой в связи с Кистион. После объявления победителей тендера на объектах начинались работы. Подрядчики получали деньги из бюджета.

Вместе с тем, по данным издания, особенностью схемы было то, что работы выполнялись работниками коммунальных предприятий - на коммунальной технике за свою официальную зарплату. А, по данным издания, подрядчик получал деньги за то, чего не делал. Далее, по данным издания, средства перебрасывались на счета фирмы-прокладки. Стоимость работ и материалов завышалась, отмечает издание.

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В фирме-прокладке нанимались фиктивные работники, на них открывались счета в банке - якобы для получения "зарплаты", говорится в статье-расследовании. Далее, по данным издания, карточки передавались бухгалтеру, а потом уже в карманы нужных людей.



Как свидетельствуют источники издания, встречи руководства ООО "Микс Лайт" с вице-премьером Кистион часто происходили в винницком ресторане "Тифлис". Там, якобы, обсуждались конкретные схемы и ответственные за освоение бюджетных средств. По данным издания, о содержании этих встреч хорошо известно правоохранительным органам, которые несколько месяцев подряд фиксировали конкретные факты, которые уже потянули на несколько уголовных дел.



На встречах бывали и соответствующие местные руководители, на которых "схема Гройсмана-Кистиона" замыкалась снизу, отмечает издание. Чаще всего, по данным издания, это - директор коммунального предприятия "Горсвет" Вадим Кондрацкий, формальный руководитель компании подрядчика ООО "Микс Лайт" Виталий Загика и бухгалтер этого же ООО Валентина Ладанюк. Задача "местных" была организовать тендеры так, чтобы их выигрывали только свои, отмечает издание.



Еще одна связь с вице-премьером Кистионом, по данным издания, - его сын Дмитрий Владимирович Кистион был владельцем ООО "Микс Лайт" до 2 августа 2018 года. А сейчас он заместитель директора КП "Винницаоблводоканал", которое было надежным партнером и подрядчиком ООО "Микс Лайт".



Издание отмечает, что СБУ открыла уголовное производство №42018000000001896 от 2 августа 2018 г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191, ч.2 ст. 205, ч 2, ст 364, ч. 2 ст 366, ч 2 ст 368-3 УК Украины.



По данным расследования, отдельные члены Кабинета министров и должностные лица коммунальных предприятий Винницкого горсовета "Горсвет", "Винницаоблводоканал" путем злоупотребления служебным положением в сговоре с должностными лицами ряда предприятий присвоили средства государственного и местного бюджетов в особо крупных размерах.

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В СБУ в ответ на запрос Кorrespondent.net, подтвердили, что следователи Службы безопасности в данный момент действительно проводят досудебное расследование по делу о возможном присвоении денег из государственного и местного бюджетов в особо крупных размерах "служащими лицами органов власти и ряда коммунальных предприятий Винницкого городского совета путем злоупотребления служебным положением".



При этом в СБУ не подтвердили, но и не опровергли причастность к делу одного из вице-премьер-министров.



5 июля СБУ сначала опубликовала на своем сайте информацию о разоблачении вице-премьер-министра, якобы причастного к хищению бюджетных денег, а через несколько часов без объяснений или опровержений удалила новость.

Скрин сообщения СБУ за 5 июля, которое исчезло

Фамилия чиновника не указывалась.



Сам Кистион назвал эту информацию по обвинению политическим заказом и провокацией, к которой причастны кадры СБУ, назначенные Петром Порошенко. И добавил, что никаких производств по нему не проводилось.