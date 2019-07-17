 Майор полиции, вымогавший ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Майор полиции требовал от местного коммерсанта ежемесячную взятку за непрепятствование предпринимательской деятельности.
Правоохранители задержали злоумышленника рядом с райотделом полиции после получения взятки - 15 тысяч гривен наличными и талонов на горючее на такую же сумму.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Но не понимаю.
А почему у нас коррупцией занимается СБУ, а не внутренняя безопасность МВД?