 СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".
"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.
Маяков подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
И это не Камаз.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
п.с. молодцы
Или я все-таки ошибаюсь...