 СБУ задержала участника транспортировки "Бука", из которого был сбит MH-17 (обновлено)

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".
"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.
Маяков подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм.
Позже, руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила Українським Новинам, что задержанный боевик ДНР - не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука".
Он осужден украинским судом в 2017 году.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
ну может хоть Донбасс за это вернут(
за дебилов всех держат
на 1 фото наш украинский, который походу сепары по сценарию отжали
на 2 курский который из рашки притащили
как говорится почуствуйте разницу
К суду в Нидерландах.
Раз СБУ начало такие козыри показывать.
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
Просто надто все підозріло. Кацапи про це два роки мовчали (не повірю, що вони не знали або що не прибрали своєчасно такого свідка); про суд, який його нібито два роки тому засудив, ніхто не чув; ніхто з керівників на цьому не пропіарився; ніхто ні з СБУшніків, ні суддів не злив інфу (в наших реаліях це фантастика) і т.д. Занадто багато неясного.
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
И это не Камаз.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Хотя вряд ли давление, в рашке и так знают, что он в руках СБУ и давал показания. Может он является главным объектом торга, а не вышинский, который по большому счету нахрен никому не нужен?
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
п.с. молодцы
Или я все-таки ошибаюсь...
18 хв. ·
Замелькала новость в ленте: "Термінова новина! СБУ затримала екс-бойовика ДНР, причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК Бук".
Ну, во-первых, цитирую: "керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні Бука". А во-вторых, "Він засуджений українським судом у 2017 році".
Т.е. взяли еще раньше.
Т.е. термінова новина заключается в том, что СБУ имени Квартала-95 тупо пиарится на достижениях злочинных попередниоков.
Не удивлюсь, кстати, если этого терра и вовсе обменяют.
Ценный все-таки свидетель, как не обменять.
Ви вже підшукали собі місце вчителя в школі?
2- Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ = 2017
3 - Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине" = був суд, є вирок.
А чому ми зараз тільки дізнаємось він СБУ Зеленського, як гарно спрацювало СБУ Порошенко?
Потом *********** везде его стирали и убирали, но Гугл помнит все
Как думаете, зебилы?