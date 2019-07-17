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Все про:Минздрав (1948) СБУ (13609) халатность (37) ГБР (429)

 Руководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили руководство ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" на нанесении материального ущерба госпредприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали, что один из руководителей госпредприятия в нарушение условий договора аренды с бизнес-структурой разорвал его в одностороннем порядке. Коммерсанты обратились в суд, все решения которого должностные лица Государственного экспертного центра игнорировали. В результате суд наложил штрафные санкции на госпредприятие в размере 1,4 миллиона гривен.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, руководство ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" допустило служебную халатность, что привело к неэффективному использованию вверенного имущества, и как следствие – нанесению материального ущерба предприятию на сумму более 1,4 миллиона гривен.

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Эти выводы подтверждены ревизией Держаудитслужбы и выводами судебно-экономической экспертизы.

Сейчас одному из руководителей госпредприятия объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила о давлении СБУ и ГБР на Государственный экспертный центр МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/n3137989
 
 
 Топ комментарии
 
Не знав суті...
Тепер бачу сбу прокуратура і гбр тупо наїхали на супрун....
Ех бабки бабки... Цікаво хто за цим стоїть?)
Ось на що слід звернути увагу президента... Поки він ще азарт не розтратив...
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Не, он вцелом такой. Не обращай внимания
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вроде новые пришли - а методы остались старые - не чего в стране не меняется - вот так зебилы
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Не знав суті...
Тепер бачу сбу прокуратура і гбр тупо наїхали на супрун....
Ех бабки бабки... Цікаво хто за цим стоїть?)
Ось на що слід звернути увагу президента... Поки він ще азарт не розтратив...
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Ты за азарт клопа-вонючки не волнуйся

Супрун - разбойница и черт!
У нее в Минздрава метр фекалий от дна
А Николаев - бандитский город ....😁
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Ви, якщо дійсно жінка, то навчіться свої думки формулювати грамотно і без жаргону... Жінкам таке не личить... А що, кому і хто, як говорять в Одесі: будем жить будем посмотреть...
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Кто за этим стоит ясно же - это опричники пороха.
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я дивлюся у нас СБУ стало як у США - і медиків шманають і за екологію боряться в кривому розі. Ну і добре. Головне щоб не було як зі Смешко
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вроде новые пришли - а методы остались старые - не чего в стране не меняется - вот так зебилы
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Не, он вцелом такой. Не обращай внимания
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І головне ні розтрат ні міліардів виведених за кордон...
60тис долара... І це ще не відомо, що там за суддя, що за договір, на яких умовах...
Але думаю, пані супрун слід все це вивести в публічну площину... І обов'язково з прізвищами судді, сбушників, прокурорів...а далі люди підкажуть хто де живе і на чому їздить...
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кто где живет и на чем ездит это полдела,а вот как живут родственники это самая суть.
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Свою ущербність СБУ порахувати ніяк не може-збилося з рахунку! Дебі.. б.я!
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Співробітники Служби безпеки України затримала водія автотягача, який перевозив російський ЗРК "Бук", з якого 5 років тому збили літак Malaysia Airlines на Донбасі.
Також показали відео, на якому видно як російську техніку перевозять, про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомили Українськi Новини.
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Дивує бутусов... Чергова новина подана під соусом... Під 'правельним' соусом...
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Этиму руководству нужно по халатности отрубить руки по самое горло.
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Помста руками СБУ та ДБР за ліквідацію міліардних схем фарммафії особисто Супрун та ДЕЦ і його керівнику. Вони не залишать пані Уляну в спокої, будуть діставати особисто та через колег, висмоктуючи зі своїх брудних пальців сфабриковані справи (розірвання невигідної арендної угоди з наступним черговим купленим вироком суду на користь "комерсантів", а не держустанови).
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т.е. получается руководство в одностороннем порядке разорвало договор с частником и частник пытается отсудить бабло с помощью сбу? насколько я понимаю это хозяйственный спор. есть договор в нем прописаны условия расторжения и штрафные санкции. при чем тут сбу?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ
 
 
 
 
 
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