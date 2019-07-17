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 Политика Украины
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Все про:ВР (23168) Зеленский (2176) изнасилование (626) Сыроид (241)

 Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица"

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид прокомментировала инициативу президента Владимира Зеленского по проведению завтра внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом Сыроид написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Требование Президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица". (Статья 153 УК)", - считает Сыроид.

Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица 01

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с просьбой провести в четверг, 18 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание ВР

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки, президент хочет, чтобы депутаты одобрили его законопроекты о Высшем антикоррупционном суде, возвращении ответственности за незаконное обогащение и отсрочке для владельцев евроблях.

Источник: https://censor.net.ua/n3138025
 
   
 Топ комментарии
 
читаю зебилов и убеждаюсь в который раз - у каждого зебилописателя уровень IQ уходит в глубокий минус.
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Распустил, а теперь созывает.... Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 744
Ну да....Сыроид права насчет извращенца...
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не незабил. Це патріот України - Порубій. Він вас, москалей та вату, класно палив. МОЛОДЕЦ і уклін йому.
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Это да, давно не видел чтобы эту раду кто-то так жестко имел как Зеля.
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Забыл эту довольную харю, которая громогласно заявляла о прекращении коалиции, и как следствие - невозможности роспуска рады и внеочередных выборов?
Теперь, поджав хвост, готовится к досрочным под крышей главного ПЕСика.
Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 2358
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не незабил. Це патріот України - Порубій. Він вас, москалей та вату, класно палив. МОЛОДЕЦ і уклін йому.
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Ні, це надзвичайно талановитий полководкць, який 18 лютого 2014 року (якщо не по дурості, то за злим задумом) втягнув найбыльш боэздатны сили Майдану у пастку (попри те що афганці і інші вояки попереджали про всю згубність таких дій) і мало не знищив Майдан. І невідомо що сталося б, якщо б зі Львова вчасно не прибуло підкріплення. Цього "патріота" і "воєнначальника" чимало майданівців 19 хотіли четвертувать. Нікчема. В заду він собі вату палив.
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читаю зебилов и убеждаюсь в который раз - у каждого зебилописателя уровень IQ уходит в глубокий минус.
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сам написал сам репостнул сам посмеялся Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 4976
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И кто это говорит? Порохобот, у которого одна единственная извилина и та прямая, плавно переходящая в прямую кишку...
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Та ні, там і мінусів нема!!! ...тільки мовний понос!!!
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Ты свой то давно проверял? Подозреваю, что вообще никогда. Сопля тупая.
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У ЗЕ-билов такие же извращенные мозги как и у их кумира ЗЕ-нарика:
Их опускают на парашу, а они считают это вЯликим своим достижением!
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і чим він її поімєл? тим що закон проімпічмент ідосі не підписав? чи тим що незаконно її розпустив (рішення самого гуманного КСУ на враховувати, ті за 100 баксів маму продадуть)???
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Твій Зєля 17 числа просить, щоб 450 осіб (які вже скінчили свою каденцію і провели останнє засідання) зібралися 18 числа. Може, у євреїв так прийнято, може, вони навіть гостів з Бердичіва запрошують на весілля в Одесі за п'ять годин до походу в ЗАГС. Але в нас прийнято домовлятись заздалегідь.
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Это высший свет *********, так сказать
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Сироїдка здуріла
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Чего? Я от главного зебила ожидал нечто подобное. Но она удивила. Теперь и она сможет стать президентшей. Вот весело будет...
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Распустил, а теперь созывает.... Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 744
Ну да....Сыроид права насчет извращенца...
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Роспуска не было, а были назначены досрочные парламентские выборы. Петекантропы они такие тупые. Старая ВР действительна до присяги новой ВР.
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Чуєш, зєлєкантроп, а що ти корисного зробив для держави??? Теж 4 рази відкосив, як і твій ідол???
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Що ти корисного зробив для держави? Плачу налоги, не беру субсидий и оплачиваю коммуналку, не ворую бюджет как свинарчуки с петей, не играю с курсом гривны как гонтарева с петей, не лезу в карман украинца как ахметка с петей. Ответил, соевый?
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А з чого ти взяв, що я соєвий??? Я за нього не голосував, але й за цього торчка теж не став...
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Если вы не соевый, то должны как умный человек быть сдержаны в оценке Зе и дать ему поработать пол-года для получения тренда его политики, а не вопить по каждому его слову или действию малозначащим. Судите по делам Зе, как украинцы оценили работу пете.
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та ты шо!?? а как же слова ЗЕленой сопли с трибуны в день вручения ему палки-булавы: "Я РОЗПУСКАЮ ЦЮ ВЕРХОВНУ РАДУ!"???
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У зєбілів пам'ять трихвилинна, як у золотої рибки.
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Для тупых петекантропов, на юридическом языке роспуск ВР называется "досрочное прекращение полномочий ВР". Срок прекращения полномочий ВР наступает с момента присяги новой ВР.
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От "досрочно полномочія в прєкратіл". 😁 Усьо, нема Верховної Ради. Залишився лише порожній піар Зєлєнского, щоб змодвлізувати лєкторпт зебільний. От вони в екстазі корчаться, от корчаться! 😁
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Кому объясняете? Тупорылым люмпенам - петиным жо@олизам"
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Стране реформы нужны, а она испра упражняется в острословии..
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******** последней степени.
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Бачу пані Оксана добре розуміється на таких рєчах! Фахівець))
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Безплатний сир доїдає... Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 5205
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Володимир перед самими виборами вирішив, як шкодливих котів, натовкти парубія і петю в їхнє ж власне лайно, котрі ті називали "коаліцією потужних реформаторів".. Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 749
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Он с роялем совокупляться больше привык...
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РАЗУМКОВ О РАДЕ: «НА ИЗНАСИЛОВАНИЕ ИДТИ ТОЧНО НЕ СТОИТ, ДА И ДЕВУШКА ТАК СЕБЕ».
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Кто еще не успел ОПУСТИТЬ ЗЕ-нарика ниже плинтуса?
Я таких даже и не вспомню.

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И кто скажет что эта двустволка при памяти ? Только такие же как она йовбики .
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Тогда надо было закрыть ВРУ , повесить замок, а деньги за содержание ВРУ отдать больным детям. А так это выглядит так-"БУДУ П@ИЗДЕТЬ СВОИМ РТОМ И ПОКАЗЫВАТЬ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, Ж@ПЫ ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ"
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и чем эта элитная извращенка отличается от лукаш с анальными шариками?
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За три дні до смерті.

Помирає старий єврей Мойша. Стоїть родина потираючи руки, в очікуванні поділу майна, а малий Шльома смикає його за комір сорочку і вимагає розповісти про рецепт чаю, який він заварював.
Мойша:
- Євреї! Не жалійте заварки! Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 7443
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ТП, хотела сказать что-то умное, а вышло как всегда, сказала о близкой ей теме.
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походу, Зеленский знает толк в извращениях..
Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 2008
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какие же отвратительнейшие рожы. фуууууууу
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Сранопомощь вскрылась за последние месяцы. Депутаты поразбегались в другие проекты. Со своим почетным рейтингом рядом с Надгробным фронтом кролика в новую ВР им попасть даже не светит.
Естественно теперь обозленные. ))
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Ну, кому что ближе... У Сыроид, видимо, эта проблема стоит на первом месте.
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Просто до Зе-декого не доходить просте слово, тому доводиться порівнювати для них, з тим, що їм близьке. Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 9358
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ПреЗЕдент в екстазі розпустив, а тепер вирішив доїба... чи яйцями достукати?
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На що він здатний той президент??? Баканову подзвонити? Чи щось зморозити??? Чи може, на щось путнє???
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Опытная тетка. Брррррр
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Оксана в ступоре не знает
какие ей надеть трусы
с начесом потому что холод
или красивые вдруг секс
===
Оксана в цирке не смеётся
не потому что не смешно
а потому что смех продляет
её бессмысленную жизнь
==
Живет во франции оксана
и на Монмартре кофе пьет
но круассан не помогает
убить тернопольский акцент
==
Когда оксану смыло за борт
Титаник мимо проплывал
её заметили и чудом
Оксана временно спаслась
===
Оксана очень суеверна,
и на экзамен уходя,
кота едой она не кормит,
пусть будет кот её ругать
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Исполняет пиит Стадник

Я не Лермонтов, не Пушкин...
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Аплодую стоя!!! У цієї пані є яйця!!! Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица" - Цензор.НЕТ 4416
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она еще и гермафродит?
Да, странные у тебя кумиры
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Тут вище було сказано що у зебілоїдів IQ у мінусі, і він правий!!! А на рахунок вашего зеленого непорозуміння, яєць нема!!!
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Ты шо, кастрированный? Шо тебя тема причендал так колышет?
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тИ ідіот чи придурюєшся??? Вислів є такий!!! Хоча що тобі пояснювати!!!
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Таки ты кастрированный. Теперь пшел вон, пэидиот
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Порохобот, не тупи...Сыроид как раз подчеркнула что эта рада 100% недоразумение, если выражаться литературно.
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И это говорит человек чье объединение называется "Самопомощь". Ну потерпи родная, не долго осталось.
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Там Луценчиха рыдала на выпускном фото пускай приходит, будет ей удовлетворение, именно как она хочет, неестественным способом
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за жодну потвору із бувших ніколи в житті, ні при яких обставинах не проголосую.
я не прихильник зе, і за нього не голосував, але тепер точно проголосую тільки за нього. хай там теж багато тварюк, але всі оці само, євро, ківщини--просто гандони ( не письменики)
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Вова бредит!Наркота бесследно не проходит!
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Не стоит Сыроид свои сексуальные фантазии выносить на публику.
До принятия присяги и первого пленарного заседания Рады нового созыва дупутаты выполняют свои обязанности в полном объеме.
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порохне закон не писан, им по понятиям привычней, бляха муха （с）
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До принятия присяги и первого пленарного заседания Рады нового созыва дупутаты выполняют свои обязанности в полном объеме.

Та невже?
А Зюзя сказал - разогнать! Все слыхали ! Неужели наконец-то начал читать законы и Конституцию?
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Не есть прихильныком Сироид, но тут она попала не в бровь, а в глаз!
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У кого что болит, тот о том и говорит. (Народная мудрость)
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Ну да, обидно. Секты Самопомочи" не будет в новом парламенте. Да только не надо думать о Зеленском вот таким образом. Он далеко не дурак. Более того, умнее той же Сыроид. Он понимает, что Рада не соберется. Собственно из-за этого все было изадумано. А законопроектиы какие на рассмотрение вынесены? Их 3. Один из них - это еврбляхи и два антикоррупционные. Так, что себе плюсов он заработает, а точнее Слуга народа еще больше голосов наберет.И все это будет проголосовано уже новой Радой, только на месяц больше.
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У віце-спікера нема більше до ког апелювати? Чи Палубій послав її?
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объявить о роспуске в момент инаугурации, назначить внеочередные выборы, продавить решение через КС, дождаться окончания каденции и потом подать "неотложные" законопроекты...
Феерия
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не, ну если уже и сыроид так на зебзика плюет то я не знаю....
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Ну, и о сексуальных играх земноводных прахоботов...
🤣🤣
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петя похоже решил утопить зелю количеством произведенного им дерьма.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица"
 
 
 
 
 
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