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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:дороги (1806) Зеленский (2176) Николаевская область (866)

 Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО

Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М14 Николаев - Кропивницкий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине 01

И. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн. Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24.

"Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", - сказал Президент.

Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине 02

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В то же время говорилось о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил: "Мы фиксируем системные злоупотребления со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур. Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений.

По Николаеву - это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали "Росдорстрой" и "Альтком". Эти две компании ходят парами на все тендеры".

Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине 03

По его словам, условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик. Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование.

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Зеленский поручил изъять недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам - в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", - сказал Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3138030
 
 
 Топ комментарии
 
и это чмо кого-то критиковало за любовь к перерезанию ленточек. кстати, дороги - это сфера ответственности президента или премьера? Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине - Цензор.НЕТ 8661
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Дешевые клоуны. Это так нароссии происходит - в смысле клоунада такая же. Это работа президента? Президент должен вызвать генпрокурора, главу ГБР, главу СБу и поставить четкую задачу - разобраться кто спиз..л деньги, на которые должгна ремонтироваться дорога. Через три месяца вызвать повторно - данные лица должны доложить результат. Если результата нет - нах. таких лиц, и назначить новых.
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еврейский дед мороз---"покупаем подарочки ребята, покупаем, покупаем, не задерживаемся, достаем денежку..."
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Ага. "Дороги, стройсь!!! Ать-два". ПреЗЕдент - идиот.
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Головне - ПОРУЧІЛ!!! І спокійно поїхав до Києва. І до дупи, чи є фінансування, сискладено кошторис. А якщо немає грошей, то дорожні служби мають працювати за фото , чи автограф Зєлєнского? Тепер я знаю,чому у нас проблема з дорогами. Зєлєнскій не був президентом. Дивно,як пуцин до такого на кацапії не додумався.
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и это чмо кого-то критиковало за любовь к перерезанию ленточек. кстати, дороги - это сфера ответственности президента или премьера?
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якщо регіональні-то місцевої адміністрації та укравтодору
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Если дорога имеет стратегическое назначение, например Харьков Донецк, то и верховный главнокомандующий имеет отношение. В данном случае очередное представление клоуна для быдла.
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Премьера, но для зе-быдла - царь отвечает за все
Зебыдло не доросло до европейской демократической системы управления государством, оно ментально еще находится в 19 веке
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оно ментально находится в козломордии, делает "продукт" для козломордии и питается схожим "продуктом"
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Где порохобот ленточку увидел? Это была стрелка, через 3 дня на выход.
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Уже пять лет я читаю обещания, относительно ремонта дороги Н-14. И каждый год одно и тоже - "Отремонтируют к концу следующего года"...
ЗАЕ...И!!!
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Ну так написано: "Следующего года", номер года никто не обещал писать...
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С учётом того, что в стоимости литра бензина 40% составляют налоги, то я, как водитель, плачу дох...я налогов. Это сугубо вопроса о ремонте дорог.
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Как дед мороз мотается по стране с мешком подарков..
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еврейский дед мороз---"покупаем подарочки ребята, покупаем, покупаем, не задерживаемся, достаем денежку..."
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еврейский детмороз подарки опосля посещения уносит с собой....
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Это вы про Гройсмана, Вальцмана, Бляхера и т.д. Да вы правы шо-то много их у нас скопилось))))))))))
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Да и про Зеленского Пальчевского Гондона
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Дешевые клоуны. Это так нароссии происходит - в смысле клоунада такая же. Это работа президента? Президент должен вызвать генпрокурора, главу ГБР, главу СБу и поставить четкую задачу - разобраться кто спиз..л деньги, на которые должгна ремонтироваться дорога. Через три месяца вызвать повторно - данные лица должны доложить результат. Если результата нет - нах. таких лиц, и назначить новых.
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та тут проблема не в том, что деньги украли.

деньги-то как раз остались целы.

тут дело в том, что один ара из полтавы целенаправленно срывает тендера
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.....і дав грошей! я так не можу...у мене грошей немає
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Зеля, там всё в порядке, не пудри нам мозги. гройсман и омелян там уже давно хайвэйев настроили. ну может маленький кусочек дороги оставили для гиперлупа.
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чому всі кажуть що миколаїв бандитский город? - це питання ПУ голови ода....
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Хай "браслєтік" надіне, може це допоможе відремонтувати дороги.
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дебил. ремонт дороги идет полным ходом с весны. что ты там "поручил"?
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ага, на фото свеженькая дорога, дыбил
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дятел. протяженность проблемного участка Воссиятское-Мсатрый Еланец порядка 40 км. отремонтировано с весны капитально 10 км. еще 5 в стадии готовности 75 %
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Мсатрый=Старый

не знаю как так набралось.

проблема с этой дорогой одна - хитрый армянин заваливал судовыми исками фирмы выигравшие тендер. не только по Николаевской области. по всей Украине. его не так давно наконец то закрыли
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ты тупой? на фото неотремонтированный пока участок. Но ремонт идет с весны и отдельно поручать нет никакой необходимости. без зеленых соплей справляются
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На фото отремантированый участок? Ты тупой
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бл какие же вы дебилы. я просто в шоке. как вы не срете под себя - не понимаю.

проблемный участок 40 км. отремонтировано капитально 10. еще 5 в стадии готовности 75 %. 25 км пока не отремонтировано. ремонт идет с весны.

что **** тебе непонятно в этом предложении?
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Это уже отремонтированный участок? Дыбил ты усравшийся.
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А де в цей час був Грося - головний будівельник супер шляхів України?
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грося в это время, в отличие от этой зеленой сопли, знает, чем он должен заниматься
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В Николаевской области нет смыла ремонтировать дороги, там нужно строить новые и бетонные
Круглосуточный поток зерновозов в порты превратит любую асфальтобетонную дорогу за полгода в состояние как после бомбежки
А Зе-нарик расскажет все что угодно перед выборами
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а кто єто там большегрузі с зерном гоняет по дорогам миколаевщинві???....аааааа Порошенко и Парубий...!!1
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- найдите решение)))) - вот так нам и бледнолицие по началу рассказывали )))))
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Це дуже добре що знайшовся хтось, що тепер віповідає за все. Тепер всі питання по зп, пенсіям, тарифам, дорогам та іншим ніштякам звертайтесь через смартфон до Узеленського. Тепер усім все буде!
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Х-й им будет, но им все равно. Им главное, чтоб клоун в телевизоре кривлялся. Они это ценят. Зеля на стол насрет в прямом эфире - им будет норм. А когда внезапно не станет ни пенсий, ни заплат, виноват будет кто? Порошенко. Клоун в телевизоре им объяснит.
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Совдепия с этими "поручил", "позвонил", "распорядился", "попросил" и т.п. должна работать рыночная экономика. И тендеры - это не инструмент рыночной экономики, а русское изобретение для распила бюджетных денег.
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а какую альтернативу тендерам ты предлагаешь ?
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Рыночная экономика это не там где нагрузил зерновоз аж оси лопаются и прицеп выворачивает на подъеме а там где написано нагрузка на ось не более 20т и это выдерживается тогда и дороги не нужно ремонтировать каждый год
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Всього-навсього зробити так, щоб зерновозам було невигідно їздити перевантаженими. І що для цього треба: заставити людей поважати закони чи з мух ці перевантажені фури гасити??? пісял трьох-чотирьох загашених я думаю, решта замислиться на цим питанням
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Редактора дебилы. Трасса М14 в другой стороне и идет практически перпендикулярно трассе Н14 на которую выезжал покрасоваться перед выборами **********.
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А этот ПреЗедент случайно не сказал кто оплачивать будет этот банкет - приказать отремонтировать дороги может и Галустян в костюме панды - где деньги взять скажи на этот ремонт сам заплатиш?
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Ви таке питаєте! Зачем думать-трясти надо!
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Это ремонтная бригада получает рукавицы и лопаты?
Или это - промежуточные звенья, которые нужно "расширять и укрупнять"? Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6110

Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6105
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рядовому воділі, просто начхать, чия це парафія і хто її зробить ( дороги) головне, щоб зробили і бажано без відкатів, як при папірєдніках
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Порошенко Офшорович мотался по стране только для того чтобы открывать дорожные знаки и амбулатории без оборудования в селах. Этот же ездит и дает люлей бандитам которые грабили при Януковиче потом при Порошенко. Чувствуете разницу?
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ага. должен по заграницам Украину рекламировать и антихуйловскую коалицию поддерживать, а оно дороги инспектирует и яйца в море полощет. конечно чувствуем. на Украину уже все международные партнёры с таким приЗЕдентом хер поклали.
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зеля, у меня трава в садочку не кошена. поручи, плиз..)))))
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А какой грузопоток идёт по трассе Николаев- Одесса. Особенно летом, когда идёт уборка урожая- машинам не проехать из-за грузовиков с зерном и сколько из-за этого смертей на трассе, когда водители пытаются пойти на обгон колону медленно ползущих тоннажников. Давно пора строить черырёхполосные дороги- две в одну и две в противоположную.
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Система Порошенка Прозоро работает ,дороги ремонтируют по мере финансирования -приехал раздавать указания а сам хочет систему прозору просто уничтожить, потому что дружки олигархи не могут выиграть тендер по чесному у иностранных компаний таких например как Onur
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Легко и приятно руководить Украиной.
Привезли, посмотрел, сделал умную морду лица, попозировал, поручил. И всё. И это ВСЁ за счёт налогоплатильщиков. Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 84
А ему говорили - трудно, сложно, ответственно. Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 1412
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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