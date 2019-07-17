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 Заседание ТКГ по Донбассу проходит в Минске

В Минске стартавало заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

На предыдущем заседании ТКГ 2 июля сторонам не удалось достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами. По словам Олифер, так произошло из-за "позиции российской стороны".

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной", - заявила тогда пресс-секретарь Кучмы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137998
 
 
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