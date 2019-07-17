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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2176) США (15126) Ермак Андрей (3)

 В США внимательно следят за действиями Зеленского и ждут выхода отношений с Украиной на новый уровень, - помощник Президента

Открытость президента Украины Владимира Зеленского импонирует представителям властей США, там с нетерпением жду его визита и выхода украинско-американских отношений на новый качественный уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"У меня сложилось твёрдое убеждение, что в США верят Зеленскому, а ведь американцев убедить очень непросто. Мне кажется, открытость и искренность Президента, желание, в первую очередь, оставаться человеком очень импонируют американцам. Наши партнёры рассчитывают, что отношения с Украиной выйдут на новый качественный уровень, об этом говорилось на всех встречах. В США также находят отклик мирные инициативы Президента Зеленского", - сказал он, рассказывая о своем недавнем визите в США 10-11 июля, куда также ездил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Ермак отдельно отметил звучавший акцент на поддержку Украины по всем направлениям.

"Была высказана заинтересованность в построении отношений с президентом Зеленским, переданы поздравления и ожидания. В США внимательно следят за действиями Президента, его шаги находятся в центре внимания, в том числе, поездки по стране, общение с различными чиновниками", - указал он.

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Помощник Зеленского рассказал, что во время встреч обсуждал ряд ключевых вопросов, касающихся отношений между странами, а также детали будущего масштабного официального визита Зеленского в США.

"У меня был ряд встреч, в том числе совместные встречи с Александром Данилюком. Одной из них была встреча в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом", - отметил Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/n3138022
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро настанет время, когда за фразу "я голосовал за зелю", будут бить, возможно даже ногами.
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Я таке чув, тiльке про партiю Свинорилого ))))))
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Ти тільки що визнав, що порохобот- лайно!
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!)))
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Скоро настанет время, когда за фразу "я голосовал за зелю", будут бить, возможно даже ногами.
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Я таке чув, тiльке про партiю Свинорилого ))))))
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Боты ЗЕдауны слетелись как мухи на дерьмо
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Ти тільки що визнав, що порохобот- лайно!
Ти засмучуєш Петра Олексійовича!)))
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"свинорылый" уже давно "стефанчук", лакей лакея в ВР.
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ПОПа и ПЕСины от расплаты не уйдут за украденное у воюющей Армии и у народа Украины.
Сколько бы ты ни флудил.
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Такой же риторикой на русне мобилизовывали драть зад за большевистскую ср*нь.

Методы пороботныx и кремлядей идентичны - брехать, да и цели тоже - захомутать народ для его стрижки и дойки.
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"открытость зеленского импонирует представителям властей США" типа голый без штанов и на рояле? Эксгибиционизм (лат. exhibeo - выставлять, показывать) - отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.
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Развлекайтесь, порохоботные, показывайте людям брехливое нутришко тех, кто гавкает на Зе и лайкает за Пе.
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Штаты, в лице ФБР имеют Бенины бейцы в тисках. А Беня имеет надетого на свою руку клоуна. Такая вот интересная цепочка.
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цепочка, но слепленная из полуфактов и зеленофобских соплей т.е. - обычная порохоботская брехня.
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Легкомысленное заявление о необходимости смены посла в США в сочетании с детским лепетом о том, что кем его заменить, пока сами не знают, не вызовет большого энтузиазма в США; да к тому же и МИД Украины в полном раздрае, и Минобороны - никто просто не понимает, чего еще дальше можно ждать…
Очень эффективный приступ к выстраиванию отношений с США "на качественно новом уровне" - боюсь, что этот уровень может оказаться очень кислым.
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До нового рівня не багато залишилось. Зараз Зе-команда проб'є одне, два нових дна і ми там.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ США внимательно следят за действиями Зеленского и ждут выхода отношений с Украиной на новый уровень, - помощник Президента
 
 
 
 
 
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