 Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

И. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн. Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24.

"Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", - сказал Президент.

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В то же время говорилось о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил: "Мы фиксируем системные злоупотребления со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур. Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений.

По Николаеву - это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали "Росдорстрой" и "Альтком". Эти две компании ходят парами на все тендеры".

По его словам, условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик. Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование.

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Зеленский поручил изъять недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам - в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", - сказал Президент.