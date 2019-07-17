 Пятерых крымских татар признали в России политзаключенными

Крымские татары оказались виновны только в том, что были членами мусульманской организации, отмечают правозащитники. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Правозащитники требуют немедленного освобождения Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

"Мемориал" считает незаконным объявление "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией. Россия - единственная в мире страна, признавшая ее таковой. По делу "Хизб ут-Тахрир", не запрещенной на территории Украины и в большей части европейских стран, в оккупированном Россией Крыму с 2014 года арестовано почти 70 человек.

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Напомним, 11 июля в Москве у здания Верховного суда были задержаны несколько десятков активистов, которые выступали против преследования крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир". В этот день суд рассматривал апелляцию на приговор так называемой "бахчисарайской группе" - четверым крымско-татарским активистам, которые получили от 9 до 17 лет лишения свободы.