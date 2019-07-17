 Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
И. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что для завершения ремонта этой автодороги надо еще 1,5 млрд грн. Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24.
"Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", - сказал Президент.
В то же время говорилось о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил: "Мы фиксируем системные злоупотребления со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур. Сейчас у нас на рассмотрении находится 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн, которые имеют признаки злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений.
По Николаеву - это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали "Росдорстрой" и "Альтком". Эти две компании ходят парами на все тендеры".
По его словам, условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик. Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование.
Зеленский поручил изъять недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.
"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам - в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", - сказал Президент.
Зебыдло не доросло до европейской демократической системы управления государством, оно ментально еще находится в 19 веке
ЗАЕ...И!!!
деньги-то как раз остались целы.
тут дело в том, что один ара из полтавы целенаправленно срывает тендера
не знаю как так набралось.
проблема с этой дорогой одна - хитрый армянин заваливал судовыми исками фирмы выигравшие тендер. не только по Николаевской области. по всей Украине. его не так давно наконец то закрыли
проблемный участок 40 км. отремонтировано капитально 10. еще 5 в стадии готовности 75 %. 25 км пока не отремонтировано. ремонт идет с весны.
что **** тебе непонятно в этом предложении?
Круглосуточный поток зерновозов в порты превратит любую асфальтобетонную дорогу за полгода в состояние как после бомбежки
А Зе-нарик расскажет все что угодно перед выборами
строить всем народом надо, и контролировать тоже.
Или это - промежуточные звенья, которые нужно "расширять и укрупнять"?
Привезли, посмотрел, сделал умную морду лица, попозировал, поручил. И всё. И это ВСЁ за счёт налогоплатильщиков.
А ему говорили - трудно, сложно, ответственно.