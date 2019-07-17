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 Майор полиции, вымогавший ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задержали на взятке начальника сектора одного из райотделов Нацполиции в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Майор полиции, вымогавший ежемесячную дань в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ 01

Майор полиции требовал от местного коммерсанта ежемесячную взятку за непрепятствование предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника рядом с райотделом полиции после получения взятки - 15 тысяч гривен наличными и талонов на горючее на такую ​​же сумму.

Майор полиции, вымогавший ежемесячную дань в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР. ФОТО

Майор полиции, вымогавший ежемесячную дань в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ 03
Майор полиции, вымогавший ежемесячную дань в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ 04

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138015
 
   
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Ну зачем задержали? А кто Авакяна кормить будет? Вы думаете глава МВД будет жить на одну зряплату?
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Аваківська ОЗУ. Сьогодні в ночі садисти ОЗУ патрульної поліції в Кропивницькому до смерті закатували 51 річного військового пенсіонера, батька двох дітей. Керував катуванням командир роти Заніздра..якого потрібно було звільнити це давно. Забили чоловіка дубінками.
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А сколько по всей стране таких мразей-крышевателей бизнеса,больше всего в ведомстве ревы,там обороты колоссальные.
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Потому что вымогают как и рекетиры у тех кто не пожалуется . сами нарушают и бизнес незаконный . попадаются в основном когда уже берега попутают и начинают требовать такие суммы . что легче на х.. послать и закрыть дело . когда уберут всю эту казуистику мешающую тогда и пропадут все крышеватели . но этого не будет кто же себя лишит кормушки. бешенный грузин насчёт этого у себя очень хорошо сделал
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Не, ну все правильно и хорошо.
Но не понимаю.
А почему у нас коррупцией занимается СБУ, а не внутренняя безопасность МВД?
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Внутренняя безопасность в отделе подчиняется начУВД который ставит на должность нач ГОВД или РОВД те в свою очередь на должности у себя ставят своих . объяснять дальше? У меня как то знакомый мент поехал к нач УВД пожаловаться . что его выкинули с очереди на квартиру где он был 3 или 5 и документы все что собирал потерялись неожиданно . тот ему в глаза 1 комната 2 шт зелёных . если нет то какого хера ты ко мне приехал
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайор полиции, вымогавший ежемесячную "дань" в размере 30 тыс. грн, задержан на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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