 Майор полиции, вымогавший ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Майор полиции требовал от местного коммерсанта ежемесячную взятку за непрепятствование предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника рядом с райотделом полиции после получения взятки - 15 тысяч гривен наличными и талонов на горючее на такую ​​же сумму.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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