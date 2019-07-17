 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду результатам опроса, при расчетной явке в день голосования 21 июля 47-49% "Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов среди тех, кто определился, будет голосовать.
"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей, "Европейскую солидарность" – 8,1%, ВО "Батькивщина" – 7,6%.
При этом с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах имеют партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь", за которую готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей.
Остальные партии не преодолевают проходной барьер.
Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% . Расчетная явка в день выборов будет составлять 47-49%.
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість
Історія нас розсудить,чи не так пане Олександр?)
Нічого з моїм мозком - органом не відбудеться... За 4 дні до виборів припинити всі концерти і втекти... Таке саме по собі не відбувається...
Де 2 номінальні контори є однією і керуються однією особою - Балакірєвою Ольгою Миколаївною...
"Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей Источник: https://censor.net.ua/n3137992
Итак, мы имеем 42, 5 % дураков-малороссов и 15,1 % сепаров....
Никогда ничего путного создать в Украине не получится....
Только мировая война или распад раши сможет смешать карты... - по другому ни как...
Аминь....
кандідати - П140РИ!!!
Люля ещё пытается сесть в поезд и по руководить страной в её любимом ручном режиме.