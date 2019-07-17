 Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, обнародованному на сайте Кабмина, планируется дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

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Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

По состоянию на 11 июля 2019 года в Украине было более 701,358 тыс. доз вакцин КПК производства Бельгии и США.