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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (13609) Боинг-777 Malaysia Airlines (985) Бук (627)

 СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17

Служба безопасности установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Маяков подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3137999
 
   
 Топ комментарии
 
как раз при "мародере" этого сепара-водителя тягача и задержали - в 2017м!))))
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тарифи вже пора понизити,а ти все про мародьора...в мене вже зубожіння на крові,починається
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Голандські слідчі місяць тому заявили, що в них в рукаві є козирі, які ще не розкриті. Може це один із них???
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сегодня заявили что появился новый свидетель
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
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Подозреваю шо этот дядя уже даже не в Украине!)))
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
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а подумать - слабо?
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
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Если шо то есть, то без США не обошлось. СБУ реклама, а за ним стоят солидные робята.
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Ага, Савченко и Рубана помогали задержать эти ребята и толку? Суд отпустит даже если бы она на камеру сказала что что-то взорвать хочет.... Ой. А таки сказала то СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 394
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а що поганого в тому, щоб підірвати нашу Верховну раду?
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Нашли чем хвастаться..
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
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Диванный спецназ снова на марш броске в тылу врага?)))
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Вот именно сбу диванный спецназ так ничему не научился,а только знает трепаться
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Браво МАЕСТРО! Браво!
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
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И слава Богу...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
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крыша барыги протекает. в добрый час.
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оказывается, у него не открыта категория на управление тягачем.
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Ога,у ***** твоего всё открыто, черепушка,например, ботокс течет
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Передайте его амерам...
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
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некоторые были невиновны, но то таке. Сталин тоже говорил - лес рубят, бОшки летят СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6566
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Насколько я понял, роль "начальника ПВО" заключалось не в сбивании (у него были только древние зенитки) а в организации эвакуации провинившегося Бука в Расию. А для этого у частного перевозчика позаимствовали трейлер....
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Водила думал что мчиься наЛьвов и Биирлин...
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
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его эвакуировали на светлой машине
И это не Камаз.
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Да, там был белый Volvo. Цензор всегда лепит не те картинки. Спасибо что в этот раз не не прилепил Зелю в Тесле на эвакуаторе.
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нет ничего тайного, что не стало бы явным
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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И это заслуга Грицака... и к невігласу ЗеБаканву, это не имеет никакого отношения
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При солнцеликом ЗЕ могут фастатся только результатами папередников...
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вообще то его задержали еще в прошлом году)))))))
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Это очень ценный свидетель, которого Раша была заинтересована ликвидировать, потому и молчали 2 года, пока не вытянули из него все что знал и не приобщили все к делу.
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порохотвари! а вы заметили тенденцию - с отстранением петиного руководства СБУ, служба стала выдавать РЕАЛЬНО ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
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Самолет был сбит в 2014. Водилу задержали через три года, то есть в 2017 году, то есть при Грицаке и Порошенко. Может ты ******* и не понимаешь некоторых вещей, например не светить особо ценных свидетей, не афишировать факт задержания например??
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Водія затримали у 2017 році.
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
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Первое твое слово говорит о твоей психической нестабильности.
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А я, прочитавши заголовок, подумав, що то бакланов порішав... чи він тільки взнав, що то за чорт???
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Если он водила того тягача, то он ценный свидетель и жить ему не долго. Поэтому - ПИСДЕШЬ.
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Тащите его за Шкирку в Гуантанамо, а потом уже давайте брифинги. Так надежнее.

п.с. молодцы
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он был задержан еще 2 года назад, цензор как обычно врет
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Как-то напрягает позиция Нидерландов по этому вопросу: упорно пытаются вести переговоры с очевидными преступниками, всячески затягивают расследование...
Или я все-таки ошибаюсь...
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Там таки вопрос в 50 ярдов зелени упирается которые они : голландцы : могут получить это как то связано с юкасом . уже не помню все нюансы
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Молодцы! Умеем если захотим. Хочеться верить что это не постанова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17
 
 
 
 
 
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