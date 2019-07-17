 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду результатам опроса, при расчетной явке в день голосования 21 июля 47-49% "Слугу народа" готовы поддержать 42,5% респондентов среди тех, кто определился, будет голосовать.

"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 15,1% избирателей, "Европейскую солидарность" – 8,1%, ВО "Батькивщина" – 7,6%.

При этом с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах имеют партии "Голос" и "Гражданская позиция" (по 4,8%) и "Сила и честь", за которую готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

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Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% . Расчетная явка в день выборов будет составлять 47-49%.