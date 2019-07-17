 СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего "Бук", из которого был сбит MH-17

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Маяков подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.