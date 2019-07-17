 Руководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали, что один из руководителей госпредприятия в нарушение условий договора аренды с бизнес-структурой разорвал его в одностороннем порядке. Коммерсанты обратились в суд, все решения которого должностные лица Государственного экспертного центра игнорировали. В результате суд наложил штрафные санкции на госпредприятие в размере 1,4 миллиона гривен.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, руководство ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" допустило служебную халатность, что привело к неэффективному использованию вверенного имущества, и как следствие – нанесению материального ущерба предприятию на сумму более 1,4 миллиона гривен.

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Эти выводы подтверждены ревизией Держаудитслужбы и выводами судебно-экономической экспертизы.

Сейчас одному из руководителей госпредприятия объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила о давлении СБУ и ГБР на Государственный экспертный центр МОЗ.