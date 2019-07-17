EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  27621  189
Материалы по теме:
Все про:СБУ (13609) Боинг-777 Malaysia Airlines (985) Бук (627)

 СБУ задержала участника транспортировки "Бука", из которого был сбит MH-17 (обновлено)

Служба безопасности установила и задержала участника группы, которая перевозила зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине", - рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Маяков подчеркнул, что боевики "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм.

Позже, руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила Українським Новинам, что задержанный боевик ДНР - не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке "Бука".

Он осужден украинским судом в 2017 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3137999
 
   
 Топ комментарии
 
как раз при "мародере" этого сепара-водителя тягача и задержали - в 2017м!))))
 показать весь комментарий
 
тарифи вже пора понизити,а ти все про мародьора...в мене вже зубожіння на крові,починається
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
саме за це Зебіл і змінив Грицака і поставив свого клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
Пішов план: «Боінг сбілі нєконтроліруємиє кремльом апалченци»..... »
 показать весь комментарий
 
 
Осталось обосновать Бук. Наверное "украли". Часовые 53 бригады в кацапии "понесут наказание" за сон на посту,а фигуранты в расследовании следственной комиссии "умрут от инфаркта". Голландцы получат деньги. Дело в шляпе.
 показать весь комментарий
 
 
+100500!
ну может хоть Донбасс за это вернут(
за дебилов всех держат
на 1 фото наш украинский, который походу сепары по сценарию отжали
на 2 курский который из рашки притащили
как говорится почуствуйте разницу
 показать весь комментарий
 
Нужны задержания именно россиян, житель дыры по факту наш гражданин- этого мало, рашка сейчас станет намекать, что бук незаметно выкрали из магазина буков.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во-первых не из магазина,а на базаре торговали,буками,*****
 показать весь комментарий
 
 
а он точно не из шахты БУК этой лафетой вывозил?
 показать весь комментарий
 
 
Вы не пиартесь ,а нормально пишите ,что задержан 2 года назад и еже осужден! А то бакланов уже в агента007 превратится.
 показать весь комментарий
 
 
Моя жо... чувствует, что для Уйла и Рашки готовится ОГРОМНЫЙ ШУХЕР!
К суду в Нидерландах.
Раз СБУ начало такие козыри показывать.

 показать весь комментарий
 
 
А как по-мне, то пока идет война с парашей, идут тяжелейшие судебные разбирательства, эти козыри надо держать в рукаве. Не то, это будет похоже на анонсы ЮГика перед обысками коррупционеров, которые иначе как команду "беги!", не назовешь. А в данном случае, не дай Бог, водилу неудачно приземлят со второго этажа шконок или еще какая пакость случится. ДОЛЖНА БЫТЬ ЗОЛОТАЯ КАРТОЧКА!!! Зачем все вываливать на-гора? Этого сукиного сына надо беречь, как зеницу ока! Это ценнейший свидетель для Гааги!
 показать весь комментарий
 
 
Якби це було правдою, то з ним давно мали працювати також і голандські слідчі. Щось я підозрюю, що вони навіть не в курсах...
 показать весь комментарий
 
 
Голандські слідчі місяць тому заявили, що в них в рукаві є козирі, які ще не розкриті. Може це один із них???
 показать весь комментарий
 
 
сегодня заявили что появился новый свидетель
Глава Совместной следственной группы (ССГ) по крушению Boeing в Донбассе Вилберт Паулиссен заявил о новых свидетелях в деле. Об этом сообщает ТАСС.
 показать весь комментарий
 
 
Подозреваю шо этот дядя уже даже не в Украине!)))
Бо зная наших запроданцев..он уже давно был бы мертв...
 показать весь комментарий
 
 
а подумать - слабо?
Это козырь которым нельзя козырять раньше времени, чтобы его не убрали рашасвиньи. Все что надо он уже рассказал, теперь его можно раскрывать.
 показать весь комментарий
 
 
Я хочу сподіватися, що це дійсно так.
Просто надто все підозріло. Кацапи про це два роки мовчали (не повірю, що вони не знали або що не прибрали своєчасно такого свідка); про суд, який його нібито два роки тому засудив, ніхто не чув; ніхто з керівників на цьому не пропіарився; ніхто ні з СБУшніків, ні суддів не злив інфу (в наших реаліях це фантастика) і т.д. Занадто багато неясного.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если шо то есть, то без США не обошлось. СБУ реклама, а за ним стоят солидные робята.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, Савченко и Рубана помогали задержать эти ребята и толку? Суд отпустит даже если бы она на камеру сказала что что-то взорвать хочет.... Ой. А таки сказала то СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 394
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а що поганого в тому, щоб підірвати нашу Верховну раду?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Від г*вна потім довколишні будівлі відмивати довго.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала тебе надо мозг взорвать, желательно снаружи.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки депутатські шалави бояться цього. Бо не будуть мати де харчуватись.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нашли чем хвастаться..
Вот если бы задержали до выпуска ракеты то тогда бы вам цены не было
 показать весь комментарий
 
Диванный спецназ снова на марш броске в тылу врага?)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот именно сбу диванный спецназ так ничему не научился,а только знает трепаться
 показать весь комментарий
 
Браво МАЕСТРО! Браво!
Пацаны с Альфы вам аплодируют стоя...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хватит паясничать,ты не на сцене
 показать весь комментарий
 
И слава Богу...
У нас он один ШАУРМЕН уже со сцены прыгнул на верх)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
крыша барыги протекает. в добрый час.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
оказывается, у него не открыта категория на управление тягачем.
 показать весь комментарий
 
 
Ога,у ***** твоего всё открыто, черепушка,например, ботокс течет
 показать весь комментарий
 
 
Передайте его амерам...
В Гантанамо даже самые суровые маджахеды фанатики после парочки процедур...писали тома доповидних в ЦРУ))))
Бо с евро геев...толку ноль
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
некоторые были невиновны, но то таке. Сталин тоже говорил - лес рубят, бОшки летят СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6566
 показать весь комментарий
 
Насколько я понял, роль "начальника ПВО" заключалось не в сбивании (у него были только древние зенитки) а в организации эвакуации провинившегося Бука в Расию. А для этого у частного перевозчика позаимствовали трейлер....
 показать весь комментарий
 
 
Водила думал что мчиься наЛьвов и Биирлин...
А доехал только до Снежного...
А сейчас доедет до Гааги)))
 показать весь комментарий
 
 
его эвакуировали на светлой машине
И это не Камаз.
 показать весь комментарий
 
Да, там был белый Volvo. Цензор всегда лепит не те картинки. Спасибо что в этот раз не не прилепил Зелю в Тесле на эвакуаторе.
 показать весь комментарий
 
 
нет ничего тайного, что не стало бы явным
 показать весь комментарий
 
 
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
 показать весь комментарий
 
 
И это заслуга Грицака... и к невігласу ЗеБаканву, это не имеет никакого отношения
 показать весь комментарий
 
 
При солнцеликом ЗЕ могут фастатся только результатами папередников...
 показать весь комментарий
 
 
вообще то его задержали еще в прошлом году)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Это очень ценный свидетель, которого Раша была заинтересована ликвидировать, потому и молчали 2 года, пока не вытянули из него все что знал и не приобщили все к делу.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем вообще обнародовали эту информацию? Предполагаю, что это один из элементов давления или предмет торга с рашкой перед возможным обменом моряков.
Хотя вряд ли давление, в рашке и так знают, что он в руках СБУ и давал показания. Может он является главным объектом торга, а не вышинский, который по большому счету нахрен никому не нужен?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохотвари! а вы заметили тенденцию - с отстранением петиного руководства СБУ, служба стала выдавать РЕАЛЬНО ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
 показать весь комментарий
 
 
Самолет был сбит в 2014. Водилу задержали через три года, то есть в 2017 году, то есть при Грицаке и Порошенко. Может ты ******* и не понимаешь некоторых вещей, например не светить особо ценных свидетей, не афишировать факт задержания например??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот! через пару месяцев вы будете петь совсем другие "песни"...
 показать весь комментарий
 
 
Водія затримали у 2017 році.
Питання - хто тоді був при владі, а хто стукав фуєм по клавшах?
 показать весь комментарий
 
 
Первое твое слово говорит о твоей психической нестабильности.
 показать весь комментарий
 
 
А я, прочитавши заголовок, подумав, що то бакланов порішав... чи він тільки взнав, що то за чорт???
 показать весь комментарий
 
 
Если он водила того тягача, то он ценный свидетель и жить ему не долго. Поэтому - ПИСДЕШЬ.
 показать весь комментарий
 
Тащите его за Шкирку в Гуантанамо, а потом уже давайте брифинги. Так надежнее.

п.с. молодцы
 показать весь комментарий
 
он был задержан еще 2 года назад, цензор как обычно врет
 показать весь комментарий
 
Как-то напрягает позиция Нидерландов по этому вопросу: упорно пытаются вести переговоры с очевидными преступниками, всячески затягивают расследование...
Или я все-таки ошибаюсь...
 показать весь комментарий
 
 
Там таки вопрос в 50 ярдов зелени упирается которые они : голландцы : могут получить это как то связано с юкасом . уже не помню все нюансы
 показать весь комментарий
 
 
В фильме "Дежавю" звучала красивая фраза: когда речь идет о чести семьи, сумма не имеет значения... Ну, это не про голландцев, что и напрягает.
 показать весь комментарий
 
Молодцы! Умеем если захотим. Хочеться верить что это не постанова.
 показать весь комментарий
 
Светлана Самборска
18 хв. ·

Замелькала новость в ленте: "Термінова новина! СБУ затримала екс-бойовика ДНР, причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК Бук".

Ну, во-первых, цитирую: "керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська уточнила Українським Новинам, що затриманий бойовик ДНР - не водій автотягача, він брав участь в транспортуванні Бука". А во-вторых, "Він засуджений українським судом у 2017 році".
Т.е. взяли еще раньше.

Т.е. термінова новина заключается в том, что СБУ имени Квартала-95 тупо пиарится на достижениях злочинных попередниоков.
Не удивлюсь, кстати, если этого терра и вовсе обменяют.
Ценный все-таки свидетель, как не обменять.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже ближче, ніяк не міг второпати, за що арештовувати простого водія.
 показать весь комментарий
 
Похоже, нужно подписываться на Гитлянскую, чтобы узнавать правду, а не новости в СМИ читать.((
 показать весь комментарий
 
 
Облиш Лена, з понеділка для українців 27458 баксів буде дрібницею..
 показать весь комментарий
 
 
СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 2277

Ви вже підшукали собі місце вчителя в школі?
 показать весь комментарий
 
 
Все зайнято, піду охоронцем на півставки, спробую протянути на 2000 баксів. СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 6798
 показать весь комментарий
 
 
Треба його і справді десь в Гуантанамо сховати до потрібного часу...
 показать весь комментарий
 
1 - збили літак у 2014
2- Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ = 2017
3 - Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине" = був суд, є вирок.

А чому ми зараз тільки дізнаємось він СБУ Зеленського, як гарно спрацювало СБУ Порошенко? СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 2708
 показать весь комментарий
 
 
А может потому, шо при Петре и Грицаке СБУ просто работала, заботясь о жизни ценных задержанных, не сливала агентуру и инфу в СМИ, не пиарилась и не готовилась к выборам?
 показать весь комментарий
 
 
класс задержали украинского бомжа в украине, который тут же сознался что лично сбил буком кенади, фото факт
 показать весь комментарий
 
А ты знаешь, что через 10 лет кацапов, как народности не будет? Вас поглотят китайцы.
 показать весь комментарий
 
 
Легендарный репортаж Лайф Ньюс про сбитый украинский Ан-26, который оказался Боингом - https://www.youtube.com/watch?v=Ed7xOW7XQ7s
Потом *********** везде его стирали и убирали, но Гугл помнит все
 показать весь комментарий
 
агалтєлєйшая русафобія, вифсеврете,авидокажите!!! СБУ затримала водія автотягача, що перевозив "Бук", з якого було збито MH-17 - Цензор.НЕТ 1208
 показать весь комментарий
 
А мне вот интересно - всю эту операцию провернули остатки банды мародёра, или это уже новая Зе-команда?
Как думаете, зебилы?
 показать весь комментарий
 
Вважаю, що не так то просто було по відео тягача, зважаючи на те, що він пересувався по території контрольованій кацапами, встановити його власника та тим більше особи бандитів, які той тягач з пусковою установкою супроводжували. Можливо навіть, що те домбасюрське бидло, яке зараз відбуває срок в зоні, чи тюрмі, опізнали, як супроводжуючого "Бук", зовсім недавно, а сидів і сидить він зовсім за інше. Зрозуміти щось більш чітко з повідомлення СБУ неможливо.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала участника транспортировки "Бука", из которого был сбит MH-17 (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх