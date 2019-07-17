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Все про:Госпогранслужба (3369) контрабанда (1772)

 Пограничники подстрелили контрабандиста на Волыни

Сотрудникам Госпогранслужбы пришлось при помощи оружия останавливать граждан Украины, пытавшихся нелегально переправить по реке сигареты в Польшу.

Контрабандисты пытались переправить в Польшу около 5000 пачек сигарет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госпогранслужбы в Facebook.

Пограничники обнаружили нарушителей возле села Высоцк на Волыни. Они на резиновой лодке перевозили сигареты через Западный Буг.

"Увидев правоохранителей, двое контрабандистов прибегли к бегству, а один из них начал оказывать физическое воздействие в отношении пограничника. Правоохранители применили устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Нарушитель получил травмы, после чего отказался от своих противоправных намерений", - сказано в сообщении.

Пограничники подстрелили контрабандиста на Волыни 01

Сигареты, которые пытались переправить контрабандисты. Фото Госпогранслужбы.

Также на Цензор.НЕТ: Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в центральную районную больницу.

Двое задержанных за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3138032
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что сигареты в Польшу,теперь в человека стрелять нужно,отправить мразей на восток,пусть по хуйлятам попробуют пострелять.
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одного?
- куме! ви чули, москали в космос полетіли?
- шо, всі?
- ні, один.
- то чого кричиш на всі карпати?
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Валить настоящими, другие не полезут.
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Информация об отсутствии у пограничников настоящего оружия является гос.тайной
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одного?
- куме! ви чули, москали в космос полетіли?
- шо, всі?
- ні, один.
- то чого кричиш на всі карпати?
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Теперь, кроме Мин.здрава еще и Погранслужба Украины подтвердила на практике о вреде курения для здоровья!
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Ну и что сигареты в Польшу,теперь в человека стрелять нужно,отправить мразей на восток,пусть по ******** попробуют пострелять.
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Да, нужно стрелять. а в случае сопротивления на поражение. Не могу понять, что тут какого? И какая разница, что сигареты. сегодня сигареты, завтра наркотики. Это противозаконно.
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Снова ПЕПа виноват?
Небось лично курировал хлопца по рации...))))))
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не знаю, але схоже на виправлення його дефективної діяльності
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кажуть він зараз у європах то, може з тієї сторони чекав.
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У пограничников на контрабанду сигарет монополия. Конкурентов не любят. Могут и пристрелить. 😉
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что у вас в башке, ЗЕбилы тупые! сегодня промышленность и н/х это 20% от УССР. все, кроме чиновников, каждый день думают как заработать, включая олигархов, может они думают даже больше других. чувак нашел нору, пихает левак в Европу, зарабатывает сам, кормит семью, $ идут в страну. теперь он станет на учет в фонде занятости, и ему будут платить пособие! КЛАСС
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После прочтения твоего ника, отпадает всякая охота читать сам коммент. Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині - Цензор.НЕТ 7350
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"А теперь можно оправиться и покурить" (с) Прикордонники підстрелили контрабандиста на Волині - Цензор.НЕТ 2099
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Так. Дайте вспомню... А. Точно! "А шо! Свинарчукам можно, а зубожилому низзя?!!!!"
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