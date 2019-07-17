 Украинско-американские отношения должны отражать позицию Президента, - помощник Зеленского о смене посла в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Я полностью поддерживаю это решение (о смене посла Украины в США. – Ред.). Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию Президента Зеленского. Украина должна стать для США взаимовыгодным стратегическим партнёром. В этом залог нашего успеха, и у нас для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание. Естественно, что это всё предполагает другого человека на месте посла Украины в США", - сказал он.
Ермак указал, что сейчас идет работа над поиском нового украинского посла в США.
"Президент очень внимательно относится к выбору кандидатур. Он не принимает хаотических решений. Президент по всем ключевым назначениям предпочитает, помимо полученной информации, провести личную встречу, понять для себя, что это за человек, уровень его профессионализма, мотивации", - отметил он.
Идиёт!(с)
Украинско-американские отношения должны отражать интересы Украины и её народа!
и че за позиция у зебила? голову в песок жопой к Бене?
наверно трампа )))))))))))))
мне казалось - президентОВ. но у зели иное мнение))))
...
Дует з Трампом на роялі?
А в чем новизна отношения нового презика к США?
Я думав, що вже бачив все!
Я думав, що вже бачив все,
Ніхто нічим вже не здивує!
Та блазень новий «спіч» несе,
Про те, як він усіх люструє!
Невіглас, неук, дилетант,
Що членом грав нам на роялі!
Оголосив усім Гідрант,
Як він рулити буде далі.
Люструє для початку тих,
Хто спас державу від розрухи!
А він, в той час, сміявся з них,
І з нас і з України-шлюхи!
Мабуть, на черзі потім ті,
Хто захищав наш мир і спокій!
Чому ми дурні в цім житті?
І головне питання - ДОКИ?
https://site.ua/miroslav.veresyuk/21369-ya-dumav-scho-vje-bachiv-vse/
Так о каких тогда можно говорить украинско-американских отношениях.... США хватит и амерекано - российских отношений а если что и надо поговорить про колонию Новроссию -пиндосию бывшею Украинскую державу так это можно обсудить с её метрополией с кремлёвскими фашистами кровавого маньяка )(уйла.. Да впрочем тогда и говорить об этой ставшей кацапской колонии будет не о чем и незачем.
Слёзы мешают мне ГАВАРИТЬ - КАЛОмойский под следствием ФБР, а Зеля его сообщник и поддельник в деле ограбления уставного фонда Привата и последующего шантажа Нацбанка дефолтом. Зеля получил 41 млн. USD от КАЛОмойского на свои офшорные счета, которые кстати известны и не только ФБР.
А смысл так-ОЙ - если Зеля будет любезничать с кацапьём и сепарами штаты его просто сожрут, причём без соли.
https://ukranews.com/ua/news/642481-kandydatom-na-posadu-postpreda-********-v-yes-ye-volodymyr-lytvyn-zmi
Ой щось здається, що пан Зеленський був великим оптимістом, коли запевняв, що йде на цілий один термін - тільки варіанти різні:
підсрачникімпічмент, звільнення за неспроможністю виконувати службові обов'язки, Майдан, арешт за державну зраду...