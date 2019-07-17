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 Политика Украины, Здоровье
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 Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

Кабинет министров Украины разрешил Министерству здравоохранения закупить вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) на средства, сэкономленные за счет международных закупок в 2016-2017 гг.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, обнародованному на сайте Кабмина, планируется дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

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Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

По состоянию на 11 июля 2019 года в Украине было более 701,358 тыс. доз вакцин КПК производства Бельгии и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3138007
 
 
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ты, жопа русская, разбираешься в вакцинах:? или ты дете, которой не достались сэкономленные деньги?
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Причем тут жопа русская? И да, я разбираюсь в прививках. А вам, Бывалый, советую внимательно читать Инструкции к прививкам. Хотя бы
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не треба. я доверяю лікарям. Міф про індійські вакцини народився на россії, тому що у них Ющенко не став закупати + натравив на вакціні Бахтееву і попів РПЦ
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Та ради Бога, коли своим детям и внукам что хочешь, если тебе лень даже прочитать Инструкцию и изучить вопрос. Смелый ты человек.
А я своих детей и внуков люблю, а не врачей.
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не за это ли кошмарят Ульяну? ВСЕ ЭТИ так сказать , сэкономленные деньги, должны были пойти детям руководителей фармацептических компаний. ВЫСНОВОК - СУПРУН НЕ ЛЮБИТ ДЕТЕЙ!!!!
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Да ты прав . она обломила многих сук которые на здоровье людском наживались
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