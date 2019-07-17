 Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание ВР

Об этом он сказал в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.
Других деталей он не сообщил.
Напомним, Зеленский попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.
Ради победы над коррупцией, ради Украины.
Или БПП и Украине "ничего не должны"?
Поэтому в одном точно могу с тобой согласится- Порошенко не посадят! Просто не успеют. Мой прогноз- свалит практически сразу же, после вступления в должность нового генпрокурора.
P.S. Счастлив в браке; есть личный автотранспорт; не курю.))
К тому же я сам распустил ВР добавил дыбил...
А вообще, хороший ход - показать, как нынешнюю Раду волнуют важные законы как раз перед выборами. Ясно было, что никто никуда не придет и не проголосует.
24%
8%
...
ст. 2, п. 2
Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.
Кому не нравится - сдает мандат и свободен.
ані абіделісь
ані абіделісь
Твой призьів не что иное как клоунада: смотрите какой я хороший, а депутатьі, бяки, не хотят собраться поработать.
Парубию, впрочем, следовало бьі собрать - мобилизовать пооукраинспие сильі, зафиксировать отсутствующих как то бют и прочие опоблоки. И вьідать запрос в администрацию презедента: где подписанньій или ветированньій Закон о ТСК?