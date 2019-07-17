EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  332  6
Все про:агрессия (1449) война (3538) иск (518) Россия (73336) Сенченко (242)

 Количество исков против РФ приближается к 300 тыс. Более тысячи позитивных судебных решений уже есть, - Сенченко

На данный момент против России уже подано около 300 тысяч исков. В числе истцов – семьи погибших военных и гражданских, раненые и покалеченные военные и гражданские, граждане, утратившие имущество на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, вынужденные переселенцы, бывшие военнопленные.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы всем этим людям бесплатно помогаем судиться против Российской Федерации. Нам удалось развернуть сеть по всей стране, в каждом областном центре есть маленький юридический офис. Там в основном работают молодые юристы, которых мы берем по конкурсу. Их задача – помочь собрать все первичные документы для обращения в суд. Все иски и заявления в суд готовит наша центральная команда", - рассказал он.

Читайте также: Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности

По словам Сенченко, на данный момент выиграно уже свыше тысячи дел.

"Мы первый раз зашли в суд в мае 2015 года, в конце августа получили первое решение. Это достаточно непростой процесс, особенно был вначале очень сложным. Выиграли более тысячи дел. Сейчас у нас произошел скачок в количестве исков, и сегодня количество заявителей приближается к 300 тысячам. За счет того, что мы расширили категории и теперь ведем дела обычных украинских граждан, которые подают иски за причинение Россией моральных страданий от потери Крыма и Донбасса", - сообщил политик.

Сенченко также уточнил, что "каждый украинский гражданин, который является патриотом своей страны и которому нанесен моральный ущерб российской агрессией, также имеет право на получение компенсации ущерба в размере 100 тысяч гривен".

Полный текст интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3138039
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
300 тысяч это уже spamming ...
А нельзя было быть таким координатором процесса исков , чтобы объединять большинство подобных исков в один ?!
Потому что 300 тысяч это как минимум на ближайшие 50 лет работа . Доживёт ли подавляющее большинство истецов до того времени ?!
 показать весь комментарий
 
 
300 тыс подготовленных исков. адвокаты еврейского происхождения заработали минимум 30 млн $
 показать весь комментарий
 
За антисемитизм тебя нужно деактивировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.3. Разжигание межнациональной розни.
 показать весь комментарий
 
Глупая, где ты тут увидела "враждебное, ненавистническое отношение к евреям" ????
"я рускоязычный еврей проживающий на Украине"-Зеленский
 показать весь комментарий
 
Спитай у піськова про легітимність та об'єктивність усіх позовів проти рф.
 показать весь комментарий
 
4 года, рассмотрели 1 000 исков.
300 000 исков - ??
И шел 3019 год ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество исков против РФ приближается к 300 тыс. Более тысячи позитивных судебных решений уже есть, - Сенченко
 
 
 
 
 
 вверх