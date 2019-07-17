 Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий

Об этом политик в шутливой форме заявил 15 июля, во время программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZ TV.
Ведущий программы отметил, что у Андрея Билецкого есть разряд по боксу, и поинтересовался, с кем из украинских политиков представитель объединенных националистов предпочел бы встретиться на ринге.
В ответ Андрей Билецкий заявил, что с удовольствием набил бы лицо Виктору Медведчуку.
"Если вы спрашиваете, кому бы я хотел набить лицо, то в первую очередь это Виктор Медведчук", – сказал Билецкий.
Отметим, что представители объединенных националистов несколько раз обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием арестовать Виктора Медведчука за государственную измену. Основанием для этого требования стала попытка Виктора Медведчука провести телемост между подконтрольным ему телеканалом NewsOne и российским государственным каналом "Россия 24". Из-за протестов украинских националистов и резкой критики со стороны общественности телемост отменили. В то же время Владимир Зеленский пообещал представителям объединенных националистов принять к сведению их требование и не допустить, чтобы украинское медиапространство монополизировал человек с антиукраинской позицией.
Напомним, что Виктору Медведчуку принадлежат несколько крупных украинских телеканалов – "112", NewsOne, а недавно политик приобрел ZIK.
Парасюк бив Вілкулу...
нема в нас націоналістів, і давно нема, та ж імперська рашка винищила всіх під корінь, витравила на покоління вперед, і їй це таки вдалося. а вдалося їй це виключно завдяки нашим доморощеним продажним гнидам-мертвечукам і йому подібним. на превеликий жаль, в нас таких завжди було, і ніхто їх не засуджував "правильним" чином, а поки, такі як Білецькі зберуться мертвечуку бити морду, дивись вже і тікати прийдеться, з малоросії.
при свете дня
бью шуфричу
хлебало я
(с) Борислав Береза
ИМПОТЕНТ - НИЧЕГО НЕДЕЛАЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕМОЖЕТ. НО ОЧЕНЬ МНОГО КРИЧИТ О СВОИХ ХОТЕЛКАХ.
А теперь вопрос к знатокам: - БИЛЕЦКИЙ МУЖЧИНА, ИЛИ ИМПОТЕНТ????? 😂😅😂
Голосуйте за националистов.
шановні українці! Голосуйте за
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
https://www.facebook.com/koshulynskyy.ruslan/videos/987475881598931/UzpfSTEwMDAxMTIyODgyNTQyMzpWSzoyMzU2ODg0ODU0NTg2MTc2/?multi_permalinks=2356884854586176¬if_id=1562762607226924¬if_t=group_highlights
по-друге некий вова уже бив якогось енерала, і де тепер вова, а де енерал?
луцик теж постійно казав, та тільки жодного потім не зловив.