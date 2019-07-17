 Почти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Если бы в настоящее время проходил всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то 60,8% опрошенных проголосовали бы "за". При этом на западе Украины вступление в ЕС поддерживают 77,2%, на севере – 62,3%, в центре – 58,9%, на востоке – 53,5%, на юге – 48,7%, а на Донбассе – 37,5% респондентов.
В то же время против вступления страны в Евросоюз проголосовали бы 17,2% опрошенных. В частности, наибольшее число противников вступления в ЕС на Донбассе – 33,3%, на юге таковых 30,6%, на востоке страны – 25,5%, в центре – 15,2%, на севере – 10,3% и на западе – 7,6%.
При этом не принимали бы участие в таком референдуме 9,2% респондентов, а затруднились ответить – 12,8%.
Вместе с тем, поддержка среди граждан Украины восстановления и укрепления экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и остальными странами СНГ существенно меньше, чем у варианта вступления в Евросоюз.
Так, если бы сейчас проходил всеукраинский референдум по вопросу восстановления и укрепления экономических отношений со странами СНГ, позитивно проголосовали бы 26,7% респондентов, тогда как 46,4% высказались бы против, еще 11,2% не принимали бы участие в таком волеизъявлении, а затруднились ответить 15,7%.
В региональном разрезе больше всего поддерживают укрепление экономических отношений Украины со странами СНГ на юге, Донбассе и в востоке Украины (43,3%, 39,6% и 38,2% соответственно). Сторонников подобной интеграции в центре Украины 34,9%, на севере – 18,1%, а на западе - 9,2%.
Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.
Напомним, что ранее Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым четыре политические партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" уверенно проходят в Верховную Раду следующего созыва.
Це ж без врахування Криму та дамбасу..
А так би всі 50 % рашконутих мали б.
вас ****..и
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России...." А.Дугин 2018
на 1 апреля 15-го в привате вскрыли финансовую пирамиду. 16 ноября 15-го премьера слуги...
решение принималось в апреле-мае 15-го... заговор с тех пор.
сбу прошляпило этот фронт
"нет, ну жили же вместе как-то в СССР" - из тех кто так так говорит уверен что на 95 процентов не покидали Украину чтобы столкнуться с "русским миром". Или "советским".
15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан его главред.
СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро.
На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.
10 июля с письмом для президента Зеленского от матери Вышинского приехал главред радио Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Суд состоится 19 июля.
Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков с начала российской агрессии против Украины в 2014 году и по май 2018-го упоминался в 385 материалах пропагандистского агентства РИА Новости Украина, которым руководил ныне подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский. Это подсчитали в DT.ua.
В то время Разумков был директором организации "Украинская политконсалтинговая группа".
Как пишет журналист Валентина Самар в статье "Дело Вышинского как зеркало войны", на страницах РИА Новости Украина Разумков появлялся не просто как один из тех, о ком писало агентство: они якобы совместно "организовывали новости".
По словам журналиста, ей была поставлена задача выяснить, кто авторы 72 публикаций, которые квалифицированы обвинением по делу Вышинского как нарушающие закон, и кто получал деньги за создание антиукраинской подрывной пропаганды.
"Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии Слуга народа и потенциальный кандидат на должность председателя Рады. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и подведения политических итогов недели по пятницам"
Хоть в дерь-мо.