EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 За рубежом
  1511  37
Материалы по теме:
Все про:Песков (942) Россия (73336) Боинг-777 Malaysia Airlines (985)

 Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков

Россия не считает объективным международное расследование катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом. В Москве уверены, что российской стороне отказали в участии в расследовании.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Как вы знаете, наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно. Мы не считаем это следствие объективным", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что российская сторона с самого начала предлагала совместную работу для установления виновных в этой трагедии.

"России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективного результаты такого следствия без участия нашей стороны", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: РФ постоянно препятствует Международной следственной группе в расследовании крушения MH17, - Зеркаль. ВИДЕО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Читайте также: Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также читайте: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3138020
 
 
 Топ комментарии
 
что то не помню что бы обвиняемый принимал участие в расследовании в качестве дознавателя.У рашкованов просто кончились аргументы еще в 15-м году.Летчик Волошин,диспетчер испанский,два штурмовика,алмаз-антей и дедушка рассмотревший на высоте 10км веснушки на лице пилота боинга.Отрицалово это стиль государства-гопника
 показать весь комментарий
 
А Росія - це що? Це де? Це якась помилка.
 показать весь комментарий
 
Чікатило теж не вважав розслідування об'єктивним.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что то не помню что бы обвиняемый принимал участие в расследовании в качестве дознавателя.У рашкованов просто кончились аргументы еще в 15-м году.Летчик Волошин,диспетчер испанский,два штурмовика,алмаз-антей и дедушка рассмотревший на высоте 10км веснушки на лице пилота боинга.Отрицалово это стиль государства-гопника
 показать весь комментарий
 
 
Умом рассею не понять,
Аршином общим - не измерить.
(зарифмувати далі - легко).
 показать весь комментарий
 
У них усть показания погибшего пилота ..... И видео пролетавшего мимо тракториста из лугандона!Росія не вважає об'єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2684
 показать весь комментарий
 
 
А расея - архивор
не признАет приговор
хоть в крови по локоть лапы
"то не мы", - вопят кацапы Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков - Цензор.НЕТ 1151
 показать весь комментарий
 
 
да этот Песков иногда такую пургу метет Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков - Цензор.НЕТ 3829 что даже моль дохнет....ой,пардон.)(уйло дохнет
 показать весь комментарий
 
 
расиськая правовая система построена на принципе "Ваши доказательства, не доказательства"..
 показать весь комментарий
 
 
Они так называют одну страну-помойку между Украиной и США. Там обитают дикие племена русни. У них еще фюрер - *****.
 показать весь комментарий
 
 
угу. Там еще болота есть. И тундра. Была еще тайга, но ее всю у них китайцы скрымсдили.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи ніколи не визнають свій злочин.
 показать весь комментарий
 
 
А как можно проводить расследование против Гитлера с Мюллером.....??
 показать весь комментарий
 
 
а чем думает засраный туалетный ершик писькофф нам вообще не интересно!!!
 показать весь комментарий
 
 
это он тренируется произносить последнее слово в суде. не обращайте внимания.
 показать весь комментарий
 
Странно было бы отвезти Гиркина в Гаагу. Здесь я бы удивился. То, что Песков говорит, было изначально предсказуемо.
 показать весь комментарий
 
150%.... Что еще мог Песков сказать? Это не мы и мы не верим в ваши расследования. Интересно лишь зачем весь мир периодически призывает Россию признать результаты. Такой политический пиар. Все знают, что никто ничего признавать не будет. Но все продолжают упорно призывать.... этот мир удивителен.
 показать весь комментарий
 
 
"Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что российская сторона с самого начала предлагала совместную работу для установления виновных в этой трагедии", - ага, хотели они совместной работы... чтобы мешать следствию и подсовывать свои вонючие фейки.
 показать весь комментарий
 
они ж утверждают что они тут не при чем, на каком основании их к следствию подпускать
 показать весь комментарий
 
Преступник вообще редко считает расследование против него объективным.....
 показать весь комментарий
 
 
"российская сторона с самого начала предлагала совместную работу для установления виновных в этой трагедии." На каком юридическом основании?
 показать весь комментарий
 
"...Россия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков..." - вообще пох&й, - snoopy1
 показать весь комментарий
 
Сколь верёвочка не вейся,а совьёшься ты в петлю. В.С.Высоцкий.
 показать весь комментарий
 
 
Чікатило теж не вважав розслідування об'єктивним.
 показать весь комментарий
 
 
разве фашисті не були проти створення такої групи?
 показать весь комментарий
 
Адвокаты защиты имеют право ознакомится с делом.
 показать весь комментарий
 
Залізобетонні докази--должна бить -бумажка фактическая..броня
як говорив проф.Преображенский
 показать весь комментарий
 
С какого такого хрена расейка должна была принимать участие в расследовании? Мания величия?

 показать весь комментарий
 
Вот если следствие показало хвостовую часть ракеты, с автографом "кровавого пастора", да еще и набитую визитками Яроша, вот это было бы объективно!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не считает объективным международное расследование по MH17, - Песков
 
 
 
 
 
 вверх