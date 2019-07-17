 Пограничники подстрелили контрабандиста на Волыни

Контрабандисты пытались переправить в Польшу около 5000 пачек сигарет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госпогранслужбы в Facebook.

Пограничники обнаружили нарушителей возле села Высоцк на Волыни. Они на резиновой лодке перевозили сигареты через Западный Буг.

"Увидев правоохранителей, двое контрабандистов прибегли к бегству, а один из них начал оказывать физическое воздействие в отношении пограничника. Правоохранители применили устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Нарушитель получил травмы, после чего отказался от своих противоправных намерений", - сказано в сообщении.

Сигареты, которые пытались переправить контрабандисты. Фото Госпогранслужбы.

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Пограничники оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в центральную районную больницу.

Двое задержанных за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности.