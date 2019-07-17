 В США внимательно следят за действиями Зеленского и ждут выхода отношений с Украиной на новый уровень, - помощник Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"У меня сложилось твёрдое убеждение, что в США верят Зеленскому, а ведь американцев убедить очень непросто. Мне кажется, открытость и искренность Президента, желание, в первую очередь, оставаться человеком очень импонируют американцам. Наши партнёры рассчитывают, что отношения с Украиной выйдут на новый качественный уровень, об этом говорилось на всех встречах. В США также находят отклик мирные инициативы Президента Зеленского", - сказал он, рассказывая о своем недавнем визите в США 10-11 июля, куда также ездил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Ермак отдельно отметил звучавший акцент на поддержку Украины по всем направлениям.
"Была высказана заинтересованность в построении отношений с президентом Зеленским, переданы поздравления и ожидания. В США внимательно следят за действиями Президента, его шаги находятся в центре внимания, в том числе, поездки по стране, общение с различными чиновниками", - указал он.
Помощник Зеленского рассказал, что во время встреч обсуждал ряд ключевых вопросов, касающихся отношений между странами, а также детали будущего масштабного официального визита Зеленского в США.
"У меня был ряд встреч, в том числе совместные встречи с Александром Данилюком. Одной из них была встреча в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом", - отметил Ермак.
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!)))
Сколько бы ты ни флудил.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
Методы пороботныx и кремлядей идентичны - брехать, да и цели тоже - захомутать народ для его стрижки и дойки.
Очень эффективный приступ к выстраиванию отношений с США "на качественно новом уровне" - боюсь, что этот уровень может оказаться очень кислым.