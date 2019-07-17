 Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица"

Об этом Сыроид написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Требование Президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица". (Статья 153 УК)", - считает Сыроид.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с просьбой провести в четверг, 18 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание ВР
По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки, президент хочет, чтобы депутаты одобрили его законопроекты о Высшем антикоррупционном суде, возвращении ответственности за незаконное обогащение и отсрочке для владельцев евроблях.
Теперь, поджав хвост, готовится к досрочным под крышей главного ПЕСика.
Их опускают на парашу, а они считают это вЯликим своим достижением!
Ну да....Сыроид права насчет извращенца...
испраупражняется в острословии..
Я таких даже и не вспомню.
Помирає старий єврей Мойша. Стоїть родина потираючи руки, в очікуванні поділу майна, а малий Шльома смикає його за комір сорочку і вимагає розповісти про рецепт чаю, який він заварював.
Мойша:
- Євреї! Не жалійте заварки!
Естественно теперь обозленные. ))
какие ей надеть трусы
с начесом потому что холод
или красивые вдруг секс
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Оксана в цирке не смеётся
не потому что не смешно
а потому что смех продляет
её бессмысленную жизнь
==
Живет во франции оксана
и на Монмартре кофе пьет
но круассан не помогает
убить тернопольский акцент
==
Когда оксану смыло за борт
Титаник мимо проплывал
её заметили и чудом
Оксана временно спаслась
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Оксана очень суеверна,
и на экзамен уходя,
кота едой она не кормит,
пусть будет кот её ругать
Я не Лермонтов, не Пушкин...
Да, странные у тебя кумиры
я не прихильник зе, і за нього не голосував, але тепер точно проголосую тільки за нього. хай там теж багато тварюк, але всі оці само, євро, ківщини--просто гандони ( не письменики)
До принятия присяги и первого пленарного заседания Рады нового созыва дупутаты выполняют свои обязанности в полном объеме.
Та невже?
А Зюзя сказал - разогнать! Все слыхали ! Неужели наконец-то начал читать законы и Конституцию?
Феерия
🤣🤣