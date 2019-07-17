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Все про:выборы (22730) Гриценко Анатолий (1346) Смешко (77)

 "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко ответил на обвинения лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику. Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады", - написал Смешко.

По мнению Смешко, Анатолий Гриценко должен "научиться проигрывать".

"Спасибо за еще один жизненный пример, который подтверждается словами Марка Туллия Цицерона: "Самая большая несправедливость - желать платы за справедливость" и "ожидать величественных поступков от мелких людей", - подытожил Смешко.

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил об угрозах в адрес своего соратника от охранника главы партии "Сила и честь" Игоря Смешко и пообещал в случае повторения "обломать рога".

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Полковник, прекратите истерику, - Смешко ответил Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138001
 
   
 Топ комментарии
 
смешно наблюдать, как лидер партии "Слабость и аморальность" Смешко, перегавкивается с лидером партии "Импотенция и подкаблучники" Гриценко...
"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 6044
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А может дуэль, господа офицеры?
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чим би діти не бавились,аби не плакали. "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 8514 Їхнє соплежуйство уже привело до влади ЗЕ непорозуміння,тепер мають на собітягнути відповідальність за руйнування країни.В ВР ні один з них не попаде. "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 8980
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Пане генерал, дайте Полковнику парабеллум та покажіть дальній окопчик, де він застрелиться 😁
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Генерал должен был застрелиться еще 20 лет назад, когда покрывал убийство Гонгадзе.
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это смешко щеголял в трусялях? кажись у Савика. старые пердуны никак не угомонятся
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то не он а другой генерал из внешней розведки
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то был Маломуж.. он и Смешко и Маломуж, оба из кармана Медведчука харуются..
"Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 3523
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ПРОТЕСТУЮ!
Вы применили термин "офицер" по отношению к банальному трусу и ворюге ОНОтоле Гриценко. Это недопустимо, батенька.
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что он украл, ты, человек, что откосил от мобилизации?
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гаспада ахфіцєра, не товойто ну тово ну ви понялі
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Вроде взрослые уже мужики, военные, ведут себя как хз что
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Пожилые люди что с их возьмёшь,у кого то нервы покрепче,а кого то послабее,ещё раз убеждаюсь ,что место в парламенте молодым "голосистым"и "зелёным" "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 5459
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технический с "пенсионной" завалинки советы раздаёт, "авторитет" рошеновский
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Полковник, прекратите истерику,

Корнет Оболенский, налейте вина "Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 649
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От то правильно полковник - прекратите истерику! Вам же ясно ответили, что не надо "ожидать величественных поступков от мелких людей". Не обращайте внимания на всю эту мелочь......
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нельзя так долго быть не проходным...могут закрыть проход.
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гаспада ахфіцєра, сантехниками подрабатывают
часть голосов в унитаз сливают
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смешно наблюдать, как лидер партии "Слабость и аморальность" Смешко, перегавкивается с лидером партии "Импотенция и подкаблучники" Гриценко...
"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко - Цензор.НЕТ 6044
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на тебя бы посмотреть - судя по посту , нормальный человек начал бы плакать. про смешко ты прав
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нет шоб как в былые времена...пострелялись..или на худой конец на шпагах...и стране польза-и народу зрелище...
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Полковник ОНотоле стреляться не будет. Он в штаны надрищет выйдя к барьеру, а как тут помирать ежели в штанах полно?
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Исключительно по жизни, поступкам и делам ОНОтоле Гриценко. Исключительно по ним.
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расскажи мне хоть об одном его деле, что порочит звание офицера
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ПРОДАЖЕ техники и вооружения оперативного резерва ВСУ. Это один эпизод. Ну, как вы просили. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9352
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хахахаах - грустно. слово оперативный резерв появилось года 2 назад. не повторяйте бред русских пропагандистов. танки и сейчас у нас в излишках и очень много. и надо их и сейчас продавать и не только танки. в ВСУ должна идти не советская техника а новая. на базах хранения вооружения и техники и сейчас хранятся тысячи едениц такой техники. Гриценко , будучи Министром обороны руководил реализацией исключительно надлишкового майна. майно визначалось надлишковим Генеральним штабом ЗСУ и включалось в гос програму, которую утвержал КМУ.
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Для людей с комплексом неполноценности, берущим себе такие ники как Бывалый, поясню, -

Ниже факты о подрывной деятельности одного одиозного «реформатора» - Министра обороны в период с 04.02.05 г. по 18.12.07 г. - Гриценко Анатолия Степановича.
Вот только некоторые элементы военной техники и оружия, которые продал Гриценко и которые вы называете излишками, ну, как Бывалый естественно:
- самолеты - 8 штук;
- вертолеты - 14 штук;
- авиационные двигатели - 63 штуки;
- ракетно-артиллерийское вооружение - 16 564 единиц;
- танки - 200 штук;
- БМП, БТР, - 145 единиц.
2 самолета и 2 вертолета были переданы на бесплатной основе.
Два ЗРК С-300 СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ. Потрудитесь погуглить и прочесть ПКМУ подписанную Тимошенко, как премьером, с подачи этого ублюдка, и убедиться СКОЛЬКО ОНО ПРОДАЛО . Ну, а как Бывалому вам должно быть известно, что ОПЕРРЕЗЕВ существует в любой армии мира с момента создания этой армии.

ПРИЧЁМ ВСЁ ЭТО ВАШ БРАВЫ ВОР ПРОДАВАЛ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.
Поэтому, этот подонок, если он считает себя офицером, должен был застрелиться весной 2014 года.
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И никто не вспоминает, что председателем РНБО в то время был гражданин Порошенко, и смету для Минобороны подмахивал именно он...
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Петруччо был уволен почётным пчеловодом 8 сентября 2015 года с должности секретаря СНБО. А подлец реализовывал до практически конца 2007 года. погуглите. если способны в поиске постановлений КМУ. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 4085
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А ну, піздобол, видай реальне посилання на ресурс де це написано і доказано . Тільки солідний ресурс, а не якесь там *****.ru
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Судя по идиоматическим выражения которые вы используете в своем обращении к незнакомому вам человеку, возникает устойчивая ассоциация с образом типичного сельского жителя жашковского района не способный даже просто элементарно погуглит Постановы КМУ в период реХформ выщеозначенного подлеца ОНОтоле Грыщя.
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Давай посилання КМУ. І ще, **********, напиши що путін ***** (перевірка на вшивість)
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Путин х..ло? ВОИСТИНУ ХУ..ЛО. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9709
А, что, погуглить пальцы мешают? Или способности на это умственных нет? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 9228
Так вы из жашковского района или таки из под Бердычева? Андрушовский район? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 7953
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ну да, и купил себе пяти или десяти летнюю вольву)) правильно какаешь)ты, ********, не втомылось срать ещё? пойди кашки поберляй, падаль, на пару с Шухой из вашей шоблы
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Вы не за зе голосовали? Верить официальным декларациям таких подонков как ОНОтоле не стоит. Впрочем если вам ещё нет 18 лет, можете продолжать верить в Деда мороза. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 1080
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і хочеться вести діалог з цією балалайкою?
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Хрен с ними, главное Пинчук может в Раду не пройти
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гриценко - гражданин, который реально проводил реформи в ВСУ. я это лично видел и ощущал.
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А извиняюсь, но имею спросить, а куда подевались после деятельности этого реХформатора, кевларовые каски, современные пайки, бронежилеты, кровоостанавливающие средства, турникеты, не горящий комплект обмундирования, тактические очки, и многое другое ну и естественно техника и вооружение оперативного резерва?
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кевларовые каски, современные пайки, бронежилеты, кровоостанавливающие средства, турникеты, не горящий комплект обмундирования, тактические очки, и многое другое ну и естественно техника и вооружение оперативного резерва - ВСЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО НА ВООРУЖЕНИИ ВСУ. в те года, когда он был МОУ. хватит постить про какой то оперативный резерв, дурик.
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А потом «вдруг» в 2014 все це стало з'являтися.
По незрозумілому і дивному для 73,22% чєловеков, це співпало з роками коли Президентом України було обрано Порошенка...
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це спывпало з війною. І з Порошенко. Я не проти Порошенко
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Это наверное фигляр Зе взмахнул своей палочкой волшебной, ну которой он на рояле перед московитами играл, и всё появилось.
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Тогда КАКИЕ оно проводило реХформы и нах такие реХформы, когда солдат был при этом подонке и воре не обеспечен ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ для армии вещами? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 709
Какой же вы Бывалый, если про оперрезерв АРМИИ такую херню порите, что его не было? "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 709
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где служив зольдат? я тебе обясню. набери в поисковике слова - как гриценко боролся с коррупцией в армии, например
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Старый зольдат служил и в Ганзи в том числе. А про его реХформы, офицеры знают не по интернету. кровью в 2014 году его реХфйормы нашим солдатам отхаркивались.
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в ****** ти служив, космунякам та не маєш права щось писати про Гриценко
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Может ваш папа и служил в выше означенном вами месте. Коммунякам. Как и ваш дед. Возможно он, ваш папа, даже и сделал вас именно там, где вы сказали. Не спорю. Однако судя по вашим умственным способностям, оно так и есть. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 1421
А писать ПРАВДУ о подонке это не просто право, это ОБЯЗАННОСТЬ любого, нормального гражданина Украины. "Полковнику, припиніть істерику", - Смешко відповів Гриценку - Цензор.НЕТ 8162
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подонок? он вас обидел? видать ві один из тех, кого он за воровство звания лешил
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Подонок. При чём редчайший подонок. И ВОР. А в запас я вышел, к счастью, в декабре 2004 года. И при этой воровитой мрази, гриценко, не служил.
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партия смешка - идиоты. выпускают на прямые эфиры дуролома . у них 2 номер Гардон - чмо конечно, но язык подвешен у него хорошо.
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По отношению к Грыщю скорее - УС...СЯ или не уср..ся.
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Сейчас партии Смешко неслабый скандал, как оказалось большая часть людей в списке вообще никакого отношения к партии не имеют а тупо купили места в проходной части.
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Чи не IgorL заварив ту кашу?
А то він часом таке бува тут втне, то хоч стій, хоч падай...

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И встать когда с тобой разговаривает подпоручик
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Я не понял, гебнявая шетерка кума ***** отрицает что у него в первой пятерке соефые патриоты или нет?
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Електорат поділити не можуть.
********* мов півники
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Я не знаю, яку «честь» має офіцер, який в 2014 році замість фронту займався хіба що своїм працевлаштуванням на високі посади, тоді як реальні офіцери робили батальйони і брали відповідальність. Не знаю про яку «честь» можна говорити у Смєшка, який фізично накинувся в кулуарах Свободи слова ICTV на Dmytro Dobrodomov з кулаками і охоронцем). А потім в ефірі зображав «здивування». Не знаю, про які «нові обличчя» і «силу» веде в парламент Смєшко, якщо в його списку колишній начальник Генштабу Володимир Замана. Як стверджує військова прокуратура, у час роботи Замани на посаді були розформовані зенітно-ракетні дивізіони, озброєні ракетними комплексами С-300, а також 19 авіаційних військових частин, що лишило нашу армію фактично можливості захищатися.... Це про «новизну і честь»... І нічого! про майбутнє). Українська політика як вона є.
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«Українська політика», до якої нас хочуть повернути...
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Ой..... Знакомые голимые отмазки!
Ну признал бы что охрана накосячила..... ан нет.... переводит на "сам дурак"...
Все старые политики этим страдают.
Ну заодно, когда неоднократно ловил на брехне и возюкал носом по ихнему же гов-ну, рашка ватаны, и петины порохолизы!
Лично мне не стыдно и не западло извинится за собственный косяк!
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"Корнет Оболенский, раздайте патроны,
Поручик Голицын, надеть ордена!"
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На 7-му десятку політичні імпотенти полізли до політики та вирішили помірятися пісюнами. Сиділи б собі обидва на пенсії та писали мемуари на тему "Як я захищав Україну на її передових позиціях в глибокому тилу".
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Зебилы хотели представление, а попали на урок физики. Теперь им предстоит изучать третий закон Ньютона(а то и первые два). А так хотелось повеселиться, да, зебилье?
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Все началось неделю назад. Второй по списку у Гриця - Дурдомов на шоу обвинил Смешко что он КГБист и с крысиной мордой постоянно перебивал Смешко, когда тот говорил. А как известно, если один человек обвиняет другого в том кем он не есть это подлость. А как известно Смешко никогда не был в КГБ. То есть Дурдомов подлец и занимался преднамеренной подлой провокацией. То есть во всем виноваты Гриць и Дурдомов, которые таким подлым образов пытаются поднять свой гиблый рейтинг.
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Когда это такое было, чтоб ГБшники имели честь. Рожу нажрал отсиживая зарплату, а теперь в депутаты надо сходить. Таких щекастых близко нельзя подпускать к власти.
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Гриценко всегда в истерике. В психиатра ему лечиться надо, а не в парламент. Каналу большой минус. Похоже они преднамеренно выпускают двух неадекватных человек из одной партии Грища и Дурдомова против Смешко. И порошенковскую жабу Сюмар впридачу. Олигархи делают все, чтобы помешать Смешко пройти в парламент.
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Ещке добавлю.
Перед выборами президента я думала за кого голосовать - за Смешко или Гриценко. Благодарю Бога, что я проголосовала за Смешко не запачкавшись об Гриценко. Гриценко и Дурдомов проявили свое гнилое подлое нутро.
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И еще. Я раньше уважительно относилась к Гриценко и к Добродомову. Мне хотелось, что бы и партии Смешко и Гриценко были в парламенте. Мне было жаль что люди голосуют за всяких порохов, юлек и т.д. Но после двух последних политшоу на ICTV у меня глаза раскрылись на Гриценко и Дурдомова. Не умеют достойно проигрывать.
Еще добавлю. Я надеялась, что партии Смешко и Гриценко пройдут в парламент и там будет у них коалиция. Но теперь я вижу, какая коалиция с этими паталогически злобными и неадекватными.
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И еще. Между военными Смешко и Гриценко огромная разница. Смешко доктор технических наук, интеллектуал, умнейший человек. И на мой взгляд на этом строилась его карьера. Гриценко же оказался простым солдафоном, в худшем, карикатурном понимании этого слова. После его и его соратника Дурдомова выходок он наверняка потеряет остаток желающих проголосовать за него.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко
 
 
 
 
 
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