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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2176) назначение (1440) Чалый (428) Ермак Андрей (3)

 Украинско-американские отношения должны отражать позицию Президента, - помощник Зеленского о смене посла в США

Смена посла Украины в США нужна для перезагрузки отношений между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Я полностью поддерживаю это решение (о смене посла Украины в США. – Ред.). Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию Президента Зеленского. Украина должна стать для США взаимовыгодным стратегическим партнёром. В этом залог нашего успеха, и у нас для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание. Естественно, что это всё предполагает другого человека на месте посла Украины в США", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента

Ермак указал, что сейчас идет работа над поиском нового украинского посла в США.

"Президент очень внимательно относится к выбору кандидатур. Он не принимает хаотических решений. Президент по всем ключевым назначениям предпочитает, помимо полученной информации, провести личную встречу, понять для себя, что это за человек, уровень его профессионализма, мотивации", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3138010
 
   
 Топ комментарии
 
и че за позиция у зебила? голову в песок жопой к Бене?
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По Чалому все понятно - недостаточное отстаивание интересов папы Бени в свете Делаверского суда над ним. Другого логического объяснения нет. Или кто-то объяснит, чем хреновый нынешний посол-патриот в США с громадным опытом работы и кто его заменит с большей пользой для Украины, а не для папы Бени?
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и че за позиция у зебила? голову в песок жопой к Бене?
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"Украинско-американские отношения должны отражать позицию Президента"(c)вазелин...
Идиёт!(с)
Украинско-американские отношения должны отражать интересы Украины и её народа!
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По Чалому все понятно - недостаточное отстаивание интересов папы Бени в свете Делаверского суда над ним. Другого логического объяснения нет. Или кто-то объяснит, чем хреновый нынешний посол-патриот в США с громадным опытом работы и кто его заменит с большей пользой для Украины, а не для папы Бени?
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Kozak_Vasil
и че за позиция у зебила? голову в песок жопой к Бене?
Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 230

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интересно, а кого он из двух он считает НЕ президентом?....
наверно трампа )))))))))))))
мне казалось - президентОВ. но у зели иное мнение))))
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​Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране Самым значимым событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на его пресс-конференции с российскими журналистами о том, что Украина фактически признала: инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева, передает "Радио Свобода". Эту фразу Путин произнес примерно в полдень по Осаке 29 июня. С тех пор прошло более полумесяца. Никакого опровержения со стороны Владимира Зеленского этого утверждения, меняющего всё в понимании войны Украины и России и в отношении к ней окружающего мира, не последовало. Да и как оно могло прозвучать, если Путин просто ученически повторил формулу самого Зеленского? Вспомните драматическую сцену «дебатов» на стадионе, когда Зеленский обвинил своего оппонента Петра Порошенко: «Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы». Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский. Более того, Зеленский откровенно выступил на стороне кремлевских агрессоров в своём конфликте с украинским Министерством иностранных дел по поводу захваченных украинских моряков. Путин, не исключено, планирует завершить этот спор славян эффектным предвыборным ходом, вернув моряков за день-два до выборов признавшим вину Украины политикам, Медведчуку или Зеленскому, - пишет Андрей Пионтковский для Радио Свобода. «Возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины Вся предвыборная кампания Зеленского построена на его позиционировании себя как кандидата «партии мира», которая борется с некоей партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии объявлялись войной, развязанной Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское сознание почти всеми украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролируются или Виктором Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами. Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное влияние на Зеленского и его ближайшее окружение. Украинцам целенаправленно внушаются две идеи. Первая: все предыдущие 5 лет в Украине у власти оставалась кровожадная «партия войны», а сейчас вы должны голосовать за гуманную «партию мира». Вторая: то, что происходит в Украине, - это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой. Этот дискурс - «альфа и омега» российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский добавил еще один кремлевский тезис - о заинтересованности США в разжигании гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций. Торжествующее «Украина признала!» Путина на G20 - это зачитанный им акт капитуляции Украины в информационной войне с Россией. Свою информационную и психологическую победу Кремль торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш - привести в Раду капитулянтское большинство. В Украине есть капитулянтское прокремлевское меньшинство (может быть, до 20%), но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции «Коллективный Зеленский». Информация, которую мы получаем о людях, внесённых командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийный списки, подтверждает, что они не мифические «слуги народа», но либо слуги Коломойского и других олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы, невероятная математическая комбинация - капитулянтское меньшинство населения Украины будет представлено в Раде большинством депутатов. Это большинство создадут невнятная партия неизвестных «слуг» + откровенно пророссийская партия Медведчука-Бойко-Рабиновича. Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре президентских выборов за Бойко (Медведчука), дисциплинированно проголосовали во втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух частей: патриотической и капитулянтской. Капитулянтская автоматически вернется на выборах в Раду к Медведчуку. Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля очарованную им часть патриотического электората. А получив большинство в Раде (и тем самым - рычаги власти в парламентско-президентской республике), он сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чём горячо убеждают своих кремлевских кураторов профессиональные украинские холуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу. Зеленский единственный из своей команды, кто продолжает время от времени делать какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам маркеры: «Я свой!» Помните, например, его ответ на угрозу Путина предоставить паспорта всем украинцам? Я даже знаю, какой именно кремлевский жулик написал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока срабатывает. Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране. В Украине, в которой все ветви власти - пост президента, Рада, суды, пресса - контролируются капитулянтским триумвиратом Зеленский-Коломойский-Медведчук. Я знаю, с какими проклятьями обрушатся на меня сейчас Свидетели Владимира. Мне не привыкать. 20 лет назад в ходе другой избирательной кампании я сказал: «Путинизм - это война, это - информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм - это контрольный выстрел в голову России». До сих пор участники российской сислибовской клаки не могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские «полезные идиоты» прозреют, надеюсь, значительно быстрее: не за годы и десятилетия, а за недели и месяцы. Напомню свою позицию по минским соглашениям. Правду повторять легко и приятно, и она была высказана мною сразу же после заключения этих соглашений: «Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое перемирие и фиксация новой, более выгодной для Кремля линии разделения сторон. Всё остальное из области ненаучной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности Украины (без Крыма, разумеется) - тот крючок, на который после провала своего амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвесить украинское руководство. Кремлевской ловушке можно противопоставить только последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма: это временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная ответственность за то, что там происходит, - политическая, экономическая, гуманитарная - лежит на оккупационных властях агрессора. Моральная и юридическая обязанность украинского государства - обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление территориальной целостности, в единое политическое пространство - это всё игра на Путина. Никуда он с Востока Украины не уйдет. Очень простой вопрос - границу он отдаст? Никогда. Своих вежливых профессиональных зеленых человечков, и свору моторыл, гиви, и прочих бабаев уберет? Нет. Он захватил эти территории и намерен втолкнуть их как раковую опухоль в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю территорию страны, блокирования европейского вектора ее развития… Стратегия Путина - задушить Украину не обязательно военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность. Украинская армия не может побеждать в наступательных операциях многократно превосходящую ее в ресурсах (людских и материальных) российскую армию. После прекращения огня надо заявить об отказе Украины решать проблему освобождения Донбасса и Крыма военным путем и нацелить ВСУ на стратегическую оборону вдоль новых линий размежевания с силами агрессора. Эта задача вполне по силам украинской армии. И, наоборот, для Кремля попытки нового наступления, дальнейшего расширения оккупированной территории, преодоления украинской обороны будут стоить очень дорого. Как в масштабах человеческих потерь, неприемлемых для российского общества, так и в экономическом ущербе от резко ужесточившихся в этом случае санкций". Что можно к этому добавить через четыре с половиной года? Да, пожалуй, только одно - несколько упомянутых выше доведенных до отчаяния трактористов и шахтеров были «убраны» российскими спецслужбами в результате внутренних разборок. Как было сорвано Москвой первое перемирие через день после подписания соглашений - так же срывались и десятки других. Включая недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения огня необходима демилитаризованная зона около 100 километров вглубь оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами. Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности» требуются постоянное напряжение на линии разделения и новые потери с обеих сторон. Империи не нужен какой-то новый лакомый кусочек территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией. Путинская интерпретация Минских соглашений (без выполнения Россией взятых на себя обязательств) усиленно навязывалась Киеву в 2015-2016 годах в том числе и с уча
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"Украинско-американские отношения должны отражать позицию Президента"

...
Дует з Трампом на роялі?
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Интересно какая позиция была у Фирташа,а какая сейчас у Коломойского? Было бы хорошо если бы у них были честные деньги,тогда отношение Америки и Украины были бы прозрачнее.
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Беня уже откровенно гонит на американцев и поет оды раше и Яныку. Пример Фирташа Беню очнь испугал
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Россия любит преданных (кто один раз попробовал ну типа сМрозил)
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А в чем новизна отношения нового презика к США?
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Корсунский
А в чем новизна отношения нового презика к США?
Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 8150

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им хочется в паРашу",чё тут не ясного?!
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А що тут шукати? в 95 кварталі є група напівголих дівах на підтанцовках. В самий раз в посольства розіслати. 95 квартал розбігся по державних установах, дівахам харчуватися ж треба.
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т.е. позиция вазелина в отношениях с США будет отличаться от позиции пороха?
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...и украинского народа. Зато будет отражать позицию бени.
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Да скорее всего это была провокация. Но не со стороны Украины а со стороны Порошенко что бы сорвать выборы, И сколько бы порохоботы не истерили бы ответственность полностью и окончательно ляжет на Потрошенко и его козлов - Муженко и прочих.
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Моя ты красота! Отгадай загадочку. Гугл-переводчик неправильно перевёл с русского и получилось: «…порівняння з Стать Згодом…». Об чём речь?
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Да скорее всего это была провокация. Но не со стороны Украины а со стороны Порошенко что бы сорвать выборы/взволнованно спешит пересказать догадки раши тудєй израильский флажок.В ответ сообщаем не догадки а факт. Вождь флажка гнида, **** и хряк-мародёр. /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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Miroslav Veresyuk

Я думав, що вже бачив все!

Я думав, що вже бачив все,

Ніхто нічим вже не здивує!

Та блазень новий «спіч» несе,

Про те, як він усіх люструє!

Невіглас, неук, дилетант,

Що членом грав нам на роялі!

Оголосив усім Гідрант,

Як він рулити буде далі.

Люструє для початку тих,

Хто спас державу від розрухи!

А він, в той час, сміявся з них,

І з нас і з України-шлюхи!

Мабуть, на черзі потім ті,

Хто захищав наш мир і спокій!

Чому ми дурні в цім житті?

І головне питання - ДОКИ?

https://site.ua/miroslav.veresyuk/21369-ya-dumav-scho-vje-bachiv-vse/
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Всё правильно , Чалый , сидя в США, был не столько послом сколько смотрящим ..
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оо так это меняют смотрящего??? вы так откровенны ))))))))
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Від часів овоща у вас зебілів всі смотрящі??? вИ зеДЕБІЛИ!!!
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Оголосіть будь ласка всі позиції преза, бо є сумнів в тому що вони, позиції, кожного дня по різному звучать!!! І коли воно, зелене непорозуміння сам скаже в звернені до народу!!!
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Які там відносини. Зєлєнскім навіть угорці підтираються,а хто тепер їх в стійло зажене ?
Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 7294
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А позиция ...резидента украинофоба ЗЕбила это что капитуляция на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши .
Так о каких тогда можно говорить украинско-американских отношениях.... США хватит и амерекано - российских отношений а если что и надо поговорить про колонию Новроссию -пиндосию бывшею Украинскую державу так это можно обсудить с её метрополией с кремлёвскими фашистами кровавого маньяка )(уйла.. Да впрочем тогда и говорить об этой ставшей кацапской колонии будет не о чем и незачем.
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То яка ж ПОЗИЦІЯ у презЕдента? Що за таємниці? Ця позиція має відношення до захисту інтересів України?
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Хоть бы раз рот открыл и рассказал.что за позиция...Беня рулит.он позицию будет "ставить",типа того.Вы мне всё имущество "непосильно нажитым трудом в Айдахо и Оклахоме легализируйте а я вам тута порул.И шоб никаких "ништяков" в штатах в будущем не находили.Заначка знаете ведь,на черный день..
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Hot news:
Слёзы мешают мне ГАВАРИТЬ - КАЛОмойский под следствием ФБР, а Зеля его сообщник и поддельник в деле ограбления уставного фонда Привата и последующего шантажа Нацбанка дефолтом. Зеля получил 41 млн. USD от КАЛОмойского на свои офшорные счета, которые кстати известны и не только ФБР.
А смысл так-ОЙ - если Зеля будет любезничать с кацапьём и сепарами штаты его просто сожрут, причём без соли. Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 6432

Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 6279
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наслаждаюсь визгом порохотварей))))))))))))))))))))))
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"позицию Президента Зеленского" в этом словосочетании из 3х слов 2 ошибки. 1. нет "позиции" 2. два следующих слова с большой буквы! оценка 1. бабу Риму вызвать в школу.
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Блин, сначала нашли бы подходящего человека и его назначили, а потом уже всю эту мутотень разводили. Уволить, сместить, обругать, грозить - это любой дебил может. А вот нужных квалифицированных людей подобрать и назначить - это тебе не фунт изюма.
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Ну а як же! Тепер діло за малим - зібрати консиліум із видатних психіатрів і таки спробувати знайти оту саму "позицію" пана Зеленського. А може у Портнова запитати, чи у Андрюхи - в них завжди ідейка знайдеться. Стефанчук, знову ж таки - може якусь "позицію" підкинути - в них же "для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание (хто б сумнівався?). Було би смішно, та ось факт: представником у ЕС, послом України у Брюсселі вони призначили ...Володимира Литвина! Того самого!!! Чекаємо кандидатуру посла у США.

https://ukranews.com/ua/news/642481-kandydatom-na-posadu-postpreda-********-v-yes-ye-volodymyr-lytvyn-zmi
Ой щось здається, що пан Зеленський був великим оптимістом, коли запевняв, що йде на цілий один термін - тільки варіанти різні: підсрачник імпічмент, звільнення за неспроможністю виконувати службові обов'язки, Майдан, арешт за державну зраду...
Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 7394 Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 7394 Українсько-американські відносини мають відбивати позицію Президента, - помічник Зеленського про зміну посла в США - Цензор.НЕТ 7394
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинско-американские отношения должны отражать позицию Президента, - помощник Зеленского о смене посла в США
 
 
 
 
 
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