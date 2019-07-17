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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко

Четыре политические партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" уверенно проходят в Верховную Раду следующего созыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду результатам опроса, при расчетной явке в день голосования 21 июля 47-49% "Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов среди тех, кто определился, будет голосовать.

"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей, "Европейскую солидарность" – 8,1%, ВО "Батькивщина" – 7,6%.

При этом с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах имеют партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь", за которую готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

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Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% . Расчетная явка в день выборов будет составлять 47-49%.

Источник: https://censor.net.ua/n3137992
 
 
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Знову маніпуляції свідомостю суспільства!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість
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73% никто не отменил, они за клоуна топят...
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у мародера максимум 3.5%,даже тутошние пороховатники это понимают.
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обделил Господь разумом.... что с такого взять? как и у вашего идола, и анализов не допросишься
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Зе біли давно клюнули на агітацію, на те вони й зебіли "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 2340
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73% це голосовали за зе з тих хтор прийшов . це не 73 від вибірців
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73% от голосовавших, я не всех ввиду имела
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Чому ж петя втік? При такому то рейтингу...
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Не вгадав... я юльку підтримую. )

Історія нас розсудить,чи не так пане Олександр?)
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представляешь, что случится с твоим мозгом когда он ещё и "вернётся"? Будет одно большое "чому?"
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поправка: не "мозгом", а "органом, который временно исполняет функции мозга"
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Молодий чоловік, хіба я вас чимось образив? Чи можливо, ви зарплату отримуєте від петьки? Чи якісь латентні почуття до бувшого президента відчуваєте?
Нічого з моїм мозком - органом не відбудеться... За 4 дні до виборів припинити всі концерти і втекти... Таке саме по собі не відбувається...
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Петя вместо недонаполеона поехал выполнять его работу, которая предписана Зеле конституцией. И на которую Зеля тупо забил пока пытается для Бениной Слуги голосов еще поднасобирать, занимаясь дебильным пиаром.
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Звичайно... І такий варіант розвитку подій можливий... Про те, відсоток повинен бути станом на 21.07. більше 5%.
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Интересно сколько за эту хрень платит медведчук...
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кошмарный сон - коалиция из слуг и глубокой ..опы... Походу, так и слепятся, клоуны и рыги "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко - Цензор.НЕТ 5991
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забыли петра армейских друзей в етот раз?
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щас обожеслав и на это агенство подаст заяву что это "нарушает закон о свободных выборах" потому как он не проходит в ВР
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При таких раскладах просто необходима монокоалиция СН
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Ну да, чтобы Портнов смог выполнить свои обещания. Не даром же он ех-бекутовцев и Заману и тюрьмы повытаскивал. Такие ценные кадры и монополия на власть "новым" лицам нужны, чтобы повторить зиму 2013-2014:

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка - Цензор.НЕТ 4149
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Вау, знову ті ж самі дослідники - 2 в 1.

Де 2 номінальні контори є однією і керуються однією особою - Балакірєвою Ольгою Миколаївною... "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко - Цензор.НЕТ 3725
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Что за шкура? Судя по всему еще та ватница. Балакірєва..даунбас детектед.
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ЗЕжидів все менше буде. І кожного будуть зневажати. Я не агітую за когось. Я проти "рускаізичного", прокацапського, політично неграмотного/залежного тупого єврея (політкоректно).
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Одни 10% "жоппаблоку" рисуют,эти уже 15%. Мертвечуковцы занесли больше? Как уже задолбали канифолить мозги своими "рейтингами".
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"Слугу народа" готовы поддержать 42,5%Источник: https://censor.net.ua/n3137992

"Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей Источник: https://censor.net.ua/n3137992

Итак, мы имеем 42, 5 % дураков-малороссов и 15,1 % сепаров....
Никогда ничего путного создать в Украине не получится....
Только мировая война или распад раши сможет смешать карты... - по другому ни как...
Аминь....
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Барыге с его псом явно подыграли , вряд ли они наберут больше 5%
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вибори- вибори!
кандідати - П140РИ!!!
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мені одному здається що рейтинг Слуги народу навмисно занижено а рейтинг пепи та його друзів з жопоблоку-засміття завищено?
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ПЕС вам же давали шанс всё изменить а вы тупо вначале сделали парочку подвижек в сторону людей а потом занялись своими делами а нас пропагандой кормили. Оповцы уже вас уделали с вашими вшивыми обещаниями.
Люля ещё пытается сесть в поезд и по руководить страной в её любимом ручном режиме.
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На юго востоке Украины рейтинг оппозиционеров неуклонно растет с начала избирательной компании и достиг 39%. Представляете как эти люди Украины потом будут дышать в затылок нашим Украинским солдатам,которые сидят в окопах и защищают нашу землю .и это всё происходит в годы войны между Украиной и " оккупосвободительной" Московией,которая собирает свои колонии обратно в стойло.?
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жесть. в этой стране нет будущего.... опять выбор без выбора! люди голосуют за разные сорта какашек и так 25 лет! ладно юля- та только трындлит, НО мертедчук и ко, соевый батон- это не укладывается в голове. по слугу молчу, там дно без дна
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в стране 8% имбицилов? в принципе типичный и допустимый мировой расклад)))
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Из всех партий почти за месяц рейтинг вырос только у "Оппозиционной платформы - За жизнь". У остальных снизился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко
 
 
 
 
 
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