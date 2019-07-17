 Количество исков украинцев против РФ приближается к 300 тыс. Более тысячи позитивных судебных решений уже есть, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы всем этим людям бесплатно помогаем судиться против Российской Федерации. Нам удалось развернуть сеть по всей стране, в каждом областном центре есть маленький юридический офис. Там в основном работают молодые юристы, которых мы берем по конкурсу. Их задача – помочь собрать все первичные документы для обращения в суд. Все иски и заявления в суд готовит наша центральная команда", - рассказал он.

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По словам Сенченко, на данный момент выиграно уже свыше тысячи дел.

"Мы первый раз зашли в суд в мае 2015 года, в конце августа получили первое решение. Это достаточно непростой процесс, особенно был вначале очень сложным. Выиграли более тысячи дел. Сейчас у нас произошел скачок в количестве исков, и сегодня количество заявителей приближается к 300 тысячам. За счет того, что мы расширили категории и теперь ведем дела обычных украинских граждан, которые подают иски за причинение Россией моральных страданий от потери Крыма и Донбасса", - сообщил политик.

Сенченко также уточнил, что "каждый украинский гражданин, который является патриотом своей страны и которому нанесен моральный ущерб российской агрессией, также имеет право на получение компенсации ущерба в размере 100 тысяч гривен".

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