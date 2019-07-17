EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  862  53
Все про:опрос (1718) СНГ (387) социология (407) Европейский союз (16)

 Почти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос

Около 60% граждан Украины поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Если бы в настоящее время проходил всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то 60,8% опрошенных проголосовали бы "за". При этом на западе Украины вступление в ЕС поддерживают 77,2%, на севере – 62,3%, в центре – 58,9%, на востоке – 53,5%, на юге – 48,7%, а на Донбассе – 37,5% респондентов.

В то же время против вступления страны в Евросоюз проголосовали бы 17,2% опрошенных. В частности, наибольшее число противников вступления в ЕС на Донбассе – 33,3%, на юге таковых 30,6%, на востоке страны – 25,5%, в центре – 15,2%, на севере – 10,3% и на западе – 7,6%.

При этом не принимали бы участие в таком референдуме 9,2% респондентов, а затруднились ответить – 12,8%.

Вместе с тем, поддержка среди граждан Украины восстановления и укрепления экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и остальными странами СНГ существенно меньше, чем у варианта вступления в Евросоюз.

Читайте также: 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС

Так, если бы сейчас проходил всеукраинский референдум по вопросу восстановления и укрепления экономических отношений со странами СНГ, позитивно проголосовали бы 26,7% респондентов, тогда как 46,4% высказались бы против, еще 11,2% не принимали бы участие в таком волеизъявлении, а затруднились ответить 15,7%.

В региональном разрезе больше всего поддерживают укрепление экономических отношений Украины со странами СНГ на юге, Донбассе и в востоке Украины (43,3%, 39,6% и 38,2% соответственно). Сторонников подобной интеграции в центре Украины 34,9%, на севере – 18,1%, а на западе - 9,2%.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.

Напомним, что ранее Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым четыре политические партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" уверенно проходят в Верховную Раду следующего созыва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3138018
 
 
 Топ комментарии
 
І ці 27 % виборці Зеленського.
 показать весь комментарий
 
Портнов его поймали 2 года назад ! Дешевый пиар для зедебилов,он даже уже осужден.
 показать весь комментарий
 
Нічому людей війна не вчить..
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Расслабон закончился, умеют работать, когда захотят: СБУ поймала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 "Бук" https://focus.ua/ukraine/434869-sbu_poimala_voditelia_avtotiagacha_perevozivshego_sbivshii_mh17_buk?fbclid=IwAR1DSBjH4kkMuitZKFR7m1RB8avw5klCG8u_IVe0dxupgSrMgav5RYk-CuI
 показать весь комментарий
 
Портнов его поймали 2 года назад ! Дешевый пиар для зедебилов,он даже уже осужден.
 показать весь комментарий
 
 
А шо, разве это не Баканов его сегодня поймал? Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування - Цензор.НЕТ 8560
 показать весь комментарий
 
Нічому людей війна не вчить..
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
 показать весь комментарий
 
 
Помиляєтесь, майже вся західна Україна голосувала за зеленського, але при цьому ми хочемо до ЄС і НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
если тебе 3 месяца будут рассказывать, что твой папка изнасиловал твою мамку в извращенной форме, и ты появился на свет, ты его все равно начнешь ненавидеть. 4 месяца биомассу насиловали со всех Г+Г каналов-результат.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России...." А.Дугин 2018
 показать весь комментарий
 
 
это не 3 месяца. все началось в 15-ом, строго по сценарию...
на 1 апреля 15-го в привате вскрыли финансовую пирамиду. 16 ноября 15-го премьера слуги...
решение принималось в апреле-мае 15-го... заговор с тех пор.
сбу прошляпило этот фронт
 показать весь комментарий
 
Ну як можно голосувати за Зеленського, який перетворює Україну в малоросійську губернію, і одночасно хотіти в ЄС і НАТО?!
 показать весь комментарий
 
А решта 73% - ті, що проголосували за П Рошенка. Почти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос - Цензор.НЕТ 8262
 показать весь комментарий
 
 
ви вже визначтеся з цифрами, виходить риги і їхні виборці - за євросоюз? а то ваші пости більше схожі на діагноз.
 показать весь комментарий
 
у Зеленского более 50%, 27% соответствует рейингу Порошенко иего дружбаном из жОпаблока.
 показать весь комментарий
 
В народних казках, зазвичай, кожен третій дурень.
 показать весь комментарий
 
 
обеденение со сранами СНГ - ЗВУЧИТ КАК ТО ПО ДИБИЛЬНОМУ
 показать весь комментарий
 
 
как-то по зебильному.
"нет, ну жили же вместе как-то в СССР" - из тех кто так так говорит уверен что на 95 процентов не покидали Украину чтобы столкнуться с "русским миром". Или "советским".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Из ссср вьішли порошенки. Пора их туда вернуть
 показать весь комментарий
 
 
Иди на йух, кремлевская мразь, электорат Пороха весь за Европу, вы задрали твари зеленожопые уже всех здесь!
 показать весь комментарий
 
 
А ты откуда вышел лишенец? Неужели из инстаграмма?
 показать весь комментарий
 
Не так страшні свати як мародери, квадрупед
 показать весь комментарий
 
А шарий, клюев и портнов боялись "мародера"? А теперь при Сопле Зеленой полезли в Украину. Тогда пусть лучше будет "мародер".
 показать весь комментарий
 
 
Всі ці "опитування" мало чого варті... Але цікаво було б поглянути, які результати дало б включення у число опитуваних тамженаших українців з непідконтрольних територій.
 показать весь комментарий
 
схоже на правду...бо майже 30%- це завезені в Україну кацапи та їхні переопилені нащадки, яким місце не у вільній державі, а в рідному мордорі під бєрьозками з балалайкою та боярою "на розлів" з автомату...Якого хріна сидіти тут, якщо ностальгують по кремлівському карлику та самодержавством? валіза-вокзал-парашорда...Напрямок відомий..Але ця нація буде паскудити там, де живе, псуючи життя оточуючим, і дідька лисого на родіну свою виїде
 показать весь комментарий
 
Это только те, что чистосердечно признались.
 показать весь комментарий
 
Угадайте, зеленая дрысня, за кого этот лупоглазый мальчик?

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред.
СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро.
На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.
10 июля с письмом для президента Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля.
Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина, которым руководил ныне подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский. Это подсчитали в DT.ua.
В то время Разумков был директором организации "Украинская политконсалтинговая группа".
Как пишет журналист Валентина Самар в статье "Дело Вышинского как зеркало войны", на страницах РИА Новости Украина Разумков появлялся не просто как один из тех, о ком писало агентство: они якобы совместно "организовывали новости".
По словам журналиста, ей была поставлена задача выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон, и кто получал деньги за создание антиукраинской подрывной пропаганды.
"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам"
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, є данні скільки європейців підтримають вступ Украіни до Євросоюзу?
 показать весь комментарий
 
Давно пора закрепить курс на Запад через референдум. Может тогда любители всякого русского мира успокоятся, против общего волеизъявления уже не попрешь и хунтой не назовешь.
 показать весь комментарий
 
 
Курс на Запад уже закреплен в Коституции,зачем нужны референдумы
 показать весь комментарий
 
 
Затем, чтобы ни один фанат "братских народов" не мог сказать "а у меня не спрашивали"
 показать весь комментарий
 
при зе я как то не совсем уверен в честности результатов подобных референдумов
 показать весь комментарий
 
 
А я уверен, по крайней мере сфальсифицировать волеизъявление 20 млн людей гораздо сложнее, чем например подкупить 300 депутатов, из которых человек 200 уже будет из партии Зеленского.
 показать весь комментарий
 
А проти Конституції, значить, де законодавчо закріплено курс на Захід папрьош...а референдум можна й так провести, що 73% будуть за вступ у Росію...ну і територіальний розкол, звичайно...
 показать весь комментарий
 
Референдум. Це нас привчають до зміни Конституції? А в цифри не вірю. Занадто часто вони брешуть. Як би не ненавиділи Пороха, а в впасти в обійми до кацапів, мало бажаючих знайдеться.
 показать весь комментарий
 
27 % могут идти в рашку-говняшку. Попуиного ветра в горбатую спину
 показать весь комментарий
 
27% ось вам кількість ватанутих любітелів совка.
 показать весь комментарий
 
дурнів обіцянками кормлять і вони думають, що щось вирішують. який нафік євросоюз? кому ми впали голодранці? я не хочу не в кацапію не в єврейський союз. мені моя країна подобається.
 показать весь комментарий
 
Обязательно нужно куда-то вступить! Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування - Цензор.НЕТ 3377
Хоть в дерь-мо.
 показать весь комментарий
 
прикольно, а порохоботы орут низзя референдум!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос
 
 
 
 
 
 вверх